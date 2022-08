Je tu soutěž o nejbizarnější obal roku. Nominujte svého favorita

Organizace Zerowasters (původně osvětová část Bezobalu) vyhlašuje 1. ročník soutěže o nejbizarnější obal roku. Jejím cílem je poukázat na nesmyslné, nadměrné, nerecyklovatelné nebo klamavé obaly a upozornit výrobce, že vzniklý odpad po nákupu zboží nemůže ležet pouze na bedrech spotřebitelů. Zapojit se může každý nominací obalů, kterou mu jsou trnem v oku. Stačí jen nahrát obrázek vybraného produktu a stručně okomentovat, proč ho do soutěže nominoval.

Odpovědnost za obaly by měl nést výrobce, ne zákazník, říká pořádající organizace

Zerowasters chtějí upozornit na to, že vzniklý odpad po nákupu zboží nemůže být odpovědností spotřebitelů. Cílem projektu je upozornit výrobce, aby převzali odpovědnost za udržitelnost obalů, do kterých své výrobky balí.

„Odpovědnost spotřebitelů za obalové odpady, končí v bodě, kde se přestáváme vyznávat v tom, co je a co není ekologické. Nemáme možnost ovlivnit složení nebo velikost obalu a nesouhlas můžeme vyjádřit jen tím, že daný výrobek nekoupíme. To ale není dostatečné řešení. Musíme upozornit výrobce na to, aby přijali odpovědnost za své obaly a ty nesmyslné už nadále nevyráběli,“ vysvětluje Veronika Nováčková.

Cestou je nakupování bez obalu, ale ne pro každého

Nejlepším řešením, jak předcházet vzniku odpadu, je nakupování do vlastních nádob, jako to umožňuje například systém MIWA v prodejnách Albert či Zemanka, ale ne pro všechny je ale tato možnost dostupná. Většina lidí nakupuje v běžných obchodech, kde se zboží prodává hlavně v obalu, a proto je důležité, aby byly udržitelné.

Galerie: MIWA: Hygienický systém prodeje bez obalů

Jaký obal lze nominovat?

Například takový, u něhož si automaticky položíme otázku: Proč?





Proč je obal tak veliký? Nadměrné obaly zbytečně zatěžují životní prostředí, a navíc, pokud použijeme velký obal jednorázově, stane se záhy i velkým odpadem.

Proč není obal recyklovatelný? Pokud se obal skládá z více materiálů, které od sebe nejdou oddělit, je to kompozitní obal a jeho největším problémem je to, že se nedá recyklovat, a patří tedy do směsného odpadu. Takové obaly jsou označené identifikačním kódem C. Za lomítkem bývá uveden materiál, který nejvíce v obalu převažuje. Další, podle čeho poznáte, že obal není recyklovatelný, je to, že na něm není uveden recyklační trojúhelník, a to ani v jedné variantě – tedy s obrysovými nebo plnými šipkami. Jediné, co možná uvidíte, je panáček, který hází obal do koše. Ten ale neříká nic jiného než to, kam prázdný obal patří.

Proč má potravina se slupkou plastový obal? Velmi často jde třeba o balené ovoce nebo zeleninu, kterou si doma můžeme opláchnout a žádný další obal nepotřebuje. Banán na plastovém tácku, ředkvičky s odstraněnou natí a v igelitovém pytlíku, sušenky zabalené v obalu, pak ještě v plastovém boxíku, a ještě v papírové krabici.

Jaký obal považujete za bizarní? Nadměrný Nerecyklovatelný Zbytečný Zobraz výsledek

„Bizarní obal je pro nás ten, nad jehož existencí kroutíme hlavou. Vyvolává v nás otázku, proč vůbec vznikl a zda se výrobce zamyslel nad jeho dopadem na životní prostředí. Je zkrátka hloupý a zcela zbytečný,“ vysvětluje Veronika Nováčková, ředitelka organizace.

Výsledky Anticeny budou známy v říjnu, i výrobcům

Obal lze do soutěže přihlásit do konce srpna letošního roku, v září pak proběhne hlasování odborné poroty a veřejnosti. Výsledky hlasování následně budou zveřejněny v průběhu října.

„Postaráme se o to, aby se výsledky Anticeny dostaly k firmám spolu s doporučením, jak obal změnit, aby byl udržitelný. Naším dlouhodobým cílem je ukončení výroby nerecyklovatelných a jinak pro nás bizarních obalů. Naším přáním pak je, abychom do deseti let už Anticenu nemuseli vyhlašovat,“ dodává Veronika Nováčková.