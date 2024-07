Děti vidí čím dál hůře. Lékaři viní mobily a to, že školáci skoro nechodí ven

Pamatujete, jak lidé věřili, že čtení při baterce kazí zrak? Tak to pravda nebyla. Ale zdá se, že zkazit ho může časté koukání do mobilů či počítačů.

Odborníci odhadují, že do roku 2050 bude krátkozrakostí trpět až polovina celosvětové populace. Vada přitom není dlouho nijak zjevná a rodiče nemusí napadnout, že se týká i jejich potomka, který by měl nosit brýle. A nenosí, což znamená, že se jeho vada bude zbytečně dále zhoršovat.

Výrazný vzestup počtu případů krátkozrakosti neboli myopie u dětí odborníci spojují se změnou životního stylu, kdy děti tráví více času před obrazovkami digitálních zařízení a méně času venku. Myopie se obvykle objevuje kolem šestého roku života a stabilizuje se v pubertě. Dalším milníkem pro rozvoj krátkozrakosti bývá osmnáctý rok života.

Jde skutečně o alarmující čísla a v podstatě mluvíme o epidemii myopie. Například v některých zemích jihovýchodní Asie nosí brýle na dálku až 90 procent populace. V Evropě a Spojených státech je nárůst také značný, byť ne tak dramatický jako v Asii, nicméně za poslední desetiletí se zde počet případů více než zdvojnásobil, vyčísluje Andrea Janeková, vedoucí lékařka centra kataraktové a refrakční chirurgie Očního centra Praha.





Jak u dětí poznat problémy se zrakem?

Dlouhé oko a rozostřené vidění

Zrak je v dětském vývoji naprosto zásadní. Ovlivňuje schopnost správného psychomotorického vývoje i učení. Jak dítě roste, roste s ním také jeho oko. Z důvodů, které zatím neznáme, ale někdy roste rychleji a vzniká takzvané dlouhé oko.

Obraz pozorovaného okolí tak vzniká místo na sítnici před ní – uvnitř oka, což způsobuje rozostřené vidění. U dětí si můžete všimnout, že přivírají oči, vyhýbají se čtení nebo si texty přibližují na velmi malou vzdálenost, bolí je často hlava nebo hlavu naklánějí na jednu stranu. Naprosto zásadní pro odhalení vady jsou pravidelné kontroly u lékaře.

Celosvětový trend můžeme potvrdit i u nás v České republice. V naší optice zaznamenáváme stále více dětských zákazníků, a navíc k nám poprvé přicházejí ve stále nižším věku, říká Pavel Kříž, optometrista a optik z Očního centra Visual. Připomněl zároveň, že zodpovědnost za řešení oční vady je na rodičích, kteří ovšem podle něj často netuší, jak významný je správný výběr brýlové čočky pro budoucí zrak jejich dětí. Netuší často ani to, že by jejich děti potřebovaly brýle.

Vývoj očí končí brzy Některé základní zrakové funkce jsou vrozené a přítomné od narození. Ostatní složitější funkce, které zajišťují spolupráci obou očí, musí být naučeny, postupně dozrávají a upevňují se. K hlavnímu vývoji očí dochází asi do 3 let. Celkový vývoj očí je pak plně ukončen kolem šestého až sedmého roku života dítěte. Od tohoto věku už jednoduše dítě vidí stejně jako dospělý, uvádí optometrista a vedoucí optik Lentiamo Jakub Odcházel.

Platí přitom, že čím dříve se krátkozrakost u dítěte rozvine, tím rychlejší má progresi a tím větší je riziko rozvinutí závažné myopie, kdy má člověk šest a více dioptrií. S každou další dioptrií se navíc zvyšuje pravděpodobnost nějakého onemocnění oka v budoucnu.

Například dospělý s osmi dioptriemi má desetkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění oka než jiný se čtyřmi dioptriemi. Je proto záhodno myopii u dětí – a samozřejmě i u dospělých – řešit co nejdříve. Podle průzkumu společnosti Gallileo Business Consulting z roku 2021 si fakt, že vidí špatně, uvědomuje pouze 45 procent krátkozrakých osob.

Brýlové čočky, které zpomalí zhoršování

Krátkozrakost lze snadno korigovat standardní brýlovou nebo kontaktní čočkou. Dobrou zprávou pro krátkozraké děti je to, že progresi myopie lze při včasné diagnóze snížit, nebo dokonce úplně zastavit pomocí nového typu brýlových čoček, které se na trhu objevily v posledních letech.

Technologie HALT Soustava 1021 neviditelných a nenahmatatelných miniaturních skel, která jsou integrována do brýlových čoček, výsledkem je shlukový lom světla.

Například dvouletá klinická studie provedená v Hongkongu, jejíž závěry vyšly v renomovaném časopise JAMA Ophthalmology, prokázala, že nově vyvinutá skla používající technologii HALT dokáží díky unikátní technologii rozvoj krátkozrakosti výrazně zpomalit, nebo dokonce zcela zastavit. Jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak řešit krátkozrakost u dětí, a navíc předcházet dalším komplikacím do budoucna, ať už se bavíme o rychlém nárůstu vady, nebo dalších onemocněních oka, komentuje optik a optometrista Pavel Kříž.

Tyto čočky řeší myopii pomocí široké korekční zóny, což umožňuje ostré vidění díky dokonalému zaostření světla na sítnici, a to ve všech směrech pohledu. Dítě tak s nimi vidí ostře a zároveň velmi pohodlně, účinek prokázaly i další menší klinické studie. Čočky v porovnání s těmi klasickými zpomalují progresi myopie o 67 procent, přičemž ostrost vidění i komfort nošení byl srovnatelný. Podobně jako u dospělých i dětské čočky lze koupit jako sluneční dioptrické brýle.

Určitě má smysl nechat dítě vyšetřit, pokud si na zrak stěžuje, mžourá nebo ho často bolí hlava. A nepochybně je dobrý nápad udělat to třeba před nástupem do školy, zvláště pokud už někdo v rodině brýle nosí. Ideální je podstoupit s nastávajícím prvňáčkem vyšetření zraku a změření dioptrií u očního specialisty. Budete tak mít jistotu, že uvidí správně na tabuli a nebude mít start ve škole zbytečně ztížen jakoukoliv skrytou oční vadou, ať už dalekozrakostí, krátkozrakostí, nebo třeba astigmatismem. Děti často umějí určité dioptrie doostřit, případně si ani neuvědomují, že nevidí dobře, neboť nemají srovnání s tím, že by mohly vidět lépe, vysvětluje oční lékařka Michaela Ratajová z Očního centra Praha