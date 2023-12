Korková zátka jako známka dobrého vína? To určitě neplatí

Vzpomínáte na bílé plastové uzávěry vinných lahví s Hodonínským sluncem nebo Bílou paní, které se odřezávaly ostrým nožem? Těm je dávno konec, dnes se lahve opatřují celou řadou různých „špuntů“, chcete-li uzávěrů. Dříve se tradovalo, že nejlepší vína se uzavírají korkem. Jak je to dnes?

Korky Češi upřednostňovali

Korkový špunt je podle Jindřicha Kadrnky, majitele vinařství Kadrnka, ten vůbec nejznámější a nerozšířenější.

„Češi jsou konzervativní, korky hodně upřednostňovali a svého času si mysleli, že pod takovým uzávěrem se skrývá to nejlepší. Naopak vína, která se u nás tak před patnácti lety začala stáčet do lahví pod šroubem, brali jako obyčejná, méně kvalitní,“ vypráví Jindřich Kadrnka. Platí to stále?





K čemu tolik různých uzávěrů?

Lahve se, odborně řečeno, lahvují mnoha druhy různých uzávěrů. Od celokorkových zátek přes lepené korky z granulátu po plastové zátky a skleněné či šroubovací uzávěry.

Vína se uzavírají: celokorkovými zátkami

lepenými korky z granulátu

ploškovými korky – horní a spodní strany tvoří ploška celého korku, uvnitř je granulovaný korek

plastovými zátkami – jde o laicky řečeno „umělý korek“

skleněné uzávěry se silikonovým těsněním – novinka deseti, dvanácti let

šroubovým uzávěrem, tzv. cínovkou – uzávěrem vyrobeným z cínu

šroubovacím uzávěrem, obsahující těsnící vložku Saranex

atd.

„Každý uzávěr má svoje pro a proti. Záleží na typu vína, co od něho vlastně vinař čeká. Pokud jde o víno, které se lahvuje dříve, má velký potenciál, v lahvi se bude ještě vyvíjet, tak jako vinaři půjdeme směrem do korku. Pakliže má vinař víno v sudu a plní ho do lahví po dvou nebo třech letech, když už je ‚hotové‘, tak ho zašroubuje nebo dá pod sklo. Vývoj nazrávání je pak podstatně menší,“ vysvětluje Jindřich Kadrnka a pokračuje: „Tyto uzávěry víno jakoby přidusí a déle vydrží ve stavu, v jakém ho vinař nalahvoval. Uzávěr má už jen plnit jenom funkci uzavření hotového vína. Uzávěr tedy vinař vybírá podle toho, jaké víno lahvuje.“

Umělé korky ano, nebo ne?

Když se u nás začala lahvovat vína pod plastové zátky, byly podle Jindřicha Kadrnky tak řídké (s malou hustou), že víno pod nimi velmi rychle navětralo až zoxidovalo. „Později se začal vyrábět plastový uzávěr s větší hustotou, jenže pod ním zas bylo víno přidušené,“ vzpomíná Jindřich Kadrnka, který po ne úplně dobrých zkušenostech umělým korkům příliš nefandí.





Poměrně běžně se dnes ale využívají, a to zejména pro vína, která budou spotřebovaná do dvou let. Jejich výhodou je, že se z nich neuvolňují žádné nežádoucí látky, což se například může stát u korku. Zvláště u vín určených k archivaci a uložených v horizontální poloze, víno se tak dotýká přímo přírodního korku a může přejímat pachy.

Kadrnka šroubuje a má rád přírodu

„My dnes třeba hodně šroubujeme. Šroub je skvělý, čistý a jednoduchý jak pro vinaře, tak pro zákazníky,“ říká majitel vinařství. Vinaři totiž umožní hermetické uzavření lahve, zamezí přenosu aromat mezi vínem a zátkou a my zákazníci zase doma lahev snadno otevřeme. I bez vývrtky. Za vůbec nejlepší uzávěry pro svá vína pak Jindřich Kadrnka považuje klasiku. „Za nás určitě šroub, když korek, tak kvalitní, žádný drcený, který se vám pod vývrtkou rozpadne, nebo ploškový, žádné napodobeniny. Ale cílem je do budoucna korek nebo sklo.“

Jenže to není jen tak, skleněné uzávěry. Navzdory tomu, že jde o český výrobek, vyrábí je Precioza v Jablonci nad Nisou, prakticky veškerá výroba odchází do zahraničí, a to zejména proto, že uzavírat vína pod sklo je drahé. Jeden uzávěr vyjde i na šestnáct korun.

Jak poznat uzávěr lahve?

Už tedy víme, že korek není nutně znakem těch nejkvalitnějších vín, někdy se právě kvůli němu může víno i zkazit. Také víme, že plastovými zátkami sice někteří vinaři nešetří, ale u vín, která se spotřebují do dvou let, nejsou žádnou kalamitou. A také víme, že skleněný uzávěr u lahví je sice skvělý na otevírání u konzumentů, ale drahý špás pro vinaře, byť oblíbený.

Jenže jak ten který uzávěr poznat, když snad všechna vína mají uzávěr skrytý? To je otázka, na niž je velmi těžká odpověď. Běžně totiž na první pohled poznáme pouze šroubový uzávěr, ostatní jsou obvykle skryté pod záklopkou. Na rozpoznání skleněného uzávěru, zakrytého záklopkou, ale přece jen malá finta je. Když po hrdle lahve přejedete palcem, ucítíte malou vyvýšeninu, jak říká Jindřich Kadrnka, límeček, a právě to je skleněný uzávěr.