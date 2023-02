Co patří do jednodenní péče, na kterou letos půjde více peněz

Jak už jsem dříve informovali, Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo letos do úhradové vyhlášky poprvé včlenit i několik zákroků, které spadají do ranku jednodenní chirurgické péče. Fakticky to znamená, že na ně půjde víc peněz z veřejného zdravotního pojištění.

Pro pacienty dky tomu bude jednodenní chirurgie dostupnější. „Od pilotního nastavení úhrad pro vybranou skupinu chirurgických výkonů si ministerstvo slibuje rozšíření poskytování tohoto druhu péče,“ potvrdil již dříve mluvčí rezortu Ondřej Jakob s tím, že letos je předpoklad, že pojišťovny za tento typ výkonů zaplatí celkem 150 milionů korun.

Dosud se úhrada těchto zákroků (viz box na konci textu) řešila individuální dohodou mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami.