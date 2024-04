Kdo by to řekl, že knedlíky vůbec nejsou z Evropy? Zrodily se někde úplně jinde

Knedlíky poprvé spatřily světlo světa před více než 2000 lety v Číně. Historie tohoto pokrmu není příliš zmapována a často jde spíše o dohady a pověsti. O původ knedlíků se přetahuje celá řada zemí a regionů. Kdy a proč knedlíky zdomácněly na našem území?

Kořeny pokrmu hledejme v Asii

Nejstarší doložené zprávy o knedlících pochází z Číny. Ale víc informací o tom, jak vypadaly a které tradice se k nim vázaly, nemáme. Jisté však je, že bychom se museli vydat nejméně 2000 let proti proudu času, abychom to zjistili.

V Evropě legendy knedlíky zmiňují v souvislosti s rokem 1266 a oblastí Deggendorf. Starostova žena údajně hozeným knedlíkem zahnala špeha vojsk Otakara Přemysla. Podobná historka se váže i k roku 1430 a husitským válkám.

Jak vypadaly a chutnaly nejstarší evropské knedlíky

Tenkrát se jednalo o malé jednohubky, malé kuličky. Navzdory tomu, že neznáme složení těch původních, známe suroviny, z nichž se připravovaly. Typicky šlo o maso, ryby a obiloviny. Od 17. století přibyly brambory a na mase se začalo ubírat. Jejich hlavním posláním bylo zasytit. A proto nejspíše nepřekvapí, že šlo původně o jídlo chudých vrstev společnosti.





Jak na evropském kontinentě docházelo k výrazné migraci, šířily se po území i první knedlíkové recepty. Kdo by chtěl do knedlíkových dějin více proniknout, může se poohlédnout po publikaci Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe, kterou v roce 2009 vydalo Muzeum Cheb.

Historie v českých zemích

Prvopočátky knedlíků na našem území jsou dost nejasné. Ale od 18. století jsou představy o této potravině jasnější. Docházelo k masovému a spontánnímu rozšíření zejména nejrůznějších variant bramborových knedlíků dochucených tím, co hospodářství nabídlo. Šlo o to vařit ze surovin, které byly dobře dostupné. Takže se brzy vedle kaší, polévek a pokrmů z obilovin staly stabilní součástí jídelníčku tehdejších širokých vrstev. A to nejen u lidí chudších. V tomto období se, pravděpodobně metodou pokusů a omylů, zrodila řada regionálních receptů.

Karlovarský knedlík Autor: Depositphotos

V období počínajícího novověku bylo vedlejší, jak pokrm vypadá, důležité bylo vařit z dostupných surovin, které zasytí. Pokud jste tedy nebyli hosty na zámku, tam knedlíky nepatřily k levným sytivým hlavním jídlům, které nemají jednotný vzhled, ale byly vzhlednou a chutnou přílohou k masu, podobně jako je tomu dnes.

Kdy se u nás poprvé objevil kynutý knedlík

Kynuté knedlíky byly historicky rozšířené ve východních Čechách. Nejčastěji se těsto plnilo ovocem nebo povidly. Velký rozmach kynuté knedlíky zaznamenaly až v 19. století, kdy se staly významnou součástí měšťanské kuchyně.

O tom, jak se mezi měšťany vařilo, víme hodně od Magdaleny Dobromily Rettigové, která se do knedlíkového dědictví v našich zemích významně zapsala. Ale historii tohoto pokrmu ovlivnily i tisíce bezejmenných lidí, díky nimž se recepty v rodinách předávaly z generace na generaci.

Divoká doba porevoluční

Knedlík v českých domácnostech patřil ještě před rokem 1989 k hojně využívaným přílohám i hlavním chodům. V porevolučních letech se trh otevíral nejrůznějším novinkám a tradiční přílohu začaly částečně vytlačovat výrobky, které sem proudily ze západní Evropy. Společně se změnami životního stylu a touhou objevovat to „exotické“, co tuzemští spotřebitelé dosud neznali, se dostal knedlík do svízelné pozice.





Meruňkové knedlíky Autor: Depositphotos

Stala se z něj levná, mnohdy nekvalitní příloha, která právě pro lacinou a nenáročnou přípravu zdomácněla v řadě hospod. Z druhé strany to knedlík schytával jako přežitek minulých dob, který má prachbídnou nutriční hodnotu a rozhodně by se na jídelníčku člověka vyznávajícího zdravý životní styl neměl objevovat víc než jednou za kvartál.

Knedlíkový král vyrábí přes sto druhů knedlíků

Ale tento pokrm měl i štěstí. Babičky a dědečkové své know-how, jak ho připravit, předávaly svým dětem a snad ještě s větším nadšením vnoučatům. Co by to bylo za prázdniny u prarodičů bez ovocných nebo špekových knedlíků, bez typické trojkombinace knedlo-vepřo-zelo?

