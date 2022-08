Zdraví a neplodní. Co je to společenská neplodnost

Jejich práce nekončí po osmi odpracovaných hodinách. Někdy jsou mimo domov několik dní, týdnů nebo třeba i měsíců. Jiní sice chodí každý den domů, ale s partnerem se v ložnici střídají. Noční směny, únava a čas na něžnosti se pravidelně míjí s ovulací.

Nejpozději do 24 hodin po ovulaci

Lidé v gastronomickém průmyslu a hotelnictví, zdravotní sestry nebo třeba řidiči kamionů a vojáci z povolání. Zaměstnance všech těchto i dalších směnných provozů může kromě náročného zaměstnání spojovat neplodnost, kdy po mnohých vyšetření vyjde najevo, že v jejich případě jde o tzv. společenskou neplodnost.

Podle specialistů na reprodukci je typická nejen pro pracující na směny, ale také pro přeshraniční pracovníky neboli pendlery, kteří pracují v zahraničí a domů se vracejí pouze na víkendy.

Jenže plodné dny, stejně jako počasí, nerozlišují mezi pracovním týdnem a víkendem a šance počít dítě během partnerčiných plodných dnů se tím snižuje. „Vajíčko je schopno oplození pouze během ovulace a asi 24 hodin po ní. Šance, že žena z páru mladších třiceti let v době své ovulace otěhotní, je přibližně dvacet procent. Snaha o početí dítěte proto může trvat i rok s tím, že se partneři snaží každý měsíc. Jestliže jeden z nich kvůli práci odjíždí na několik týdnů mimo domov, šance na zplození potomka se mnohonásobně snižuje,“ říká Pavel Otevřel z reprodukční kliniky Reprofit.

Kdy by měl pár znejistět?

Z medicínského hlediska je za neplodný považován pár, ve kterém se navzdory pravidelnému pohlavnímu styku nepodaří ženě otěhotnět v průběhu jednoho roku. To je také okamžik, kdy by měli partneři lehce znejistět a svěřit se lékaři.





První kroky vedou nejčastěji ke gynekologovi. Ten může partnerům vypsat žádanku, díky které jim počáteční lékařské úkony u specialisty uhradí zdravotní pojišťovna. U žen starších 33 let je vhodné nechat se vyšetřit již po půl roce marného snažení.

„Na reprodukční klinice čeká pár konzultace s odborníkem a následně vstupní vyšetření. U mužů vše začíná známým spermiogramem, přičemž před odběrem je nutná třídenní sexuální abstinence. Na ženy čeká ultrazvukové vyšetření a vyšetření hormonů. Oběma z páru nakonec odebereme vzorek krve pro genetický rozbor,“ popisuje Kateřina Veselá, lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

Právě u pendlerů a dalších zmíněných skupin se může stát, že specialista neodhalí žádný zdravotní problém „Přijdou k nám na vyšetření a my zjistíme, že je vše v naprostém pořádku, jediným problémem je to, že se zkrátka doma nepotkávají ve vhodnou dobu. Plodné dny si totiž nikdo neposune podle toho, jak se mu to zrovna hodí,“ vysvětluje Štěpán Machač z IVF Clinic.

Změnit práci nebo využít umělé oplodnění?

První, co asi každého napadne, je změna pracovního stylu. Jenže ne každý si to může dovolit a cesta k nové práci, která je již časově příznivější, může trvat déle, přinést s sebou další stres a s tím i oddálení rodičovství.

V určité chvíli se jako řešení nabízí umělé oplodnění. „Samozřejmě doporučuji nejprve zkoušet počít dítě standardní cestou bez lékařského zásahu. Někdy už ale hraje velkou roli čas. Ženy do 30 i do 35 let si mohou dovolit těhotenství odložit o několik měsíců. U žen starších 35 let se ale s každým měsícem, kdy se vajíčko neoplodní, snižuje šance stát se matkou,“ popisuje Štěpán Machač a dodává: „Víme, že plodnost žen po 35. roce začíná rapidně klesat a v těchto případech odkládání rodičovství nedoporučuji. Mohlo by se totiž stát, že až přijde ten ‚správný čas‘, nebude už těhotenství možné vůbec.“

Koho se ještě společenská neplodnost může týkat?

Společenská neplodnost se ale netýká pouze pendlerů nebo řidičů kamionů. Život může ovlivňovat i hasičům či vojákům. Právě vojáci, kteří jezdí na mise do válečných oblastí, si často nechávají preventivně zmrazit své spermie.

Důvodem není jen odluka od partnerky, ale také obava z možného zranění ve válce, které by způsobilo neplodnost. „Zároveň se zmražením spermií obvykle také podepisují souhlas, který je dle našich zákonů platný půl roku, že můžeme jejich partnerku oplodnit právě v době, kdy pobývají v zahraničí. Chtějí tím zkrátit čas při snažení o miminko,“ dodává Pavel Otevřel.