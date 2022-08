Dieta s nízkým obsahem FODMAP pomáhá při syndromu dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) postihuje až 15 % celkové populace. Nejde sice o život ohrožující onemocnění, ale i tak dokáže pořádně znepříjemnit život. Mnoho lidí trápí nadýmání, bolesti, reflux jícnu, průjem nebo zácpa či kombinace obojího. Tyto problémy může pomoci eliminovat dobře sestavený jídelníček a vyhýbání se potravinám, které pacientům s IBS způsobují potíže.

Dieta s nízkým obsahem FODMAP (fermentovatelné oligo-, di- a monosacharidy a polyoly) je speciálně navržena pro osoby se syndromem dráždivého tračníku a pomáhá snížit spotřebu některých cukrů. Jedná se o sacharidy s krátkým řetězcem, které jsou nestravitelné. Střevní bakterie je fermentují, což zvyšuje produkci plynu, který může způsobit bolestivé nadýmání a další nepříjemné příznaky.

I když existují názory, že tato dieta může být prospěšná rovněž při terapii jiných onemocnění střev a zažívacího traktu, je třeba více výzkumů, aby bylo možné toto tvrzení jednoznačně prokázat.

Ve kterých potravinách je nejvíce FODMAP a jak se dělí?

FODMAP se vyskytují v široké škále potravin, takže pro pacienty se syndromem dráždivého tračníku bývá někdy složité se zorientovat.

Primární zdroje čtyř skupin FODMAP:

Oligosacharidy: pšenice, žito, ořechy, luštěniny, artyčoky, česnek a cibule

Disacharidy: výrobky obsahující laktózu, tedy třeba mléko, jogurt, měkký sýr, zmrzlina, podmáslí, kondenzované mléko nebo šlehačka





Monosacharidy: potraviny obsahující fruktózu, včetně ovoce, jako jsou jablka, hrušky, meloun a mango, a sladidla, například med, agávový nektar a kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy

Polyoly: mannitol a sorbitol v jablkách, hruškách, květáku, peckovém ovoci, houbách a hrášku, stejně jako xylitol a isomalt v nízkokalorických sladidlech, které jsou třeba ve žvýkačkách bez cukru

Potraviny s nízkým obsahem FODMAP

Obvyklý denní příjem FODMAP z běžné stravy se pohybuje v rozmezí 15–30 gramů těchto sacharidů. Dieta s jejich nízkým obsahem má za cíl omezit příjem na maximálně 3 gramy denně, přičemž v jednom denním jídle by pacient neměl překročit 0,5 gramu, což je v souladu s požadavkem na častější konzumaci menších porcí během dne.

Mnoho potravin má naštěstí přirozeně nízký obsah FODMAP. Níže najdete ukázkový seznam těch, kterých se to týká:

Bílkoviny: maso hovězí, kuřecí, vepřové i skopové, vejce, ryby, krevety, tempeh a tofu

Celá zrna a škroby: bílá a hnědá rýže, čočka, kukuřice, oves, quinoa, maniok a brambory

Ovoce: borůvky, maliny, ananas, některé druhy melounů, kiwi, limetky, guava, hrozny a jahody

Zelenina: fazolové klíčky, papriky, ředkvičky, mrkev, celer, lilek, kapusta, rajčata, špenát, okurka, dýně a cuketa

Ořechy: mandle (ne více než 10 najednou), makadamové ořechy, arašídy, pekanové ořechy, piniové oříšky a vlašské ořechy

Semena: dýňová, sezamová a slunečnicová semena, stejně jako lněná semínka

Mléčné výrobky: mléko bez laktózy, řecký jogurt a parmazán, čedar a sýry mozzarella

Oleje: kokosový a olivový olej

Nápoje: mátový čaj a voda

Koření: kmín, šafrán, skořice, paprika, koriandr, kardamom, sójová omáčka, rybí omáčka, některé výrobky na bázi chilli, zázvor, hořčice, pepř, sůl, bílý rýžový ocet a wasabi prášek

Zatímco káva, černé a zelené čaje jsou potraviny s nízkým obsahem FODMAP, kofeinové nápoje nejsou obvykle doporučovány pro tuto dietu, protože kofein může být spouštěčem zažívacích obtíží u pacientů s IBS.

