Zjizvené plíce se projeví únavou, změnami nehtů a kašlem. Včasná léčba umí fatální nemoc zastavit

Když se člověk řízne, často na kůži zůstane jizva. Většinou jde jen o estetický problém. Jizvy se však mohou objevovat i jinde. Pokud se tak děje na plicích, může to během několika let člověka zabít. Zjizvená neboli fibrotická tkáň totiž ztěžuje průchod kyslíku a tím i dýchání. Přesná příčina toho, proč se na plicích jizvy objevují, není zatím jasná, ale soudí se, že může jít o vliv kouření, alergenů, refluxu žaludečních šťáv, případně znečištění životního prostředí.
Plicní fibrózy se vyskytují převážně u bývalých a současných kuřáků.
Některou z forem plicní fibrózy v Česku trpí tisíce lidí a každý rok jich dalších přibližně sto padesát přibude. Moderní léčba dokáže proces jizvení zpomalit, klíčem je ale rychlé odhalení nemoci. S tím, aby se pacienti dostali k odborníkům včas, pomáhá i program časného záchytu rakoviny plic. Při vyšetření totiž lékaři nacházejí kromě rakoviny další nemoci – a mezi nimi právě fibrózu.
O této vážné nemoci se na rozdíl od rakoviny téměř nemluví, a přitom je stejně tak smrtelná. Plicních fibróz je více druhů, všechny ale mají stejný rys – postupují v čase, mají tendenci zajizvovat plicní tkáň a pacienta časem udusit. Proto je nesmírně důležité nasadit včas léčbu, která procesu jizvení brání, vysvětluje přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK profesorka Martina Koziar Vašáková.
Plicní fibróza
Od roku 2022 do 2024 absolvovalo v rámci screeningu rakoviny plic vyšetření s pomocí nízkodávkového CT 14 989 rizikových osob. U 3,5 procent (464 osob) lékaři jako sekundární nález objevili fibrotické změny na plicích. ¨
Plicní fibróza je závažné onemocnění, při němž dochází ke zjizvení původně zdravé plicní tkáně a k jejímu ztluštění a ztuhnutí. Pacient tak ztrácí plochu k dýchání a postupně se u něj snižuje schopnost nadechnout se.
Fibrózy se často pojí s jinými nemocemi, jako je například revmatoidní artritida nebo systémová sklerodermie. Nejzávažnější formou plicních fibróz je idiopatická plicní fibróza, která bez léčby zabíjí do dvou až pěti let. Tu v Česku podle odhadů odborníků má přes 1 300 lidí. Antifibrotickou léčbu, která postup nemoci zpomaluje, však užívá jen asi 800 z nich.
Nemoc se zpočátku projevuje únavou a postupně sílící dušností při námaze.
Lidé je ale často zaměňují za příznak stáří či špatné kondice, a do ordinace nám chodí až v pokročilé fázi nemoci. Ne všem pak můžeme antifibrotickou léčbu nasadit, popisuje stav docentka Martina Šterclová, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Připomíná nadějně vycházející odborné studie na další nové léky, ty ale teprve čekají na schválení jak v USA, tak v Evropě. Takový proces trvá obvykle i několik let.
Jako suchý zip
Už na počátku lze nemoc poznat poslechem plic fonendoskopem.
Ozývá se zvuk připomínající křupání při chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepnutí suchého zipu. Dalším typickým znakem nemoci jsou paličkovité prsty s vyklenutými nehty ve tvaru hodinových sklíček a přetrvávající kašel. Plicní fibrózu tak lze zachytit už v ordinaci praktického lékaře, vysvětluje docentka Šterclová.
Aby lidé věděli, kam se obrátit a jak potíže vypadají, pracuje nyní organizace Hlas onkologických pacientů společně s pneumology na zmapování cesty pacientů s plicní fibrózou.
Cesta pacienta ilustruje, jaké jsou příznaky a symptomy plicní fibrózy, a na koho se má člověk v případě podezření obrátit. Jednoduše mapuje všechny kroky pacienta, tak aby se dostal co nejdříve k účinné léčbě, popisuje Petra Adámková, předsedkyně výboru pacientské organizace. Antifibrotickou léčbu, hrazenou zdravotními pojišťovnami, lékaři nasazují v celkem 16 centrech pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů.
Tohle jsou příznaky plicní fibrózy
Mezi nejčastější projevy PF patří zvýšená dušnost, a to už při vykonávání mírné fyzické aktivity, chronický kašel, paličkovité prsty (rozšířené a zakulacené konečků prstů na rukou nebo nohou), únava a postupné neúmyslné ubývání na váze.
Postup nemoci může zpomalit léčba, která je v České republice hrazena zdravotními pojišťovnami. Je však potřeba, aby se k ní pacient dostal včas.
Fibróza buď existuje sama o sobě, nebo může být průvodním jevem více než 200 plicních onemocnění, která se označují souhrnným názvem intersticiální plicní procesy. V současné době jimi na celém světě trpí přibližně tři miliony lidí.
