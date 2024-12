Šedý zákal se může ozvat už před padesátkou. Pomohou nitrooční čočky, základní jsou na pojišťovnu

Nitrooční čočkou se řeší dva zdravotní problémy. Jedním je šedý zákal neboli katarakta, druhým pak některá z očních vad. Například zakřivení rohovky zvané astigmatismus, krátkozrakost (myopie) či naopak dalekozrakost (hypermetropie).

Při léčbě šedého zákalu je právě implantace uměle vyrobené čočky jedinou cestou, jak předejít oslepnutí. Žádná jiná léčba v současnosti není dostupná. Neosvědčilo se ani použití čočky od zemřelého dárce.

Oko dvacátníka nenavrátí

Vybrat si nitrooční čočku není jen tak. Každá umí něco jiného, přitom jednou voperovaná do oka už prakticky nejde vyměnit. Jen v některých případech lze doplnit čočkou další.

Ačkoliv hlavní slovo má oční lékař, důležité také je, co od operace očekává pacient a jaké jsou jeho priority. Chce vidět spíš do dálky, nebo na blízko? A pokud obojí, nevadí mu nižší kontrast a odlesky za šera?





Ačkoliv jsou dnes syntetické čočky mnohem dokonalejší než třeba před dvaceti lety, stále platí, že neumí vše a zdravé oko ani ty prémiové nenahradí. Zatím nebyl vynalezen transplantát, který by neměl absolutně žádnou nevýhodu a umožňoval by vidění mladého, zdravého oka, potvrzuje oční lékařka Andrea Janeková. Proto je třeba počítat vždy s nějakými kompromisy, byť ty jsou, zejména ve vyšším věku, lepší než postupná ztráta zraku kvůli šedému zákalu. Ten se může začínat ozývat prvními signály už kolem 45. roku.

Lepší čočky Změnou je také to, že nyní se častěji do očí voperovávají takzvané čočky hydrofobní (akrylát s obsahem malého množstvím vody), zatímco dříve to byly čočky hydrofilní (se čtvrtinovým obsahem vody). Od těch ale lékaři ustupují, ač jsou stále hrazené, protože u nich je zvýšené riziko takzvané sekundární katarakty.

V současné době mají lékaři k dispozici mnohem sofistikovanější přístroje než v minulosti, takže některé parametry oka (zakřivení rohovky, délka oka a síla nitrooční čočky) dokáží změřit přesněji a čočku vybrat pacientovi po půldioptriích, a to v rozmezí zhruba od minus pěti do 36 dioptrií. Čočky se vyrábí sériově, ve velmi výjimečných případech mohou být vytvořené pacientovi na míru.

Časem se také zmenšil řez, skrze nějž lékaři oko operují. Nyní jim stačí kolem dvou milimetrů. Je to možné proto, že většina čoček je vyrobena z tak poddajného materiálu, že je lze stočit a stočené vložit do oka. Teprve až tam je lékař rozvine. Dalším posunem je, že při léčbě šedého zákalu už se nečeká, až onemocnění uzraje . V současnosti ho odstraňujeme již v době, kdy má pacient první příznaky onemocnění, říká Pavel Studený, předseda odborné společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a přednosta Oftalmologické kliniky FN Královské Vinohrady.

Kromě vybavení a operačních přístupů se mění také samotné čočky. Novým typem jsou například ty označované zkratkou EDOF, které mají takzvané rozšířené ohnisko. To znamená, že pacient s ní kromě dálky vidí i na střední vzdálenost. Na čtení třeba příbalového letáku sice potřebuje i po operaci brýle, třeba menu v restauraci si ale přečte bez nich, což je velmi příjemné zvláště v době, kdy řada aktivit se přesouvá na tablety, čtečky a podobně, popisuje oční lékařka Andrea Janeková, která působí ve výboru České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie.

EDOF čočka je na rozdíl od multifokálních vhodná i pro pacienty s onemocněním sítnice a lékaři ji voperovávají také profesionálním řidičům, kteří musí za volant, třeba když se stmívá.

Léčba astigmatismu s rezervami

Kromě trendů jsou na trhu i čočky, u nichž lékaři zatím vidí nevyužitý potenciál. Nejde o zcela nový typ, ale o to, že by mohly pomoci daleko více pacientům než dosud. Konkrétně se jedná o nitrooční torické čočky určené pacientům s astigmatismem, tedy oploštěním rohovky, což vede k nepřesnému zaostření světla na sítnici. Této vadě se také říká cylindrická – její název je odvozen od zaoblenosti pánského klobouku.

