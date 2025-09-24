Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí. Uzená příchuť ohrožuje zdraví

Kouřová aromata se přidávají například do masa, ryb nebo sýrů – jako alternativa k tradičnímu procesu uzení. Mohou se však používat i jako ochucovadla v jiných potravinách, jako jsou polévky, omáčky, nápoje, chipsy, zmrzliny a cukrářské výrobky. Jejich využití je tedy velmi rozšířené a oblíbené. Teď je ale s kouřovým aromatem, chcete-li tekutým kouřem, amen. Evropská unie zakázala použití většiny kouřových aromat, kvůli obavám o zdraví.
Zákaz ve všech kategoriích potravin nastoupí od 1. července 2026. Výrobci se už ale teď na změny připravují a hledají alternativy. Portfolio výrobců by touto změnou omezeno být nemělo.
Není uzení jako uzení
Uzení je proces, který se tradičně používá na určité rychle se kazící potraviny, například mléčné výrobky, ryby a maso, aby vydržely déle. Kromě konzervačního účinku uzení mění barvu a aroma jídla, což dává uzeným potravinám charakteristické vlastnosti. S vývojem dalších metod se význam konzervačního účinku uzení snížil a převážila hlediska senzorická – tedy úprava výrobků tak, aby chutnaly jako uzené.
Relativně nově se proto do různých potravin přidávají kouřová aromata, která nahrazují proces uzení nebo dodávají potravinám, které se tradičně neudily, kouřové aroma.
Máte rádi potraviny s uzenou příchutí?
Jak se kouřové aroma vyrábí?
Kouřová aromata se vyrábějí řízenou tepelnou degradací dřeva za omezeného přístupu kyslíku (pyrolýzou), následuje kondenzace par a frakcionace výsledných tekutých produktů. Ty se mohou dále zpracovávat a vyrábějí se z nich kouřová aromata, která se aplikují v nebo na potravinách.
Povolení na dalších deset let neprošlo
Protože každý druh kouřového aromatu musí být před koncem doby jejich povolení znovu posouzen, tak před časem žadatelé požádali Evropskou komisi o prodloužení jejich povolení na dalších 10 let. Posuzovalo se osm z deseti aromat uváděných posledních deset let na trh EU. U dalších dvou kouřových aromat, které jsou v současné době na trhu EU, žadatel o prodloužení povolení ani nepožádal.
A protože dnes má EFSA novější metodiku posuzování vhodnosti přísad do potravin, než tomu bylo v letech 2009–2012, kdy se kouřová aromata naposledy zkoumala, stalo se, že kouřová aromata v jejich testech neprošla. „Na základě dostupných vědeckých důkazů nemohli experti úřadu EFSA vyloučit obavy týkající se genotoxicity u žádné z osmi kouřových aromat,“ uvedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
Genotoxicita je schopnost chemické látky poškozovat genetický materiál buněk. Změny nebo mutace genetické informace v buňce mohou zvýšit riziko vzniku onemocnění, jako je rakovina a dědičné choroby. Pro tento typ toxicity není možné stanovit bezpečnou úroveň.