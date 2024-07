Kdo s námi bydlí v posteli?

Kdo nikdy neměnil matraci, ten se asi bude divit: v posteli s námi bydlí až dva kilogramy roztočů a šupinek lidské kůže, jimiž se roztoči živí, a která se z nás každou noc odlučuje spolu s potem. Zvířátek, která s námi bydlí v noci, jsou v běžné matraci až dva miliony.

Pod výkonným mikroskopem vypadají roztoči tak krvežíznivě, že raději nemá cenu to popisovat a je lepší rovnou přejít k účinkům, jaké mají na organismus. „Roztoči jsou významný alergen pro rozvoj průduškového astmatu,“ říká primářka ústavu klinické imunologie v Hradci Králové Irena Krčmová.

Čtěte také: Alergie a astma mají společného víc než si myslíme

A miniaturní zvířátka jsou pěkně nepříjemná. Roztoči jsou podle alergoložky Jany Navrátilové tak významným alergenem, že snesou porovnání s pyly. Alergie na roztoče přitom podle ní může začít docela nenápadně. „Člověk začne mít stále ucpaný nos, pokašlává, posmrkává a najednou zjistí, že rýmu má vlastně několik měsíců v roce kontinuálně,“ popisuje lékařka.





Alergickou reakci může vyvolat třeba chřipka



Autor: Isifa.cz Roztoč sám o sobě nevadí, problémy ale způsobují jeho výkaly

Problém podle ní je, že se z dlouhodobé alergické rýmy může snadno vyvinout astma. A to už je vážná nemoc, která se nedá zvládnout bez celoživotních léků, a kterou dokonce může dědičná informace v našich genech předávat dál našim potomkům. Přesněji – dispozice k astmatu. „Alergie na roztoče se také ale může projevit mnohem nenápadněji. Třeba vysokou únavností, která nemizí po celé týdny a ani po dovolené nebo přes to, že se člověk správně vyspí,“ vysvětluje lékařka. Za velkou únavou se podle ní dá najít téměř v každém druhém případě neléčená alergie. Alergie na roztoče se také může objevit třeba po prodělaném virovém onemocnění třeba po chřipce. V podstatě se jen probudí dosud spící vlohy pro reakci na alergen.

A mimochodem: pokud alergii na roztoče máte, zjistíte to brzy, už v mladém věku. S přibývajícími lety tělo reaguje méně bouřlivě na alergické podněty, takže později tedy po padesátce, se už reakce na alergen neprojevuje tak silně.

Co se roztočům v bytě líbí? celoplošné koberce

záclony

čalouněný nábytek bez měnitelných potahů

chov chlupatých domácích zvířat

topení na více než 24 stupňů Celsia

praní textilií na méně než 60 stupňů Celsia

málo časté větrání

příliš mnoho plyšových hraček, polštářů, textilních deček a ubrusů…

Roztoči přitom sami o sobě nejsou lidskému organismu nebezpeční. Problémy s alergiemi způsobují jejich výkaly. A žijí-li v naší posteli dva miliony nezvaných obyvatel, byť velkých necelých 0,3 milimetru, věřte, že jejich výkaly vám dřív nebo později problémy způsobí, pokud je nebudete řešit.

Jaké je řešení?

„Mrazit, větrat, prát,“ říká stručně Jana Navrátilová. Prvním krokem podle ní bývá podívat se na byt očima roztoče a odstranit těžké závěsy a záclony, které se nedají prát na víc než 60 stupňů, totéž nemilosrdně provést s koberci a ponechat jen podlahovou krytinu či parkety, které se dají snadno omývat. Tabu jsou také jakákoliv domácí zvířata – snad s výjimkou rybiček v akváriu.

Druhým krokem je vyměnit matrace za nové nejdéle po sedmi letech používání, pořídit si do postele chrániče na matrace, jež se dají prát na vysokou teplotu, a lůžkoviny pro alergiky, které mají stejné vlastnosti. A pravidelně větrat s rozestlanou postelí (kde je sucho, tam se roztočům nelíbí). Také prát na vyšší teploty. Dětské plyšové hračky, stejně jako třeba polštáře z materiálů, které se nedají prát na vyšší teploty, je dobré dát jednou dvakrát měsíčně do mrazáku na pár hodin. To také spolehlivě zlikviduje roztoče.

„Speciální drahé vysavače moc smyslu nemají, nemáte-li doma zrovna hodně nemocné dítě. Ale určitě má smysl koupit si vysavač s hepa filtrem a pravidelně filtr měnit,“ vysvětluje lékařka.

Mimochodem: v zimě se dají matrace při mrazu vystrčit na balkon a ponechat tam na pět šest hodin, nebo je dobré je vysavačem s hepa filtrem pravidelně vysávat. V létě se roztočům nebude líbit, když matrace pravidelně proklepete a vystrčíte na sluníčko. Roztoči nemají rádi větrání a sucho. A když chcete mít opravdu uklizeno, tak čas od času použijte speciální spreje proti roztočům. Ty seženete za cenu okolo stokoruny v drogeriích či zverimexech.