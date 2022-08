Jak poznat opičí neštovice a jak se proti nim chránit

V ČR se nemocí zatím nakazilo 41 lidí

V ČR dosud hygienici zaznamenali 41 potvrzených případů této nákazy. První byl ohlášen již v květnu. „Výskyt je stále sporadický, přibývají pouze jednotky případů. Celkově ve srovnání v ostatními státy EU patří toto číslo mezi nižší počty, zmínkou například ve Španělsku je hlášeno téměř 6 tisíc případů tohoto onemocnění a v sousedním Německu pak více než 3 tisíce případů,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZ) Ondřej Jakob.

Podle dřívějších informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou v ČR nakaženými zatím jen muži, nejčastěji ve věku 25 až 44 let. Nejvyšší počet nemocných (dle MZ podíl činí 75 %) evidují hygienici v Praze „Nejvíce jde o případy v partnerské souvislosti, kdy k přenosu nákazy došlo převážně při úzkém osobním a intimním kontaktu,“ uvedl SZÚ v tiskové zprávě z 11. srpna.

Jeden z informačních letáků, které k nákaze vydal SZÚ. Autor: SZÚ

Přestože je choroba dosud spojována zejména se šířením mezi homosexuály, ve světě jsou známy případy nákazy i u žen a dětí. „Nakazit opičími neštovicemi se může každý, bez ohledu na svou sexuální orientaci a pohlaví. Riziku infekce jsou vystaveni lidé, kteří jsou v úzkém kontaktu s někým, kdo je infekční. Riziko nákazy je vysoké zejména u osob s mnoha sexuálními partnery. Potenciálně jsou v riziku také členové domácnosti a zdravotníci,“ vysvětluje ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Proč opičí neštovice vzbuzují pozornost

Opičí neštovice nejsou novou nemocí, pozornost na ni se ale začala upírat letos v létě, protože onemocnění se začalo chovat jinak, než je u něj obvyklé. Nemoc, jejíž nejčastější výskyt je v Africe, se začala šířit Evropou, kde se dříve objevovala jen sporadicky a u pacientů, kteří si jej nejčastěji přivezli z cest nebo se nakazili od dovezených zvířat.





Pozornost úřadů, které napomáhají ochraně veřejného zdraví, vzbudilo také to, že v Anglii byl nedávno popsán vůbec první případ, kdy se opičí neštovice přenesly z člověka na psa. Ve vědecké komunitě proto panují obavy, že by se nositeli viru mohla postupně stát doma chovaná zvířata, a rozšířit tak počet dosud známých přenašečů, mezi které patří některé druhy veverek, gambijské krysy, plši, primáti a lidé.

Existuje také riziko zavlečení viru opičích neštovic do populace divokých zvířat žijících na evropském území. To by mohlo vést k tomu, že by se Evropa stala oblastí s tzv. endemickým výskytem této nemoci. Tedy územím, na kterém bychom tuto nemoc zaznamenávali velmi často.

Řada neznámých kolem podstaty onemocnění i jejího šíření jsou důvodem, proč Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila tzv. stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. A to i přes to, že jsou opičí neštovice mnohem méně nakažlivé než třeba neštovice plané, s nimiž ty opičí nemají až na název a některé projevy nic společného, a existuje na ně vakcína, kterou máme k dispozici i v ČR. Úřady navíc nedávno rozhodly o novém postupu v očkování, který umožní podat vakcínu více lidem.

K vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu WHO přistupuje, pokud je výskyt onemocnění vážný, neočekávaný a neobvyklý. „Cílem takového opatření je mobilizovat celosvětové společenství k přijetí koordinovaných opatření ke kontrole šíření této choroby a ochraně komunit,“ říká Hana Orlíková, epidemioložka ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

SZÚ proto vydal informace, jak nemoc rozeznat, a také doporučení, jak jí předcházet. Ústav tím chce zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích nákazy tak, aby se před ní každý mohl vědomě chránit svým odpovědným chováním.