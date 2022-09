Buďte citliví, ale ptejte se přímo. Nový web radí, jak zabránit sebevraždě

„Středník je znaménko, jehož funkce je mezi tečkou a čárkou. Odděluje části vět výrazněji než čárka, ale neukončuje je definitivně jako tečka. Autor tak používá středník, aby větu neukončil, ale aby v ní ještě pokračoval. Vy jste autorem a váš život je věta,“ píše se v úvodu webu, který má poskytnout rady, co je možné udělat ve chvílích, kdy někdo má sebevražedné myšlenky.

Statistiky dokáží o sebevraždách říci mnohé, nevyjadřují ale vnitřní bolest člověka, kterou může prožívat před tím, než si sáhne na život. Ani to, jak obrovskou ztrátou může být dobrovolný odchod ze života pro rodinu, partnery a blízké okolí.

Co dělat, když myslím na ukončení života

Stěžejním posláním webu jsou praktické rady, co dělat v krizové situaci. „V Česku je dostupná základní prevence, ne všechny oblasti jsou však pokryty: chybí relevantní informace o problematice sebevražd a dosud v ČR neexistoval komplexně pojatý web věnovaný této tematice. Informace si tak lidé často hledají napříč internetem, nezřídka z pochybných zdrojů, a nalezená doporučení mohou být ve svém důsledku dokonce škodlivá,“ upozorňuje NUDZ.

Jedna část je věnována těm, kteří zvažují, že ukončí svůj život. Podle odborníků je důležité si v takové situaci uvědomit, že nejste sami, protože existují lidé, kteří zažívali podobné pocity a dnes jsou stále naživu. Ale také proto, že není ostuda vyhledat odbornou pomoc nebo si o pomoc říci někomu blízkému, protože je v pořádku o svých pocitech a sebevraždě mluvit. „Existují způsoby, jak se vyrovnat se sebevražednými myšlenkami a bolest překonat. Je důležité o tom někomu říct a nebýt na to sám,“ uvádí odborníci na webu Sebevrazdy.cz.

Dobré je připustit si, že může být i lépe. „To, jak se cítíte dnes, neznamená, že se budete stejně cítit příští týden. Vaše schopnost prožívat příjemné emoce se rovná Vaší schopnosti prožívat nepříjemné emoce,“ dodávají.

Lidem, kteří si chtějí sáhnout na život, radí, aby zvážili další alternativy řešení situace, uvědomili si, že pomoc je dostupná, pocit beznaděje může odeznít a svěřili se případně někomu blízkému, zavolali na linku 112, některou z krizových linek či navštívili krizové centrum. „Pokud cítíte, že nechcete žít, je důležité to někomu říct,“ stojí mezi výčtem toho, jak lze situaci řešit.

Pokud potřebujete pomoc a podporu, jsou k dispozici právě teď.

Vyhledejte pomoc a nezůstávejte na to sami. Jsou lidé, kteří vám dokážou pomoci. Promluvte si s odborníkem, jako je lékař, psychiatr, psycholog či psychoterapeut.

Promluvte si s někým blízkým, komu důvěřujete, o tom, jak se cítíte. Mohou Vám poskytnout podporu a pomohou Vás udržet v bezpečí.

Je v pořádku o sebevraždě mluvit. Může Vám to pomoci cítit se lépe. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak mluvit o sebevražedných pocitech. Podstatné je o takových pocitech a myšlenkách mluvit. Zdroj: Sebevrazdy.cz/pomoc

Jak pomoci člověku, který uvažuje o sebevraždě

Ptejte se, hledejte varovné signály a nabídněte pomoc. Tak zní tři zásady pomoci, které můžou využít ti, kteří znají někoho, kdo by jako řešení svých problémů mohl zvolit sebevraždu. „Důležité je důvěřovat své intuici. Pokud máte pocit, že se s danou osobou něco děje, ptejte se. Mluvit je bezpečnější než neříkat nic,“ stojí na webu.

Pokud totiž někdo vyjadřuje sebevražedné myšlenky nebo se chová způsobem, který naznačuje, že o sebevraždě uvažuje, měli byste tyto příznaky brát vážně a neignorovat je. Řada těch, kteří si vzali život, dala předtím svůj záměr najevo.

