Knedlíčky nevařte nikdy v polévce, ale zvlášť. Ideálně ve vývaru

Aby byla polévka grunt, měla by také zasytit. Základ z vývaru, je jedno, zda hovězího, drůbežího, či zeleninového, si skvěle rozumí se zeleninou. Někdy je to ale pro strávníky málo, a tak na scénu vstupují zavářky. Tou nejoblíbenější bývají knedlíčky a nočky. A možná vás to překvapí, ale perfektně ladí také s krémovými typy polévek.

Zavářka nesmí být nudná, polévce často dominuje

Zavářky do polévek jsou kategorie, která se na první pohled nezdá nikterak pestrá a zajímavá, ale právě zavářka dokáže proměnit polévku naprosto nevšedním způsobem a udělat z ní velmi přitažlivý pokrm. Zvlášť pokud do ní přidáte nevšední suroviny.

Každý knedlíček i každý noček si zaslouží péči, rozhodně musí něčím vyčnívat, zaujmout, být výjimečný. Nestačí jen smíchat mouku a vejce a přidat sůl, touhle směsí málokoho ohromíte. Nebojte se připravit knedlíčky nebo nočky, případně kapaní, s nevšedními surovinami, jako jsou ořechy či mandle. Do jiných zkuste přidat parmezán nebo bylinky, anebo víte co? Buďte originální a přidejte candáta. Takové candátové knedlíčky ve sváteční rybí polévce nemají chybu, recept na ně najdete například ve Velké knedlíkové kuchařce. Nebo zkuste mandlový knedlíček, který se v rybí polévce skvěle vyjímá, recept na něj uvádíme níže.





Jak na knedlíčky, aby vám nezkazily jinak skvělou polévku

Podstatné je nemít těsto na knedlíčky příliš řídké. Knedlíčky by se vám mohly rozvařit. Podstatné je také v případě použití horkých surovin, například při přípravě drožďových knedlíčků, nerozklepnout do právě rozpuštěného droždí vejce. Srazilo by se. Těsto na knedlíčky by sice vypadalo pevně, ale po zavaření by se knedlíčky rozvařily.

Podstatné je také nezavářet knedlíčky přímo do polévky. „Pokud byste tento typ zavářek do polévky dali rovnou uvařit, pokazila by se tím senzorika pokrmu. Polévka by mohla být zakalená a knedlíčky rozvařené. Mnohem lepšího výsledku docílíte, pokud je uvaříte zvlášť a vložíte vždy až do každé servírované porce,“ upozorňuje Petr Kosiner, šéfkuchař společnosti Knedlíky Láznička. A platí to jak pro knedlíčky, noky, tak i pro nudle.

Důležité je i správné vaření knedlíčků, vodu na jejich vaření nikdy nezapomeňte osolit. „Pokud toužíte po ještě intenzivnějším chuťovém zážitku, vařit můžete také místo osolené vody ve vývaru,“ prozrazuje šéfkuchař.





Staročeský mandlový knedlíček Autor: Knedlíky Láznička Suroviny: 150 g uvařených malých krupek

100 g mletých mandlí

50 g mletých vlašských ořechů

100 ml mléka

4 rohlíky

1 vejce

1 lžíce másla

hrst petrželky

špetka mletého muškátového oříšku

špetka mletého badyánu

sůl

pepř Postup: 1. Pečivo nakrájejte na drobné kostičky a zalijte mlékem.

2. Přidejte mleté mandle a vlašské ořechy, máslo, krupky, vejce, petrželku, koření i sůl a pepř. Promíchejte a nechte 15 minut odpočinout. Pokud by bylo těsto stále lepivé a řídké, zahustěte trochou hrubé mouky.

3. Z těsta poté vytvořte kulaté knedlíčky. Vložte je do vroucí osolené vody a vařte 10 minut.

4. Servírujte zvlášť do každé porce polévky.

Rybí polévky nepatří k nejoblíbenějším a bohužel se řadí k pokrmům, které když už doma připravujeme, tak maximálně na vánoční tabuli. A přitom jsou polévky zejména s masem z dravých ryb mimořádně lahodné. „Maso dravých ryb je pevné a právem se řadí mezi delikatesy. Hodí se nejen na grilování či pečení, ale také na přípravu rybí polévky. Ta je z čerstvého úlovku nejchutnější. Právě do ní se staročeský mandlový knedlíček skvěle hodí. Pokud ale neholdujete sladkovodním rybám, můžete připravit rybí polévku na středomořský způsob, zkombinovat bělomasé mořské ryby se slávkami, krevetami, srdcovkami a kalamáry,“ radí Petr Kosiner.

O zavářku neochuďte ani krémové polévky

Navzdory tradicím, že do krémové polévky se hodí hlavně a maximálně opečený toustový chléb nebo rohlík, pro vás máme tip, jak krémovým polévkám dodat nový šmrnc. Přidejte do nich bramborové bylinkové nočky.

„Zkuste si s nimi připravit krémovou špenátovou, dýňovou nebo třeba tuřínovou polévku. K dýňovému krému bude skvěle pasovat šalvěj, která je výrazná a vyváží v nočcích nasládlost dýně, ať už využijete plody odrůdy hokaido, nebo dýně máslové. Špenátový krém skvěle podtrhne bazalka, která do pokrmu vnese svěží aroma. A jedinečnou chuť tuřínového krému doladí saturejka nebo hladkolistá petržel,“ doporučuje Petr Kosiner.