Vztek i otázka, proč my? Rodiče nemocných dětí musí pracovat s emocemi, říká koučka

Nedá se ubránit tomu, že vás napadne to nejhorší, je to přirozené. Ztráta a smrt, která je pořád kolem nás a v nás samotných. Zrovna v případě dětí je to tabu a člověk si to nechce, jak se říká, přivolávat. Pro mě i pro rodiny, se kterými spolupracuji, je důležité umět se s těmito myšlenkami vypořádat v klidu a dovolit si o nich přemýšlet. Důležité je sdílení v rodině, s partnerem, když je dítě například dospívající, tak i s ním.

Samotný začátek je vždycky těžký. Jsou to fáze. Prochází naštváním, kladou si otázku, proč my, komu jsme co udělali. Tahle role oběti je u každého z nich různě dlouhá, někoho nepřejde nikdy, ale to bývají případy rodin, které na sobě nechtějí nijak pracovat. Celkově se setkávám se smutkem, strachem a obavami. Často rodiče chtějí vědět, jestli jejich dítě přežije, chtějí mít jistotu, že nebudou muset čelit další těžké životní zkoušce, jako je jeho ztráta.

Zásadní je vlastní psychohygiena

Rodiče chtějí být především oporou pro svoje dítě. Jak to mohou udělat?

Záleží na tom, v jaké fázi se rodina nachází, ale obecně se dá říct, že je pro ně samotné důležité naučit se pracovat se svými emocemi, strachy a obavami. Zásadní je také udržovat vlastní psychohygienu.

Nápomocný je také dostatek informací, znát možné scénáře a jako nedílnou součást vnímám, že je důležité umět rozlišit a otevřeně si říct, kde jsem jako rodič nápomocný, co mohu ovlivnit a co už ne. Často to bývá pro rodiče úlevné.

Zvládají rodiče fungovat pro své dítě hned, nebo potřebují chvilku takzvaně na rozkoukání?

V praxi se setkáváme s kolegy i s tím, že ne vždy jsou rodiče schopni podpory hned. Odmítnutí může přijít například ve chvíli, kdy se do rodiny narodí těžce nemocné dítě a rodina na tento fakt není připravená, nebo o něm ani neví. Někteří rodiče potřebují delší čas na to se se situací vyrovnat a nejsou schopni o dítě bezpodmínečně po narození v tu chvíli pečovat.

Jak se liší práce s rodiči nemocných malých dětí a například puberťáků?

S malými dětmi je potřeba mít hlavně „opečované“ rodiče. Děti nasávají jejich energie a pocity jako houby a ovlivňuje je to v jejich životě. Jiné je to s miminkem, jiné s pětiletým dítětem a jinak s puberťákem.

A co se týče těch starších?

U puberťáků je to i téma uvědomění si vlastní smrtelnosti, přehodnocení priorit, snů o životě a vědomí vlastní hodnoty. Vedu i skupinu pro teenagery Můj život s diagnózou. Je vhodná pro dospívající ve věku 12 a více let.

Co je v práci společné?

Důležitým spojovacím prvkem je určitě otevřená komunikace o nemoci, strachu a dalších okolnostech. Bezpodmínečná láska, respekt k jejich obavám, pocitům by neměly v rodině určitě chybět.

Naučit se říct o pomoc

V jakém momentě se na vás rodiče nejčastěji obracejí?

Rodiny přicházejí v různých fázích. Je to opravdu hodně individuální. Nejčastěji chodí ty rodiny, které mají doma těžce nemocné děti už nějaký čas, anebo ty, kterým dítě onemocnělo náhle z plného zdraví. Můžou přijít klidně rodiny, které se po nemoci dítěte vrací zpět do života nebo jsou po ztrátě.

S čím nejčastěji potřebují rodiny pomoct?

Zorientovat se v nové situaci, přenastavit si priority, naučit se říct si o pomoc a zároveň delegovat věci do širší rodiny, pokud to alespoň trochu jde. Často se věnujeme tématu péče o další děti v rodině, o udržení partnerského vztahu a celkovému managementu rodiny.

První pomoc pro rodiče dovolte si prožívat emoce, je to normální

mluvte otevřeně s partnerem, rodinou, ptejte se lékařů na vše, co vás zajímá

vyhledejte pro sebe pomoc (psychohygiena)

buďte na blízku všem dětem v rodině

neobětujte se

určete si priority

rozdělte si doma síly, delegujte povinnosti

Na co při péči o nemocné dítě nezapomínat?

Možná tím teď někoho překvapím, ale důležité je nezapomínat na sebe, svou psychohygienu, svůj život a na to, že není potřeba se obětovat.

