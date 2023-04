Atypické projevy deprese? Bolesti, závratě, zažívací obtíže a problémy se zády

I když všichni čas od času zažíváme smutek a přepadne nás splín, deprese je něco jiného. Jde o poruchu nálady, která způsobuje přetrvávající pocit smutku a ztrátu zájmu o věci a činnosti, které dříve způsobovaly radost. S depresí se pojí často také potíže se soustředěním, pamětí, chutí k jídlu a spánkem.

Existuje několik typů depresivních poruch, od méně závažných po těžkou. U mnoha lidí začíná deprese po velké změně v životě nebo traumatizujícím zážitku, může však být také doprovodným příznakem nebo důsledkem jiného zdravotního problému, jako je rakovina, cukrovka, některá neurodegenerativní onemocnění nebo hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy). Svou roli sehrávají rovněž geny, chemické látky v mozku i životní styl konkrétního pacienta.

Jak se pozná deprese?

Typické příznaky deprese u dospělých zahrnují přetrvávající pocity smutku nebo prázdnoty, úzkosti, frustrace či hněvu i viny. Symptomy deprese se však mohou lišit od člověka k člověku a někdy mohou být maskovány atypickými příznaky. Někteří lidé s depresí mohou být zdánlivě pouze nespokojení, rozzlobení nebo podráždění.

Existuje také psychosomatická forma deprese, což znamená, že spíše než porucha nálady bývají dominantním příznakem deprese bolesti v těle, závratě, zažívací obtíže nebo třeba problémy se zády. Komplikací v tomto případě je, že je často těžké určit, zda způsobuje tyto fyzické příznaky deprese, nebo naopak. Jak bylo řečeno, na vzniku deprese se může podílet více faktorů, jako jsou traumatizující události, momentální nepříznivé životní okolnosti nebo zneužívání návykových látek, ale deprese se může objevit spontánně, bez zjevné příčiny. Pacienti, kteří prodělají jednu depresivní epizodu, mají zvýšené riziko jejího opětovného výskytu v pozdějším životě.

Existuje prevence deprese?

Neexistuje žádný jistý způsob, jak zabránit depresi, ale některé strategie v tom mohou pomoci. Osvědčily se například tyto kroky:

konzumace výživných potravin s velkým množstvím ovoce a zeleniny

pravidelný tělesný pohyb, chůze nebo cvičení, aspoň 30 minut denně

noční spánek, trvající 7 až 8 hodin

dostatečný příjem vitamínu D

zmírnění stresu

kontakt s rodinou a přáteli, zejména v době krize

Léčba deprese: efekt po delší době

Pokud máte pocit, že se potýkáte s depresí, je čas obrátit se na lékaře. Ten na základě anamnézy a zjištěných příznaků může diagnostikovat určitý typ deprese. Někdy nařídí laboratorní testy, aby se ujistil, že jiná onemocnění nemohou stát za symptomy, které by bylo možné mylně vykládat jako depresi.





Pokud je potvrzena diagnóza deprese, lékař předepíše antidepresiva, která jsou základem léčby. Existuje několik skupin a pro různé typy depresí jsou vhodné různé léky, někdy je třeba dokonce vyzkoušet dva či více, než se najde ten, který pacientovi takzvaně „sedne“, tedy bude ho dobře snášet a pomůže mu od jeho obtíží. Volba vhodného antidepresiva bývá ovlivněna také zdravotním stavem pacienta i jeho věkem a dalšími faktory.

Působení antidepresiv spočívá ve zvýšení hladin látek, kterých je při depresi v mozku nedostatek. Nelze očekávat jejich okamžitý účinek, ten nastupuje pozvolna a obvykle je třeba počítat se 4 až 6 týdny léčby, než bude možné hodnotit její efekt. V některých případech mírné deprese je možné začít s psychoterapií bez předepsání antidepresiv, jindy se jako přínosná jeví kombinace obou léčebných postupů. Pacient se však někdy nevyhne hospitalizaci při těžké depresi.

Léčba deprese vlastními silami?

Kromě lékařské pomoci a případného nasazení antidepresiv je možné podpořit léčbu vlastními silami. I když to může zejména zpočátku být obtížné, velmi pomáhají procházky do přírody. Požádejte své blízké nebo přátele, aby vás doprovodili. Stejně tak je možné vypravit se do kina na pohodový film, na výstavu uměleckých děl nebo na místa, která jsou blízká vašemu srdci a pojí vás s nimi milé vzpomínky.

Podporou mohou být i zájmové kroužky, například keramika nebo výtvarný kurz. Řada pacientů s depresí potvrzuje, že také kontakt se zvířaty nebo pohled na ně je uklidňuje a zlepšuje jim náladu. Pokud nemáte vlastního domácího mazlíčka, až se budete cítit o něco lépe, můžete třeba vyrazit venčit psy z útulků nebo se zajít podívat do zoologické zahrady.

Balzámem na duši může být i poslech hudby nebo čtení správně zvolených knih. Zbavit se deprese není snadné, ale pomoci mohou i některé bylinky. Pokud však máte od lékaře naordinovány antidepresiva či další léky, například ke zmírnění úzkosti, pak je třeba poradit se o vhodnosti bylinné léčby, aby nedošlo k nežádoucím interakcím mezi léky a bylinkami. Jako podpora při léčbě deprese bývá doporučována rovněž jóga, meditace nebo dechová cvičení, někteří pacienti jsou spokojeni s přínosem akupunktury.