Kromě toho je důležité zkontrolovat seznamy složek na balených potravinách pro přidané FODMAP, které mohou výrobci přidávat do svých produktů. Existuje mnoho seznamů potravin s nízkým obsahem FODMAP, zejména na internetu, ale je třeba dát si pozor na to, aby tyto zdroje byly důvěryhodné. To se dá říct o dvou databázích, které poskytují komplexní a ověřené seznamy potravin: King's College London a Monash University.

Dieta s nízkým obsahem FODMAP: jaké má fáze?

I když se dieta s nízkým obsahem FODMAP může na první pohled zdát hodně omezující, existuje spousta potravin, které lze do jídelníčku zařadit. Jde například o vejce, ryby a maso, dále mnoho druhů ovoce, zeleniny i obilovin.

Odborníci doporučují všechny potraviny s vysokým obsahem FODMAP vyřadit a postupně je jednu za druhou začít znovu konzumovat, aby bylo možné zjistit, které z nich u konkrétního pacienta způsobují trávicí obtíže. Dieta s nízkým obsahem FODMAP se proto skládá ze tří fází. Na jejím konci by měl být jídelníček dostatečně široký, a přitom se skládat pouze z potravin, které u konkrétní osoby nevyvolávají problémy.

1. fáze

Zahrnuje přísné vyhýbání se všem potravinám s vysokým obsahem FODMAP a trvá 4 až 8 týdnů.

Někteří lidé zaznamenají zlepšení příznaků v prvním týdnu. Až 75 % lidí hlásí však zlepšení příznaků během 6 týdnů. Jakmile dojde k dostatečné úlevě od trávicích obtíží, je možné pokročit do druhé fáze.

2. fáze

V této fázi probíhá systematické znovuzavádění potravin s vysokým obsahem FODMAP do jídelníčku. Obvykle trvá 6 až 10 týdnů. Je třeba identifikovat typy FODMAP, které daná osoba snáší, protože jen málo lidí je citlivých na všechny z nich, a stanovit jejich tolerované množství. V tomto kroku se testuje malé množství konkrétních potravin systémem jedna po druhé. Mezi testováním každé potraviny je třeba počkat 2 až 3 dny. Jakmile je stanovena minimální tolerance, lze vyhodnotit snášenlivost větších dávek, zvýšenou frekvenci příjmu a kombinaci potravin s vysokým obsahem FODMAP.

3. fáze

I když jsou stále omezovány některé potraviny s vysokým obsahem FODMAP, ty dobře tolerované jsou znovu zaváděny do běžné stravy. Je nezbytné do této konečné fáze pokročit, aby se zvýšila rozmanitost stravy. To je spojeno s lepší kvalitou života i zdravím střev. Nicméně i když dieta s nízkým obsahem FODMAP dokáže výrazně ulehčit život pacientů s IBS, zhruba 30 % lidí na ni nereaguje.

Je zapotřebí dohled odborníků i trpělivost

Dieta s nízkým obsahem FODMAP může dramaticky zlepšit trávicí obtíže u lidí se syndromem dráždivého tračníku. Zahrnuje však třífázový proces, který zabere několik týdnů, než dojde ke zlepšení. Kdo ale nemá diagnostikovaný syndrom dráždivého tračníku, neměl by se do této diety pouštět, protože FODMAP jsou prebiotika, která podporují zdraví střev.

Navíc jsou hlavními zdroji vitamínů a minerálů. Přes všechna uvedená fakta však tato dieta může výrazně zlepšit kvalitu života u pacientů s IBS. Je však nutné ji zahájit a dodržovat pouze pod dohledem odborníka a ideálně až po vyzkoušení jiných dietních procedur.