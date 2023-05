Levanduli využijete jako dezinfekci, šťávu na pití i jako koření na maso

Co je levandule?

Levandule je vytrvalý mrazuvzdorný keř patřící do čeledi hluchavkovitých. Přestože si tuto aromatickou léčivou rostlinu mnoho lidí spojuje s francouzským regionem Provence, kde se dnes levandule pěstuje ve velkém, pochází ze Středomoří. Obyvatelé jižní Evropy využívali levanduli již ve starověku k výrobě kosmetiky, léků i k přípravě pokrmů.

Levandule je ale mimořádně nenáročná, co se týče pěstování, takže se jí daří i v tuzemských podmínkách. Největší popularitě se těší levandule lékařská (Lavandula angustifolia), která dorůstá do výšky 20–60 cm. Keře levandule jsou obsypány fialovomodrými kvítky, ze kterých se line unikátní vůně. Existují ale různé barevné odrůdy, takže se můžete setkat i s růžovými nebo bílými květy. [1, 2, 3, 4]

Druhy levandule

Rod levandule (Lavandula) zahrnuje přibližně 40 druhů rostlin (včetně populárních hybridů). U nás se nejčastěji pěstují tyto druhy:

levandule lékařská / levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia),

levandule prostřední (Lavandula x intermedia),

levandule francouzská / levandule smilovitá / levandule korunkatá (Lavandula stoechas).

Mezi méně obvyklé druhy levandulí patří například levandule španělská (Lavandula lanata), která má nápadné růžové květenství. Slouží ovšem výhradně jako dekorace. [5, 6, 7]

Jaké má levandule využití?

Levandule obsahuje vysoký podíl silic, což jsou látky, které jí dodávají výraznou vůni. Dále v ní najdete kumariny, flavonoidy a kyselinu rozmarýnovou, díky kterým působí protizánětlivě. Třísloviny a terpeny jí zase dodávají antibakteriální účinky. Levandulový olej je tudíž vhodný k ošetření vředů, povrchových zánětů či infikovaných ran. Používá se také k ošetření štípanců od hmyzu.

A jaké má levandule účinky na nervovou soustavu? Po staletí se levandule používá jako tišící a uklidňující prostředek. Jde v podstatě o přírodní sedativum. Zároveň bylo prokázáno, že levandule pomáhá s nespavostí, respektive zlepšuje kvalitu spánku (prohlubuje ho). [8, 9, 10, 11]

Z toho důvodu si i naše babičky braly do postele malý polštářek naplněný sušenými květy levandule. Tyto polštářky se často dávaly i do šatních skříní jako ochrana proti molům. Pokud si chcete zajistit skutečně kvalitní spánek, dejte si před spaním čaj z levandule.

Z dalších účinků levandule nesmíme opomenout její relaxační působení na hladké svalstvo a podporu tvorby žluči. Dá se tudíž využít jako podpůrný prostředek při problémech s trávením. Také poskytuje úlevu při nadýmání. Levandule ale disponuje ještě celou řadou dalších účinků:

pomáhá při bolestech hlavy a migrénách,

zmírňuje menstruační křeče,

urychluje léčení zánětů průdušek,

zlepšuje prokrvení,

působí jako přírodní repelent.

Výrobky z levandule se dnes dají koupit v různých podobách. Velké popularitě se těší:





éterický olej z levandule,

levandule tinktura,

svíčka levandule,

levandulová kosmetika,

mýdla z levandule. [12, 13, 14, 15, 16]

Levandule v kuchyni

Levanduli vnímá většina lidí spíše jako léčivou rostlinu nebo jako součást kosmetických produktů, ale tato jedlá rostlina se dá využívat i v gastronomii. Skvěle se hodí k dochucení různých mas a omáček, proto je součástí populárního provensálského koření.

