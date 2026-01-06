Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Mořská voda může přinést úlevu, ale jen při mírné rýmě. Musíte navíc zvolit správný typ

Mořská voda může přinést úlevu, ale jen při mírné rýmě. Musíte navíc zvolit správný typ

Radka Wallerová
Dnes
Rýma, kapky do nosu, nachlazení
Autor: Shutterstock
Když dojde na rýmu, sahá číst lidí po mořské vodě v domnění, že zafunguje stejně jako nosní kapky a oni se přitom vyhnou zbytečné chemii. S mořskou vodou je to ale složitější. Je například potřeba zvolit správný typ. A vědět, že se silnou rýmou si neporadí.

Rýma může mít různý původ, většinou se jedná o virový zánět nosní sliznice, který obvykle odezní během několika dní. Rýmu způsobenou viry běžně doprovází hojný výtok z nosu, který je průhledný, a kýchání. Bakteriální rýma se pak často projevuje jako komplikace virové rýmy. Může se projevit hustým žlutým či zeleným hlenem. 

Každý typ rýmy vyžaduje odlišný přístup. Zatímco u virové rýmy bývá dostačující používání volně dostupných přípravků s látkami na uvolňování ucpaného nosu, šetrná péče o okolí nosu a zvlhčování nosní sliznice, u bakteriální či alergické formy je nutné zavést cílenou léčbu. V případě bakteriální rýmy lékař nasazuje obvykle lokální antibiotickou léčbu a pokud se jedná o rýmu alergickou, pak se volí vhodná léčba působící v případě projevů alergií. Vhodné je pro čištění nosu používání volně prodejných mořských vod. Stejně jako jsme zvyklí mýt si ruce, měli bychom v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění pečovat i o nosní sliznici a pravidelně ji čistit, říká farmaceutka Ivana Lánová, odborná poradkyně řetězce Benu. 

Plno dospělých neumí správně smrkat. Pro imunitu je důležité mít v pořádku zažívání, říká imunoložka
Plno dospělých neumí správně smrkat. Pro imunitu je důležité mít v pořádku zažívání, říká imunoložka
Volně prodejné mořské vody jsou zpravidla šetrné k nosní sliznici, nejsou návykové a jejich izotonické formy lze obvykle užívat dlouhodobě. Bývají proto využívání jako doplněk k léčbě rýmy. Při výrazně ucpaném nosu lze podle Lánové krátkodobě využít některé z vhodných volně dostupných hypertonických roztoků mořské vody nebo nosních sprejů s účinnými látkami, které uvolňují dýchací cesty. Je však důležité nepřekračovat jejich doporučenou délku používání, aby nedošlo k trvalému poškození nosní sliznice. Při aplikaci delší než  sedm dní u dospělých (u dětí je to 5 dní) již hrozí rozvoj návyku (rhinitis medicamentosa, rebound congestion), který se obvykle projevuje zduřováním sliznice způsobujícím stálé překrvení, upozorňuje farmaceutka na riziko spojené s kapkami a spreji do nosu. U mořské vody riziko návyku nehrozí, ale její účinek je slabší.

Podle některých lékařů mořská voda slouží především jako podpůrný prostředek. Funguje především jako výplachové médium, ale má i léčivý efekt. Mořská voda obsahuje řadu minerálních látek, včetně jódu, který působí dezinfekčně, a ozonidů s léčivým účinkem. Máme s ní dlouholeté zkušenosti a mohou ji bezpečně používat například i těhotné a kojící ženy nebo malé děti, a to většinou od tří let, kdy už umí smrkat, říká praktik Igor Karen, místopředseda pro profesní záležitosti Společnosti všeobecného lékařství. 

Jde podle něj o dobrou alternativu k přípravkům na léčbu rýmy, zejména při léčbě jakékoliv rýmy. Hodí se také jako podpůrná terapie při zánětu nosohltanu, a to i u alergiků nebo starších pacientů.

Mezi zastánce mořské vody patří praktický lékař z Kyjova Dušan Zhoř. Osobně jsem raději pro mořskou vodu a vincentku než pro klasická dekongestiva, říká. A zmiňuje hned několik studií, které se efektem mořské vody při léčbě rýmy zabývají. Jejich výsledky se dají shrnout zhruba takto: mořská voda může části lidí pomoci, ale spíše u mírné rýmy nebo jako doplňková léčba. 

Jak se liší mořské vody

  • Izotonicky sprej – preventivní použití
  • Hypotonický sprej – při rozjeté rýmě

Podle něj například u akutní rýmy u dětí prokázala studie z roku 2008 publikovaná v časopise JAMA při vyplachování izotonickou mořskou vodou lepší ústup příznaků, méně recidiv a komplikací (sinusitidy, otitidy) oproti jen běžné léčbě. Šlo ale o použití mořské vody jako doplňkové léčby. 

U dospělých s běžným nachlazením pilotní studie ELVIS (hypertonická sůl – výplach a kloktání) ukázala zkrácení trvání rýmy zhruba o dva dny, menší potřebu volně prodejných léků a nižší virové vylučování. Další studie z roku 2025 ukázala významné zlepšení subjektivního pocitu ucpaného nosu oproti kontrolní skupině, ovšem jiná studie s hypertonickým sprejem u běžného nachlazení žádný jasný efekt na délku nemoci ani na symptomy nepotvrdila.

Mořskou vodu lze každopádně používat preventivně. Pravidelné vystříkávání některé z volně prodejných izotonických mořských vod podle farmaceutů jemně hydratuje a čistí sliznice, což také pomáhá předcházet infekcím a jejímu podráždění. Hypertonická mořská voda je vhodná při ucpaném nosu nebo silné rýmě. 

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

