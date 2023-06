Nedávejte nohy na palubní desku, koledujete si o ochrnutí, varují hasiči

Záchranáři pomáhající lidem u dopravních nehod občas vidí věci, kterým by se dalo jednoduše předejít. Před jednou takovou varuje facebooková stránka Hasiči ← pro někoho obyčejné slovo, pro nás Rodina.

Varování hasičů před nohama na palubní desce Autor: Hasiči – pro někoho obyčejné slovo, pro nás rodina / Vitalia

Za poslední týden jsem na instagramu viděl asi 3 podobné fotky a 2× jsem toto viděl na silnici v provozu. Chápu, je léto a na delších trasách mohou nohy na palubní desce zpříjemnit cestu. Pokud někdo takto cestujete, věnujte prosím pozornost těmto řádkům, píše autor příspěvku a dost důrazně před podobným chováním varuje.

Proč je to tak nebezpečné? Při nehodě je při takovém posezu pravděpodobnost úrazu mnohem vyšší, než kdyby člověk seděl normálně. A co víc, riziko tu představuje airbag, který má jinak člověka chránit – a to už při poměrně malém nárazu, při kterém by se jinak nemuselo člověku skoro nic stát.

Airbag je podstatě prázdný složený polštář s patronou, která se v případě nárazu odpálí, a polštář v okamžiku vystřelí ven z palubní desky a nafoukne jej… V případě že máte nohy na palubní desce, tak tlak vzduchu vám vystřelí nohy směrem nahoru takovou rychlostí, že poranění páteře a míchy je takřka nevyhnutelné a pro člověka je toto zranění ve spoustě případech smrtelné, v lepším případě, to končí ochrnutím končetin, varují hasiči na Facebooku a prosí o šíření informace.

K aktivaci airbagu přitom stačí málo. Může to být srážka se zvěří, nebo třeba defekt kola, který auto sveze do příkopu. Všechny tyto situace se stávají v okamžiku a člověk absolutně nemá šanci na toto nějakým stylem zareagovat…, varuje facebookový post, který má od svého pondělního zveřejnění více než dvanáct tisíc sdílení.

Kromě úrazu od airbagu zároveň hrozí, že pokud má spolujezdce nohy na palubní desce, nedokážou ho airbagy zároveň chránit tak, jak by mohly, kdyby měl nohy dole – to se může projevit třeba tehdy, pokud by se auto převrátilo. I když půjde jen o malou rychlost, mohou vymrštěné airbagy rovněž způsobit, že si člověk vlastníma nohama například zlomí nos či jinak poraní obličej.





Moc spoléhat se takový člověk nemůže ani na bezpečnostní pás, protože i ten je vyroben tak, aby fungoval co nejlépe v případě, že cestující sedí tak, jak by se v autě sedět mělo. Simulace podobných nárazů provedené při crash testech mimo jiné ukázaly, že s nohama nahoře člověk v případě nehody pásem v podstatě podjede a paradoxně si tak může velmi vážně poranit vnitřní orgány. V důsledku srážky mohou být poškozena střeva, aorta a samozřejmě páteř.

Video ukazuje crash test s figurínou, která měla nohy na palubní desce