Musíte hlavně zvolna, za tři měsíce se zamilujete, radí trenér, jak začít běhat

Běžecký trenér Michal Vítů Autor: Archiv Michala Vítů

„V zimě se lidé, kteří nikdy neběhali, nemusí tolik prát s tepovou frekvencí. V létě, když je třicet stupňů, jim tepová frekvence vystaví stopku a hrozně se přehřívají,“ vysvětluje Michal Vítů. A jak se při pohledu z okna na pošmournou ulici přemluvit a vyběhnout? „Je zapotřebí rozhodnutí. Prostě si řeknu, že jdu, a běžím. Samozřejmě jsou i berličky, ideálně třeba v podobě nějakého kamaráda, kamarádky,“ radí trenér ze Salming Praha Pankrác.

Ve výsledku ale skutečně stačí se dobře obléknout a vyrazit. A co znamená se dobře obléknout? „V zimě se hlavně musíme obléknout tak, abychom se nepotili, protože jak se zpotíme a pak foukne, tělo vlastně mrzne. Volíme cibulový styl, více tenčích vrstev. Když vybíhám, musím mít pocit mírného chladu. Ale alfa a omega jsou za mě v zimě čepice a rukavice,“ popisuje Michal Vítů.

Vydržte pár týdnů, pak to přijde

Jak ale běhat správně? A jaké jsou nejčastější chyby v technice, ale i v celkovém přístupu k běhu? O tom, ale například i o tom, jak vybrat správné boty a proč se taky věnovat jinému sportu než jen běhu, mluví trenér Michal Vítů v podcastu 120 na 80.

Pokud člověk nikdy neběhal, nemůže si představovat, že hned bez problémů zaběhne deset kilometrů. Ne, je potřeba na to jít postupně. Tedy nejprve začít chodit. Pak svižnou chůzi prokládat chvílemi běhu a tyto pasáže postupně prodlužovat. „Důležitá je pravidelnost, chodit obden a vydržet alespoň třicet až čtyřicet minut,“ dodává Vítů.

Je podle něj jasné, že zpočátku nám to moc nepůjde a vlastně nás to ani nebude moc bavit. Kdo ale vydrží, rychle uvidí, jak se jeho kondice zlepšuje. „Po dvou třech měsících přijde taková, my říkáme, šleha, kdy to začne jít. Pokud to člověk dělá rozumně, začne se během třeba půl roku až abnormálně zlepšovat a posouvat,“ myslí si trenér.