Podle odborníků, kteří rady dali dohromady, mluvením o sebevraždě toto jednání druhému nevnuknete, protože tyto myšlenky u něj už existují. Ani obavy o to, zda člověk v citlivou chvíli neřekne něco špatně a celou situaci tím jen nevyhrotí, nejsou na místě. „Když někomu ukážete, že máte o něj obavu a že Vám na něm záleží, tak to Váš vztah nenaruší. Neříct nic by však mohlo vést k trvalé ztrátě,“ uvádí web.

Takhle mluvte s někým, kdo se chce zabít Nejprve je nutné zjistit, zda je dotyčná osoba ve skutečném nebezpečí spáchání sebevraždy. Proto prozkoumejte, jak se cítí. Třeba tím, že se otevřeně zeptáte: Jak se cítíš? Buďte citliví, ale pokládejte přímé dotazy jako: Jak zvládáš to, co se ti teď děje?

Máš někdy pocit, že bys vše nejraději vzdal/a?

Přemýšlíš o tom, jaké by to bylo být mrtvý/á?

Přemýšlíš o tom, že by sis ublížil/a?

Přemýšlíš o sebevraždě?

Měl/a jsi už dříve sebevražedné myšlenky nebo jsi zkusil/a si nějak ublížit?

Přemýšlel/a jsi nad tím, jak nebo kdy bys to provedl/a?

Máš přístup k věcem, kterými by sis mohl/a ublížit? Zdroj: Sebevrazdy.cz/pomoc

Odborníci také radí nesoudit, nepovyšovat se, nezlehčovat pocity druhého, ale naslouchat, snažit se být oporou nebo nasměrovat na odbornou pomoc. Dobré je také zamyslet se nad tím, jak učinit prostor, ve kterém se ohrožený člověk nachází, bezpečnějším. Tedy zda třeba lze dát pryč léky, kterými se lze otrávit, nebo ostré předměty.

Co neříkat člověku, který chce ukončit život Neříkejte věci jako „Mohlo by být hůř“, „Máš všechno, co si jen můžeš přát“, místo toho se ptejte: „Kvůli čemu jsi smutný/á?“, „Co by ti pomohlo cítit se lépe?“ nebo „Jak ti mohu pomoci?“. Nikdy neslibujte, že zachováte tajemství o jeho/jejích sebevražedných myšlenkách. Buďte chápaví, ale vysvětlete dotyčné/mu, že takovou věc není možné držet v tajnosti, pokud je její/jeho život v ohrožení. Zdroj: Sebevrazdy.cz/pomoc

Nejčastějším způsobem odchodu je oběšení

Na závěr se vraťme ještě k těm statistikám. Co tedy u sebevraždách v ČR říkají? „U mužů coby nejčastější způsob sebevraždy zůstává oběšení, následují zastřelení se a skok z výšky. U žen je to oběšení, následují sebeotrávení a skok z výšky,“ popisuje Laura Bechyňová z NUDZ.

Dle statistik je stabilně měsícem s nejvyšším počtem zaznamenaných sebevražd březen, nejkritičtějším dnem v týdnu pondělí. Nejvíce sebevražd je ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji a v Praze.

Na videu níže Laura Bechyňová popisuje mimo jiné to, jak se chová člověk, který uvažuje o sebevraždě:

Sebevražednost souvisí s úbytkem denního světla

Zářijové spuštění webu je vítané, a to nejen proto, že na 10. září připadl Světový den sebevražd. Venku totiž postupně ubývá denního světla i slunce, což má vliv také na rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život.

O vlivu světla na sebevraždy nedávno hovořil psychiatr a výzkumný pracovník NUDZ Filip Španiel v přednášce s názvem Světlo a nálada. V ní mimo jiné zaznělo, že obyvatelé severní části polokoule se musí vyrovnat s výraznými změnami ve fotoperiodě, tedy délky denního světla za 24 hodin. To má vliv na výskyt depresí, ale i sebevražd. „Sebevraždy jsou pod sezónním vlivem. Jejich výskyt v severní části polokoule má první vrchol v dubnu až květnu, druhý na podzim kolem října a listopadu,“ uvedl Filip Španiel. Lékaři toho dokáží využít při sledování pacientů s depresemi. Na dostatku světla je založena i léčebná metoda zvaná fototerapie.