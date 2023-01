Freud mnoha pacientům ublížil, léčil masturbaci, hysterii i homosexualitu

Jednou z pacientek slavného doktora Freuda byla Fanny Moser (1848–1925), údajně nejbohatší žena střední Evropy té doby. Ta však měla za sebou spoustu různých excesů a její život nebyl vždy příkladný. Nejprve byla obviněna z toho, že otrávila svého bohatého muže.

Utekla z léčebny

Po několika exhumacích a zproštění všech obvinění si žila v přepychu na zámečku, kam zvala umělce a představitele kultury. Byla to známá mecenáška, filantropka a podporovatelka umění, ale také milenka mnoha mužů. Mezi její amanty patřila celá řada lékařů, ona sama také podporovala jejich záslužné projekty, například darovala 10 000 švýcarských franků na stavbu psychiatrické léčebny v Schaffhausenu nebo podporovala protialkoholní kampaně Augusta Forela a Eugena Bleulera.

Fanny Moser se ale také stala psychiatrickou pacientkou. Jak k tomu vlastně došlo? Zřejmě měla hodně citlivou nervovou soustavu a prohlubovaly se její neurotické sklony. Možná také byla posedlá svým zdravím, třeba už proto spala s různými doktory.

Pila údajně minerální vody, navštěvovala lázně a radila se s lékaři o svém zdravotním stavu. Nejprve byla pacientkou doktora Breuera a podle záznamů se už tehdy chovala dost podivně, například odháněla neexistujícího útočníka. Breuer ji po pár týdnech milerád přenechal svému kolegovi, milému doktoru Sigmundu Freudovi (1856–1938). Ten na ní zkoušel především hypnózu. To se mu ale moc nedařilo, navíc jej časem i obvinila z duševních potíží její dcery Fanny Junior, která vzdorovala matce kvůli tomu, že jí matka nedovolila vydat se na vědeckou dráhu.

Fanny Moser, považovaná za typickou „hysterku“ té doby, byla s Freudovou léčbou značně nespokojena, a dokonce mu i utekla z kliniky. Její potíže se nijak nelepšily a v průběhu života se opakovaly. Na stáří se zamilovala do mladšího muže, který ji akorát obral o majetek.





Těžko říct, zda Freud této pacientce uškodil, ale její dceři se svěřil s tím, že pro ni ani pro její matku neudělal takřka nic, že jeho diagnóza nebyla správná a svou léčbu hypnózou vyhodnotil jako zcela zbytečnou. Dcera Fanny Moserové se nakonec na svou vědeckou dráhu vydala, stala se zooložkou a napsala i spis o parapsychologii.

Léčba homosexuality se nepovedla

Jedna z Freudových pacientek byla později považována za slavnou lesbu, kterou se Freud snažil zbavit homosexuality. Možná si ale sám uvědomoval, že tohle je něco podobného jako chodit se sítem pro vodu nebo bojovat s větrnými mlýny. Tato žena, která se dožila skoro sta let, se jmenovala Margarethe Csonka (1900–1999).

I přes svou orientaci se provdala, ale jako Židovka to za druhé světové války neměla jednoduché, došlo k anulování jejího sňatku a přišla o všechno, co tehdy měla. Co se týká jejího vztahu k ženám, měla údajně v průběhu života romantické, vášnivé i platonické vztahy s mnoha ženami. Měla také za sebou několik, spíše demonstrativních, pokusů o sebevraždu. K léčbě u doktora Freuda byla povolána na přání svého otce, který měl až příliš náročné a nesplnitelné přání: zbavit jeho dceru homosexuality a umožnit jí vést normální život .

Freud se toho chopil s odvahou. Během léčby měla Margarethe zakázáno stýkat se se svou tehdejší přítelkyní. I když Freudovi šla na ruku a namluvila mu, že tento zákaz dodržuje, opak byl pravdou. Také slavného lékaře vodila vyloženě za nos, vymýšlela si různé nepravdivé sny a léčbě se kvůli svému otci podvolila jen proto, aby měla klid. Freud si poznamenal, že na jeho podněty reagovala velmi klidně a jako aristokratka, která si prohlíží muzeum .

Po ukončení léčby dál vedla svůj život beze změny. Na sklonku života se svěřila: Nu, ano, vlastně si o doktoru Freudovi nic nemyslím. Vždyť to ani nepomohlo, myslím, že to byl nezajímavý starý muž… Jednou mi řekl: Dostávám vás do styku s nejhlubšími hnutími vaší duše a vy se tváříte, jako byste četla něco v novinách…

Zneužívaná bratry

Jednou z pacientek doktora Freuda byla také Olga Hönig (1877–1961), která neměla ve svém dětství zrovna na růžích ustláno. Když byla malá, zemřel jí otec, její dva bratři se zastřelili a sestra trpící obrnou se pokusila o sebevraždu. Aby toho nebylo málo, údajně ji oba starší bratři v dětství pohlavně zneužívali. Protože matka odmítla své dceři po tomto zjištění dál platit psychoanalýzu, Freud udělal dobrý skutek a léčil dívku zadarmo. Ta se zanedlouho provdala za Maxe Grafa. Zdálo se totiž, že v psychoanalýze dělala pokroky.

Jenomže to bylo jenom zdání. Tato komplikovaná žena dělala svému slavnému manželovi ze života peklo. Nechtěla s ním spát, zároveň na něj žárlila, dělala scény, trhala mu rukopisy a nechtěla s ním chodit nikam do společnosti. Max Graf se mezitím skamarádil s Freudem a chodil si na svou ženu stěžovat. Když se Olze narodily děti, nic se nezlepšilo, ba přímo naopak. Nevytvořila si k nim ani žádný vztah a v podstatě na ně žárlila. Manželství se nakonec rozpadlo a Olga se posléze provdala znovu. Když se později mluvilo o tom, zda Olze psychoanalýza pomohla, všichni se shodli na tom, že ne. Olga pak prohlásila: Freud nám hrozně uškodil.

Zakazoval mu onanovat

Dalším pacientem, kterému Freud uškodil, byl Carl Liebmann (1900–1969). Tento muž byl očividně homosexuál, protože nejevil žádný zájem o ženy a od svých dvanácti let pravidelně masturboval s představami chlapeckých těl a naditých suspenzorů.

Protože však tehdejší doba masturbaci zakazovala, Carl zároveň trpěl silnými výčitkami, že dělá něco špatného a zabíjí děti, které by se mohly narodit z jeho spermií. Tak se u něj mohla rozvinout paranoia a obsedantní chování, dostal psychiatrickou diagnózu paranoidní schizofrenie a bylo to. Freud se ujal jeho případu a zkoušel na něm psychoanalýzu, zakazoval mu onanovat a namluvil mu, že jeho problémy začaly tehdy, když zjistil, že jeho matka nemá penis.

Mizerný stav pacienta se však nijak nelepšil, naopak prohluboval. Celý život se potýkal s psychickými problémy, podstupoval šílené léčebné procedury té doby (například lobotomii, inzulinové šoky, chirurgické vynětí části mozku a podobně), a dokonce se pokusil i o sebevraždu bodnutím nožem do hrudi jen kousek od svého srdce. V léčebně prý procházející lékaře zdravil zvoláváním: Jsem penis svého otce!