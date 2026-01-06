Mořská voda může přinést úlevu, ale jen při mírné rýmě. Musíte navíc zvolit správný typ

Rýma může mít různý původ, většinou se jedná o virový zánět nosní sliznice, který obvykle odezní během několika dní. Rýmu způsobenou viry běžně doprovází hojný výtok z nosu, který je průhledný, a kýchání. Bakteriální rýma se pak často projevuje jako komplikace virové rýmy. Může se projevit hustým žlutým či zeleným hlenem.
Každý typ rýmy vyžaduje odlišný přístup. Zatímco u virové rýmy bývá dostačující používání volně dostupných přípravků s látkami na uvolňování ucpaného nosu, šetrná péče o okolí nosu a zvlhčování nosní sliznice, u bakteriální či alergické formy je nutné zavést cílenou léčbu.
V případě bakteriální rýmy lékař nasazuje obvykle lokální antibiotickou léčbu a pokud se jedná o rýmu alergickou, pak se volí vhodná léčba působící v případě projevů alergií. Vhodné je pro čištění nosu používání volně prodejných mořských vod. Stejně jako jsme zvyklí mýt si ruce, měli bychom v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění pečovat i o nosní sliznici a pravidelně ji čistit, říká farmaceutka Ivana Lánová, odborná poradkyně řetězce Benu.
Volně prodejné mořské vody jsou zpravidla šetrné k nosní sliznici, nejsou návykové a jejich izotonické formy lze obvykle užívat dlouhodobě. Bývají proto využívání jako doplněk k léčbě rýmy. Při výrazně ucpaném nosu lze podle Lánové krátkodobě využít některé z vhodných volně dostupných hypertonických roztoků mořské vody nebo nosních sprejů s účinnými látkami, které uvolňují dýchací cesty.
Je však důležité nepřekračovat jejich doporučenou délku používání, aby nedošlo k trvalému poškození nosní sliznice. Při aplikaci delší než sedm dní u dospělých (u dětí je to 5 dní) již hrozí rozvoj návyku (rhinitis medicamentosa, rebound congestion), který se obvykle projevuje zduřováním sliznice způsobujícím stálé překrvení, upozorňuje farmaceutka na riziko spojené s kapkami a spreji do nosu. U mořské vody riziko návyku nehrozí, ale její účinek je slabší.
Podle některých lékařů mořská voda slouží především jako podpůrný prostředek. Funguje především jako výplachové médium, ale má i léčivý efekt.
Mořská voda obsahuje řadu minerálních látek, včetně jódu, který působí dezinfekčně, a ozonidů s léčivým účinkem. Máme s ní dlouholeté zkušenosti a mohou ji bezpečně používat například i těhotné a kojící ženy nebo malé děti, a to většinou od tří let, kdy už umí smrkat, říká praktik Igor Karen, místopředseda pro profesní záležitosti Společnosti všeobecného lékařství.
Jde podle něj o dobrou alternativu k přípravkům na léčbu rýmy, zejména při léčbě jakékoliv rýmy. Hodí se také jako podpůrná terapie při zánětu nosohltanu, a to i u alergiků nebo starších pacientů.
Mezi zastánce mořské vody patří praktický lékař z Kyjova Dušan Zhoř.
Osobně jsem raději pro mořskou vodu a vincentku než pro klasická dekongestiva, říká. A zmiňuje hned několik studií, které se efektem mořské vody při léčbě rýmy zabývají. Jejich výsledky se dají shrnout zhruba takto: mořská voda může části lidí pomoci, ale spíše u mírné rýmy nebo jako doplňková léčba.
Jak se liší mořské vody
- Izotonicky sprej – preventivní použití
- Hypotonický sprej – při rozjeté rýmě
Podle něj například u akutní rýmy u dětí prokázala studie z roku 2008 publikovaná v časopise JAMA při vyplachování izotonickou mořskou vodou lepší ústup příznaků, méně recidiv a komplikací (sinusitidy, otitidy) oproti jen běžné léčbě. Šlo ale o použití mořské vody jako doplňkové léčby.
U dospělých s běžným nachlazením pilotní studie ELVIS (hypertonická sůl – výplach a kloktání) ukázala zkrácení trvání rýmy zhruba o dva dny, menší potřebu volně prodejných léků a nižší virové vylučování. Další studie z roku 2025 ukázala významné zlepšení subjektivního pocitu ucpaného nosu oproti kontrolní skupině, ovšem jiná studie s hypertonickým sprejem u běžného nachlazení žádný jasný efekt na délku nemoci ani na symptomy nepotvrdila.
Mořskou vodu lze každopádně používat preventivně. Pravidelné vystříkávání některé z volně prodejných izotonických mořských vod podle farmaceutů jemně hydratuje a čistí sliznice, což také pomáhá předcházet infekcím a jejímu podráždění. Hypertonická mořská voda je vhodná při ucpaném nosu nebo silné rýmě.