Uplatnění pochopitelně najde i ve sladké kuchyni. Můžete ji přidat do džemů, nejrůznějších dezertů a smetanových krémů. Dokonce se z ní vyrábí zmrzlina, která svou chutí připomíná včelí med. K ochucování nápojů je dnes velice populární sirup z levandule. [17, 18, 19]

Recept na domácí levandulový sirup

Levandulový sirup ze sušené levandule si můžete vyrobit i sami doma. Postup je jednoduchý a stačí vám k němu jen tři suroviny:

250 ml vody,

100 g třtinového cukru,

jedna lžíce sušené levandule.

Do hrnce nalijte vodu a přidejte k ní cukr. Směs zahřívejte na plotně a důkladně míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Poté přidejte levandulové květy a nechte směs dojít k bodu varu. Po 2 minutách vaření ji odstavte z ohně a nechte vychladnout. Vychladlou směs přeceďte přes plátno do čisté sklenice. [20]

Pěstování levandule

Levandule patří mezi rostliny, které nemají na pěstování nijak extrémní nároky. Naopak je nesmírně odolná vůči mrazu, což je výhodou pro pěstitele, kteří ji nechtějí pěstovat doma v květináči. Levanduli se bude nejlépe dařit tam, kde je dostatek slunečního světla. Čím více světla, tím bohatší bude mít květenství.

Levandule nemá zrovna ráda podmáčené prostředí, vyhovuje jí spíše dobře odvodněná půda s dostatečným množstvím vápna. Jestliže chcete zasadit levanduli na zahrádce s kyselejší půdou, zkuste pH půdy trochu zvýšit. Stačí k tomu rozdrcená křída. Další častou chybou je těžká jílovitá půda. Ideální podmínky k růstu vytvoříte pro levanduli tím, že půdu trochu odlehčíte pískem nebo štěrkem. [21, 22, 23, 24]

Pěstování levandule v květináči

Při pěstování levandule v květináči si musíte dát pozor na to, abyste ji nepřelévali. Tato suchomilná rostlina je náchylná k zahnívání, pokud to s vlhkostí přeženete. Abyste těmto problémům předešli, vytvořte v květináči drenážní vrstvu z hrubších kamínků nebo keramických střepů. Kvalitně provedená drenáž bude odvádět přebytečnou vlhkost od kořínků. [25, 26]

Levandule: stříhání a sběr

Kdy stříhat levandule? Levandule patří mezi rostliny, které vyžadují pravidelné zastřihování. Keříky byste měli každoročně zkracovat o celou třetinu. První stříhání je vhodné provádět na přelomu března a dubna, druhé stříhání až v srpnu po odkvětu.

Pokud chcete rostlinu ostříhat za účelem sběru květů, měli byste tak učinit ve chvíli, kdy ještě nejsou květy zcela rozvinuté. To znamená těsně před rozkvětem. Levandule by se měla sbírat za slunného a suchého počasí. Při sběru květů se stříhají pouze vrchní části stonků. Jestliže chcete sbírat celé natě, pamatujte, že nikdy nesmíte zasáhnout do dřevěné části keře. [27, 28, 29, 30]

Jaké jsou účinky levandule?

Levandule je známá pro své uklidňující a sedativní účinky. Pomáhá zlepšovat kvalitu spánku a zmírňuje úzkosti. Zevně se dá používat k ošetřování ran a při péči o problematickou pleť. Také pomáhá s trávením tuků, zmírňuje nadýmání a působí proti bolestem hlavy. Levanduli můžete použít i jako repelent nebo jako zajímavé dochucovadlo v kuchyni.

Dá se pěstovat levandule v truhlíku?

Ano, levandule patří mezi rostliny, které lze bez problémů pěstovat i v květináči. Rostlině se bude dobře dařit, pokud ji umístíte na slunné místo a vytvoříte jí v půdě drenážní vrstvu z kamínků. Díky tomu nebude v příliš vlhkém prostředí, kde by hrozilo uhnívání kořínků.

Kdy se stříhá levandule?

Levandule by se měla stříhat každý rok, a to o celou třetinu rostliny. První stříhání je ideální provést na jaře (většinou na přelomu března a dubna), druhé až v srpnu po odkvětu.