Historie antikoncepce. Hormony z brambor, testy na chudých ženách a rizika, o kterých se nevědělo

Počátky antikoncepce byly spíše humorné a hlavně nespolehlivé. Patřila sem ovčí střívka, rybí měchýře a přírodní bariérové prostředky, což byly třeba mořské houby. Případně látky zpomalující rychlost spermií jako třeba olej a med, a také první ženské pesary napuštěné chemií, která dráždila poševní prostředí a způsobovala úporné záněty.

Revolucí byla hormonální antikoncepce. Její počátky nebyly snadné a měla dost velké nežádoucí účinky. Dávky hormonů se totiž testovaly postupně a zpočátku se nevědělo, kolik jich ženy snesou. Navíc se nehodí úplně pro všechny ženy a jak dnes upozorňují ekologové, používání hormonální antikoncepce má negativní dopady i na životní prostředí.

Hormony z mexických brambor

Ženské a mužské pohlavní hormony byly objeveny teprve v 30. letech 20. století. V roce 1931 izoloval německý vědec Adolf Butenandt z 25 000 litrů mužské moči několik krystalků hormonů, který nazval androsteron. O čtyři roky později pak holandská vědecká skupina vedená Ernestem Laqueurem identifikovala z rozemletých býčích varlat hormon, který byl nazván testosteron. Co se týká ženských hormonů zvaných estrogeny, estron byl objeven v roce 1929, v roce 1933 pak estriol a estradiol. O rok později byl ještě ze žlutého tělíska izolován zcela odlišný hormon, a to progesteron.

Russell E. Marker pak ve 40. letech zjistil, že může z hlíz divoce rostoucího jamu v Mexiku získat látku zvanou diosgenin. A právě z ní dokázali vědci zanedlouho připravit neuvěřitelné množství syntetického progesteronu.





V Mexiku tak vznikla společnost Syntex vyrábějící i další hormony, s tím už ale vědec nechtěl mít nic společného a odešel se věnovat něčemu zcela jinému. K vynálezu hormonální antikoncepce už mnoho nechybělo. Vědci totiž začali usilovat o vynález látky, která bude bránit ovulaci. A k tomu došlo v roce 1951, kdy byl objeven první umělý gestagen nazvaný norethisteron.

Testy na chudých ženách v Portoriku

Tento syntetický hormon byl mnohokrát účinnější než progesteron a měl se podávat ústně. Zkoumalo se, jakým způsobem by ovlivnil zabránění ovulace v těle ženy. Látka a její účinky se testovala nejprve na dobrovolnicích a chudých ženách v Portoriku. V Bostonu byla totiž antikoncepce zakázána až do roku 1967, proto zde nějaké takové testování nebylo možné.

Výzkumy prováděl například biolog Gregory Pincus. Výsledky pak byly publikovány v časopise Science Journal, v roce 1957 byla tato látka schválena jako regulátor menstruace a o dva roky později jako perorální antikoncepční prostředek. První hormonální antikoncepce tak byla na světě a vyráběla ji společnost Searle.

Jenomže nežádoucí účinky ukázaly, že v žádném případě nejde o dokonalé řešení. Spousta žen začala po čistých dávkách progesteronu nekontrolovatelně krvácet, jiné i přes užívání této antikoncepce otěhotněly. Zjistilo se, že původní testovaný preparát obsahoval i malé procento estrogenu a začalo se počítat s myšlenkou, že přece jenom by bylo dobré hormony k užívání více nakombinovat.

A tak vznikla antikoncepční pilulka, která byla kombinací progesteronu a estrogenu, ale stále se zkoumalo, jaké množství a jaká kombinace vlastně ženám nejvíce vyhovuje, protože nežádoucích účinků užívání hormonální antikoncepce bylo stále dost. V USA byl od roku 1960 nabízený Enovid, u nás v Československu byla od roku 1965 k dispozici pilulka zvaná Antigest.

