První pacienti s glioblastomem se metodou Optune na pojišťovnu budou léčit až letos

Slib Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), že se v Česku terapií Optune budou do konce roku 2025 na pojišťovnu léčit desítky vybraných pacientů s nádorem mozku zvaným glioblastom, nebyl naplněn. Nikoho takového ani jedno ze čtyř center léčby onkologicky nemocné na konci roku neléčilo. Pojišťovny přitom mohou části pacientů, která splní kritéria, hradit léčbu už od loňského října.
Co se dozvíte v článku
Na Homolce za úhradu v lednu
Nejdál v prosinci byli v Nemocnici Na Homolce (od 1. ledna Fakultní nemocnice Motol a Homolka ), odkud se inovativní metoda léčby glioblastomu rozšířila nejen po Česku, ale i do světa.
V současné době jsme vypsali několik žádanek pro úhradu léčby Optune. Pojišťovny reagují – jsem v aktivním kontaktu jak s VZP, tak i s ostatními, potvrdila 19. prosince mluvčí Martina Dostálová. Na pojišťovnu tady nejspíš budou léčit už zkraje ledna.
Nemocnice Na Homolce byla donedávna jediným tuzemským centrem léčby glioblastomu metodou zvanou Optune. V roce 2025 se jím ale staly také Ústřední vojenská nemocnice v Praze (ÚVN), brněnský Masarykův onkologický ústav (MOÚ) a Fakultní nemocnice Olomouc.
Také v ÚVN předpokládají zahájení léčby metodou Optune na pojišťovnu v lednu.
Děláme maximum pro to, abychom mohli přijmout a léčit první pacienty v rámci léčby hrazené pojišťovnou od počátku roku 2026, uvádí Tomáš Hulan, vedoucí kanceláře ředitele.
Pojišťovny: Optune hradíme
Pojišťovny dosud tuto léčbu hradily jen tomu, kdo požádal o výjimku a uspěl. Teď už o tom takto rozhodovat nemohou.
Pokud bude klient splňovat podmínky stanovené odbornou společností a úhradovou vyhláškou, léčbu z veřejného pojištění zaplatit musíme, říká mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák. OZP už má jednoho pacienta, kterému Optune uhradí po říjnové změně podmínek.
Neexistuje žádná překážka, která by pojišťovně bránila hradit tuto léčbu indikovaným pacientům, pokud jsou splněny aktuálně stanovené podmínky úhrady. U pacientů, kteří nesplňují nové indikační a úhradové podmínky, nadále platí možnost individuálního posouzení žádosti, dodává Jan Mates, vedoucí oddělení marketingu ve Vojenské zdravotní pojišťovně.
Stále ovšem platí, že všichni, kteří jsou nebo budou na základě zdravotního stavu indikováni lékařem k této léčbě, o úhradu Optune musejí i nadále zdravotní pojišťovnu žádat. Ta posoudí, zda jsou pro úhradu splněny stanovené podmínky či nikoliv, upozornil Ivo Čelechovský, mluvčí pojišťovny RBP.
Z VZP odešly milionové zálohy
Revizní lékaři nyní už jen posuzují naplnění indikačních podmínek stanovených Českou onkologickou společností a léčba je následně standardními mechanismy uhrazena nemocnici, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová. U VZP takovým posouzením prošlo kladně už několik pojištěnců a podle mluvčí u nich ještě
probíhá nastavení léčebného procesu.
VZP také dodává, že na podzim zvýšila o miliony korun zálohy všem čtyřem nemocnicím, tak, aby mohly metodou začít léčit až osm desítek pacientů z řad jejích klientů. Ti budou mít Optune hrazen i v roce 2026.
Z vyjádření nemocnic pak plyne, že za pomalým rozjezdem léčby na pojišťovnu není jejich nezájem. Snahu léčit deklaruje i výrobce Optune, firma Novocure.
Aktivně spolupracujeme se Svazem zdravotních pojišťoven na formalizaci dohody o proplácení Optune,uvádí za NovocureCatherine Falcetti a připomíná, že dohoda z VZP byla uzavřena již na podzim. Nicméně sama pojišťovna upozorňuje na to, že musela Novocure žádat o vstup na český trh mezi hrazené pomůcky, což firma nakonec udělala, ale až v polovině roku 2025.
Nemocnice musí novinku zpracovat
Jedním z hlavních důvodů, proč už se Optune desítky nemocných neléčí, zůstává nejspíš fakt, že pro nemocnice (s výjimkou Homolky) je Optune natolik novou terapií, že si mimo jiné přístroj musí pořídit a se zdravotními pojišťovnami uzavřít na tuto terapii dodatky smluv.
Jsme povinni vypsat výběrové řízení, jehož součástí bude jak technická specifikace, tak i smlouva. Navíc má tento proces pevně stanovené lhůty pro jednotlivé právní kroky. Toto jsou důvody, proč zatím ještě neprobíhá léčba hrazená pojišťovnou, ale ‚pouze‘ léčba hrazená samoplátci, říká Tomáš Hulan.
Co umí Optune a komu je určen
Metoda Optune není nová, od 1. října 2025 ji ovšem VZP zařadila do tzv. úhradového katalogu. To mimo jiné znamená, že terapie má již stanovenou výši úhrady i kódy, kterými ji mohou centra léčby vykazovat zdravotním pojišťovnám. A ty ji mohou hradit, aniž by lékaři museli u každého z pacientů opakovaně žádat o výjimku. Hradit ji přitom může nejen VZP, ale i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
Terapie Optune je určena pro poměrně úzký okruh dospělých onkologicky nemocných. Podle dat ÚZIS se počet nově nemocných glioblastomem v Česku sice pozvolna šplhá k 500 za rok, jen části z nich lékaři indikují právě metodu léčby zvanou Optune na pojišťovnu Mimo jiné musí jít o pacienty s prvonádorem, operovatelným a ještě k tomu musí být v dobré fyzické kondici. To je ovšem kombinace, kterou nejspíš většina nemocných s glioblastomem nesplní. Veřejně vypisované sbírky proto nezmizí ani s řádnými úhradami z veřejného zdravotního pojištění.
Pozornost si ovšem Optune navzdory malému počtu nemocných zaslouží minimálně ze dvou důvodů. Jednak prodlužuje život pacientům, u nichž medicína narazila na své limity. Pak také proto, že je v onkologické léčbě přelomová.
Klasické metody léčby totiž i dnes stojí zejména na radioterapii, chemoterapii a také chirurgii, tedy vyoperování nádoru. Optune neboli metoda TTF (Tumor Treating Field) je oproti nim léčba neinvazivní, která vychází z využití střídavého elektrického proudu. Dnes už je prokázané, že ten v mozku dokáže narušit patologické dělení buněk.
Nicméně jen Optune nestačí. Pacienti s glioblastomem postupují nejprve klasické metody léčby včetně nezbytného chirurgického odstranění nádoru. Samotná léčba Optune je často kombinovaná s chemoterapií.
Kromě Česka je Optune hrazen z veřejných peněz Rakousku, Francii, Německu, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku. Novocure na dotaz Vitalia.cz uvedl, že k lednu 2025 bylo celosvětově TTF léčeno více než 35 tisíc pacientů.