Trápí vás chronická bolest? Přijďte se do Motola poradit s lékaři

Každá bolest má řešení. To je motto akce pro veřejnost, která se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v pražské Fakultní nemocnici (FN) Motol. Nemocnice sídlí na adrese V Úvalu 84, k ní přiléhá stejnojmenná stanice metra trasy A.

Jde o veřejnou prezentaci tzv. neuromodulačních technologií, které se používají pro zmírnění či odstranění silných, jinak nezvládnutelných bolestí. Záštitu nad akcí převzaly Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol a Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Co jsou neuromodulační technologie

Neuromodulační terapie patří mezi intervenční metody léčby bolestí. To znamená, že jim předchází operace v celkové anestezii. Při ní je do těla pacienta vložena například elektroda nebo pumpa pro dávkování léku do páteřního kanálu. Po operaci pak následuje dlouhodobá, většinou doživotní léčba, která spočívá ve stimulování nervů elektrickými pulsy nebo dávkování léku přímo do mozkomíšního moku.

Z toho vyplývá, že metoda není vhodná pro každý typ bolesti, ani pro všechny pacienty. Jde zejména o velmi silné bolesti, jež vznikají například po úrazech, po operacích, při některých onemocněních nebo které provázejí tzv. spasticitu. Ta má mimo jiné podobu silné svalové křeče, která znemožňuje používat například nohu, ruce či obě končetiny z páru. Pokud se pacientovi potíže nepodaří vyřešit jiným typem léčby, může na řadu přijít operace, jež pomáhá, má ale i svá rizika – například krvácení, infekci nebo únik mozkomíšního moku.

Lékařům i pacientům chybí informace, tvrdí algeziolog

Neuromodulační terapie je známá desítky let, přesto o ní veřejnosti chybějí informace, což chtějí změnit odborníci na léčbu bolesti (algeziologové). „Informovaný pacient je dobrý pacient. Proto chceme, aby se povědomí o neuromodulační terapii šířilo nejen mezi odborníky, ale i laickou veřejností,“ podotýká Šimon Kozák, vedoucí lékař Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Královské Vinohrady.





„Přestože tato terapie není vhodná pro všechny typy bolesti, je důležité, aby se lidé se svými problémy a dotazy obraceli na správné lékaře, protože ani mezi odborníky nealgeziology není zatím bohužel povědomí o neuromodulační terapii příliš velké,“ dodává lékař, který je jedním z přednášejících na čtvrteční veřejné prezentaci.

A co by tedy obecně pacienti měli dělat, aby měli šanci se k neuromodulaci dostat? Podle Šimona Kozáka by měli vyhledat pracoviště označené jako Centrum léčby bolesti, v nichž se lékaři zabývají léčbou chronických bolestí komplexně a kde tuto formu terapie mohou indikovat.

Prezentace se bude konat v dopoledních hodinách

Veřejná prezentace neuromodulačních technologií se koná v kinosále FN Motol (2. patro, budova ředitelství) ve čtvrtek 24. listopadu od 9 do 12 hodin. Rezervace není nutná. Vstup je zdarma.

Kdo bude na veřejné prezentaci přednášet doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. – primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole

MUDr. Jan Lejčko – vedoucí Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Plzeň

MUDr. Šimon Kozák – vedoucí lékař Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Královské Vinohrady, předseda Sekce mladých algeziologů

Návštěvníci se dozví, co neuromodulační technologie jsou a jak funguje terapie s jejich pomocí, pro koho jsou či nejsou vhodné, jaké bolesti řeší a co musí pacient splňovat, aby mohl tuto léčbu podstoupit.

Prezentaci tvoří soubor přednášek lékařů i besed s pacienty, kterým metoda pomáhá od bolesti a kteří se podělí o svoji zkušenost s tímto typem léčby. Fungování neuromodulačních technologií budou odborníci demonstrovat na zkušebním modelu. Prostor bude i pro dotazy z publika. „Kromě osvěty a propagace metody chceme na tomto setkání zodpovědět vše, co by mohlo veřejnost z této oblasti zajímat. Už se těšíme na diskusi s přítomnými posluchači,“ doplňuje Šimon Kozák.