Potíž pacientů s astigmatismem ještě před lety spočíval v tom, že i po operaci očí byli i nadále odkázáni na brýle, protože jim zůstalo výrazně horší vidění na dálku i blízko. V současnosti to už neplatí, pokud oftalmologové použijí právě speciální čočky. Torická čočka je zakřivena v opačném směru, než je astigmatismus, a umístěna do oka v určité ose, což umožňuje její značení, proto dokáže astigmatismus vyrovnat a pacient již nepotřebuje brýle na dálku, vysvětluje Andrea Janeková. Dodává, že pro lékaře natočení čočky do určité osy, jež je u každého pacienta individuální, znamená krok navíc. Pro pacienta navíc jedno speciální vyšetření.

Jenže k torickým čočkám se podle lékařů zatím nedostali zdaleka všichni s cylindrickou oční vadou. Pacientů, kteří mají astigmatismus nad dvě dioptrie, což je vážná oční vada, je asi 16 procent, torických čoček jsou ale v ČR implantována ročně pouhá tři procenta. Je to tedy zjevný nepoměr mezi tím, co bychom pacientům mohli dávat a co oni nedostávají, poukázal na nerovnost Pavel Studený.

Podle lékaře není problémem úhrada ze strany zdravotních pojišťoven, které čočky plně hradí a zohledňují i kroky navíc při vyšetřování a operaci. Nízký počet pacientů přičítá spíše slabé informovanosti na straně veřejnosti i části lékařů. Odborná společnost, kterou Studený vede, také vyjednává o snížení laťky pro úhradu z dvou dioptrií na 1,5 až jednu dioptrii. Astigmatismus s hodnotami jedna a více dioptrií má přibližně 36 procent populace.

Kdy čočku hradí pojišťovna

Při léčbě šedého zákalu čočky v obou očích hradí v základní variantě zdravotní pojišťovny. Výše úhrady se pohybuje od 11 600 do 17 800 Kč za jeden zákrok. Záleží na tom, zda jde o čočku hydrofilní, hydrofobní nebo torickou, a také na tom, která pojišťovna operaci hradí. V základní variantě úhrada pokrývá celou cenu čočky i operace, takže pacient nic nedoplácí.

Plná úhrada má ale své podmínky. V prvé řadě musí být vyšetření a zákrok provedeny na klinice se smlouvami. Pokud pacient nechce doplácet, z čoček si nevybere. Dostane tu, která se cenově vejde do veřejných peněz, tedy většinou monofokální čočku umožňující bez brýlí vidět na dálku, na blízko ale brýle potřebuje i po operaci. Pacienti s astigmatismem mají hrazenou základní torickou čočku. Pojišťovna automaticky proplácí také jednu operaci na jednom oku, v případě druhého zákroku na stejném oku musí úhradu schválit revizní lékař.





Kdo chce víc či řešit více očních vad naráz, připlatí si. A to od tisíců po desítky tisíc za implantaci čoček do obou očí. Výše doplatku se přitom může lišit jak mezi klinikami u stejných typů čoček, tak mezi jednotlivými výrobci čoček i jejich typy.

Šedý zákal se operuje i u miminek

Většina očních operací se týká dospělých, existují ale výjimky, kdy kataraktu lékaři operují také u dětí, a to již třeba u kojenců v pěti či šesti týdnech života. Jsou to děti, které s šedým zákalem přišly už na svět. Proč, to je dosud nevyřešenou otázkou. Podle Martina Hložánka, přednosty Oční kliniky dětí a dospělých FN Motol, jsou ale u takto malých dětí časté pooperační komplikace, proto se, pokud to jde, snaží lékaři operaci odkládat do pozdějšího věku, tedy po prvních narozeninách. Podstatné ale je, aby děti měly vadu kompenzovanou, jinak u nich hrozí rozvoj tupozrakosti.

Zajímavostí je, že u dětí se vkládají do očí čočky, jež mají dospělou velikost. Oko sice neroste tak výrazně jako jiné orgány, ale i ono se zvětší. Čočka by proto dítěti měla vydržet celý život.

Záznam konference, kde se mluvilo o nitroočních čočkách