Zajímavostí také je, že se tyto antikoncepční tabletky doporučovaly pouze vdaným ženám, u nichž se předpokládalo, že žijí pravidelným sexuálním životem. Tím vznikla diskriminace svobodných žen a mladých dívek, kterým by přitom nečekané těhotenství mohlo mnohem více zkomplikovat život, a proto by vlastně antikoncepci potřebovaly o mnoho více, než vdané ženy.

Drsné nežádoucí účinky užívání

Hormony navíc nebyly úplně bezpečné a spousta žen hlásila nepříjemné nežádoucí účinky. Objevovaly se migrény, záněty žil, žloutenka, vznikalo mnohonásobné riziko vzniku trombózy nebo mrtvice a infarktu, protože těchto případů bylo více než dost.

Proto bylo vydáno nařízení, aby se předepisovaly léky, které budou obsahovat méně než 50 mikrogramů estrogenu. Ale to nebylo zdaleka všechno, protože se za poslední desítky let od používání této antikoncepce začaly objevovat také případy rakoviny dělohy. Cílem tak bylo, aby se obsah užívaných hormonů rapidně snížil, ale zároveň aby antikoncepce zůstala účinná.

Postupně se tabletky zdokonalovaly až do dnešní doby a rizika s nimi spojená jsou podstatně nižší. Užívání perorální antikoncepce se pojí s mírně zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu, děložního čípku a jater; užívání těchto léčivých přípravků však také chrání před endometriálním karcinomem a rakovinou vaječníků. Z hlediska vzniku rakoviny tedy nelze poskytnout jednoznačné doporučení, stojí například na webu International Agency for Research on Cancer spadající pod Světovou zdravotnickou organizaci.

Gynekologové vědí, že některé ženy s konkrétní anamnézou tyto léky užívat nemohou a nežádoucí účinky se pečlivě sledují. Stále však existují a patří mezi ně například zvýšené riziko trombózy a kardiovaskulárních onemocnění, obzvláště v kombinaci s kouřením, jaterní onemocnění, dále snížená chuť na sex, zvýšení tělesné hmotnosti, u některých také zvýšené riziko vzniku rakoviny, pak také deprese, bolesti hlavy či podrážděnost.





Mluvilo i psalo se o tom, že dlouholeté užívání hormonální antikoncepce snižuje pozdější pravděpodobnost otěhotnění ženy, studie to nicméně nepotvrdily ani nevyvrátily. Existujícím problémem každopádně je všudypřítomnost ženských pohlavních hormonů v životním prostředí a pitné vodě, kam se dostávají vylučováním. To neprospívá nikomu, tedy ani rybám a dalším živočichům, samozřejmě také lidem – a mužům, preotože to může mít vliv na jejich plodnost.

Některé ženy trápí při užívání hormonů nevolnost, trvalé špinění a poruchy krvácení. Objevit se mohou rovněž deprese, které jako nežádoucí účinek užívání hormonální antikoncepce zkoumala ve svých studiích Jayashri Kulkarni.

Z hormonální antikoncepce se každopádně stal velice výnosný byznys a zabránila mnoha nežádoucím otěhotněním, ale některým ženám rozhodně uškodila. Také zájem žen o tuto formu antikoncepce je v posledních letech spíše nižší, ani lékaři je už například mladým dívkám nepředepisují tak plošně, jako tomu bylo například v devadesátých letech – tehdy se dávaly jak třeba na nepravidelnou menstruaci, tak na problémy s pletí. Poté, co některé ženy po užívání přípravku Diane 35 postihla trombóza či infarkt, se tato antikoncepce stala velmi neoblíbenou. Tato aféra se stala v roce 2013 ve Francii a v prokazatelně zemřely čtyři ženy, které tuto antikoncepci užívaly.

Navíc hormonální antikoncepce nikoho neochrání před přenosem pohlavních nemocí, i proto se mladým lidem začínajícím se sexuálním životem stále častěji doporučuje starý dobrý kondom.