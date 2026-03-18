Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Kateřina Čepelíková
Dnes
Růst ho můžeme vidět podél potoků, na vlhkých loukách či v lesích, ale i v některých zahradách. Medvědí česnek, v kuchyních tolik oblíbená bylina, už raší ze země. Jak se při sběru nesplést a nepřinést si domů jedovatou konvalinku? A co pak s medvědím česnekem dělat?

Medvědí česnek už o sobě dává vědět, daří se mu ve stinných a listnatých lesích či hájích s vysokou vlhkostí. Ideální místo pro jeho výskyt je kolem potoků. „Potřebuje být ve společnosti, potřebuje plochou nivu, stromy a má rád tekoucí vodu,“ vyjmenovala nám již dříve vhodné podmínky pro život medvědího česneku Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky.

Při sběru si ale dávejte pozor, česnek medvědí svou podobou trochu připomíná jedovatou konvalinku, která má také ráda stinné a vlhké prostředí. Na rozdíl od medvědího česneku, ale listy konvalinky nejsou cítit česnekem. Tak od sebe tyto dvě zcela rozdílné rostliny bezpečně rozeznáte. Kromě listů lze konzumovat i květy medvědího česneku, mají tvar bílých bambulek a mají stejně intenzivní chuť jako listy.

A pokud neznáte žádné místo, kde medvědí česnek roste, nebo si jeho vzhledem stále nejste jisti, můžete si česnek v brzké době koupit i v obchodech. Posledních pár let je k mání v hypermarketech v sekci se stříhanými chlazenými bylinkami.

Česnek na večeři i k obědu

Využít česnek z přírody můžete všude tam, kde používáte běžně česnek nebo šnytlík. Nemučte ho ale dlouho teplem, nejlepší je za syrova zpracovaný například do salátů. Nakrájejte ho jako pažitku na chleba s čerstvým sýrem či máslem, nebo ho přidejte do tvarohu (skvělý je mix hrudkového a ve vaničce), osolte, přidejte trochu olivového oleje a viola, podává se večeře.

Chcete-li zpracovat medvědí česnek v teplé kuchyni, zkuste ho připravit jako přílohu k masu – na másle lehce orestujte nakrájený medvědí česnek, přidejte bulgur nebo kuskus, osolte a podávejte. Své místo si najde i při pečení hovězího masa nebo králíka. 

Špagety s medvědím česnekem

Skvělé je i pesto z medvědího česneku, které dáte na pizzu místo rajčatového suga. Pesto také můžete přidat k uvařeným těstovinám. Zamíchejte česnek do rizota, nebo z něj připravte tapenádu na opečenou bagetu.

Pesto z medvědího česneku

Jak česnek nejlépe uchovat? Do mrazáku s ním

Pokud jste nasbírali velké množství listů, ale víte, že je nestihnete hned po návratu z lesa zpracovat, vsaďte na mrazák. Nasbírané listy, ideálně ihned, spařte horkou vodou a následně vložte do studené vody s ledem, aby česnek nechytil šedivou barvu. Osušte a vložte do igelitového sáčku. Máte-li vakuovačku, odsajte vzduch, nemáte-li, zavažte a uložte do mrazáku. Až budete česnek potřebovat, jen si část ulomíte.

Máte-li čas česnek hned zpracovat, uvařte si z něj nějaký dobrý pokrm, viz výše, nebo si nachytejte pesto, které vám v lednici vydrží minimálně týden. Do mixéru dejte různé oříšky nebo i semínka, zalijte je olivovým olejem, osolte, přidejte listy medvědího česneku a krátce pomixujte. Směs čistou lžičkou přesuňte malých skleniček vypláchnutých horkou vodou, zalijte olejem a uložte do lednice. Pesto také můžete zmrazit.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Áčko z mrkve, déčko ze sluníčka. Zkuste si, co víte o vitaminech
Související články



V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

PODCAST: Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nechoďte na internet