Jak v sobě překonat tu potřebu se sebeobětovat a myslet i sám na sebe? Obzvlášť ženy s tím mají často problém…

Život s dětmi nekončí, ani s těmi nemocnými. Je fajn mít možnost být zastupitelní. A je důležité si i říct, jaký je můj přínos rodině a dětem, když jsem už unavená, na dně, nespím, špatně jím, nestíhám, chci být jinde, myšlenkami unikám? Na péči o nemocné, postižené děti potřebujeme energii a sílu a tu je třeba čerpat, ideálně mimo domov, kde může být pečující sám za sebe a „nadechnout se“. Platí to pro ženy, muže i jinak pečující blízké osoby.

Na cestě za velkými změnami

Kdy vaše práce končí? Končí vůbec?

Jak se to vezme. Není účelem, aby se mnou rodiny byly pořád. Jde o to, aby se naučily pracovat samy se sebou a uměly se orientovat i beze mě. Na straně druhé je prostě fakt, že je stále čím se zabývat, co řešit a co posouvat.

Rodiny pak mohou docházet pouze nárazově, když cítí, že jsou na mrtvém bodě a neví si rady, jak dál. Mojí vizí do budoucna je pořádat setkání a besedy pro rodiny, které prošly mojí koučovnou a projektem Srdcem Robinson. Tímto způsobem bych chtěla zajistit péči o ně v delším časovém úseku, než jsou samotné konzultace.

Když se vrátím k těm prvotním pocitům „Proč my?“, opravdu se dá říct, že se nemoci dějí z nějaké příčiny?

Příčina lékařská je často zcela neznámá. Osobně mám na mysli ale spíše příčinu na hlubší úrovni vědomí. Například: nevážím si dost svého života, nesu si nevyřešená vlastní traumata z dětství, nevěnuju se dostatečně svým dětem. Nemoc dítěte pokaždé přinese otázky, jak chci žít, co chci v životě jinak a proč.

Kdo je ochotný se podívat na souvislosti s dosavadním životem, je na cestě za velkými změnami. Kdo ne, traumata narůstají a dědí se na další generace. Vím, že ne každý příběh rodin končí šťastně, ale i to vnímám jako cestu ke znovuzrození a transformaci pro ty, kteří tu dál zůstávají. Záleží, jak k tomu přistoupíme a co si z toho budeme chtít vzít.

Psychologů je málo, pro děti obzvlášť

V čem jsou v Česku největší nedostatky práce s těmi, kteří se starají o nemocné dítě?

V první řadě je to mnohdy nízká edukace rodin o péči a jejich možnostech při hospitalizaci. Personál na to nemá kapacity, protože oddělení jsou podstav. Psychologů v nemocnici je také nedostatek, těch, kteří se zaměřují na děti, obzvlášť.

V Srdcem Robinson připravuji rodiny i děti k operacím a dlouhým hospitalizacím. Nově jsem spustila koučovací workshop pro zdravotní sestřičky, jak být empatickou oporou a na druhé straně mít i zdravě nastavené hranice před vyhořením a ztrátou empatie. Je to těžká disciplína a je potřeba se postarat i o ně. Jsou nezbytnou součástí péče o rodiny.

Často vidím, že rodiče třeba ani dítěti doma nevysvětlí, že jde k operaci nebo hospitalizaci. Neví si s tím rady. Je důležité, aby se o ty rodiny někdo staral, kdy jste jim na blízku a provedete je nejen nemocniční péčí a hospitalizací, ale pomůžete jim nastartovat nový život.

Je tu také vysoká chudoba rodin s těžce nemocnými dětmi. Díky za to, že máme spoustu nadací a možností, jak finance čerpat. Státní příspěvek na péči je opravdu pouhým příspěvek. Když si představíme, že máte doma tři děti, z toho jedno nemocné ve druhém stupni závislosti, přijde vám od státu 6600 Kč, to není ekonomicky zrovna terno na to, abyste to zvládali z jednoho průměrného platu.

Dalším problémem je umístění dětí s těžkou diagnózou do předškolního vzdělávání. Školek, kde vám vezmou kardiaka, diabetika, dítě s cystickou fibrózou nebo Downovým syndromem, není bohužel mnoho.

Láska k životu je u nás nakažlivá

Co by systému pomohlo?

Určitě je třeba přinášet a zkoušet měnit zajeté systémy v nemocnicích. Je třeba nových trendů. Navýšit počet klaunů, herních terapeutů a ideálně i zdravotních sester. Přijmout fakt, že duše a tělo jsou jedno.

Sama máte vážně nemocného syna. Co vám osobně pomohlo se s jeho nemocí vyrovnat?

Jako velmi silný vnímám fakt, že nemohu s jeho nemocí nic udělat, ale že mu i přesto mám co nabídnout. A Ondřej je toho důkazem. Se svou diagnózou boří své limity, ne proto, že bychom na něj tlačili, ale protože chuť a láska k životu je u nás nakažlivá.