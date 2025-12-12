Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte. Už by nebylo dobré

Začátkem prosince letošního roku hovořil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, v souvislosti s nízkými cenami másla o údajné neefektivitě tuzemských mlékáren. Za pravý důvod současných slev másla označil dlouhodobý přebytek mléka a jeho rychle klesající ceny. Svaz sdružuje především prodejce včetně řetězců supermarketů.
Proč je ale skutečně máslo zrovna teď tak levné?
Z dovozu, nebo z přebytků?
Podle svazu aktuální ceny mléčných produktů ovlivňují především ceny mléka a ceny energií – a obě již delší dobu klesají. Proti tomuto tvrzení se ale dnes ohradila Potravinářská komora. Podle ní je totiž současná nabídka levného másla v obchodech způsobena primárně výprodejem přebytečných zmrazených zásob z dovozu a celkovým přebytkem mléčného tuku na evropském trhu. „Zatímco v loňském roce se primárně vyrábělo více tučných mléčných výrobků, zejména sýrů, což přirozeně snižovalo objem tuku určeného pro výrobu másla, současný nadbytek tlačí cenu dolů,“ uvádí komora.
„Z dovozu“ je přitom termín stěžejní, pokud je máslo z hmotných rezerv státu Evropské unie, pak máme jen malou šanci poznat, že jde o máslo, které je skladováno například rok.
Mražené není závadné
Zatímco legislativa Evropské unie zná pouze pojem „máslo“, česká legislativa jako jediná definuje pojmy „stolní máslo“ pro máslo, které bylo zmrazeno a následně rozmrazeno (a stejně tak definuje označení „čerstvé máslo“, které v rámci Evropy není běžně definováno).
„Je nutné ale podotknout, že takové máslo není závadné, avšak je třeba počítat s tím, že jeho kvalita a chuť nebudou prvotřídní jako u čerstvé potraviny. Zásadně se nedoporučuje toto máslo opětovně mrazit,“ varuje Potravinářská komora. Ta reprezentuje zájmy svých členů, kterými jsou podnikatelské subjekty a profesní svazy českého potravinářského průmyslu a navazujících oborů. Včetně mlékárenského svazu.
Státní hmotné rezervy
Zásoby ze státních hmotných rezerv se musí pravidelně obměňovat.
Máslo je tu mrazírensky skladováno a průběžně kontrolováno minimálně rok, maximálně ale dva roky.
Čeští mlékaři měli snahu prosadit do Evropské legislativy rozdělení másel na čerstvé a stolní, ale neuspěli. Proto je čerstvé máslo ze zahraničí hůře identifikovatelné.
Opětovné zmrazování rozmraženého másla je nevhodné, protože opakovaný cyklus mrazení a tání narušuje emulzi tuku a vody, což vede ke zvětšování krystalů ledu a následně ke zhoršení textury másla – po druhém rozmrazení může být blátivé, drolivé a oddělovat se od něj voda.
Kromě toho se během rozmrazování nastartuje proces oxidace, který vede k žluknutí tuku a vzniku nahořklé pachuti. Při opakované manipulaci se také zvyšuje riziko, že máslo natáhne nežádoucí pachy z okolí. V neposlední řadě se zvyšuje riziko množení bakterií, které mráz pouze konzervuje a které se po opakovaném rozmrazení rychle aktivují.
To podstatné o rozdělení másla
- Mlékárenský výrobek s názvem „čerstvé máslo“ je nutné spotřebovat do dvaceti dnů od data výroby, jde vždy o máslo české. Má lahodnou smetanovou chuť a vůni.
- Produkt s názvem „máslo“ může být české máslo i zahraniční. Pokud je české, půjde o máslo s trvanlivostí dva až tři měsíce – nepůjde o máslo zamrazené a poté rozmrazené. U zahraničního „másla“ může jít v řadě případů o máslo zamrazené a rozmrazené.
- Stolní máslo je máslo pocházející ze státních hmotných rezerv, jde o máslo mrazené minimálně rok a následně rozmrazené. Bývá levnější, ideální je na pečení.
- Mrazírenské máslo je stále bezpečný a nezávadný výrobek.