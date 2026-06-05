Třicet let na talíři: stále milujeme svíčkovou, citronová Babeta už netáhne

Devadesátá léta se nesla v duchu porevolučního nadšeného objevování nových věcí a produktů. K vrcholným kulinářským zážitkům tenkrát patřily langoš, kuřecí plátek s broskví a sýrem, čínská polévka z pytlíku či vejce v aspiku.
Od té doby se česká gastro scéna výrazně proměnila. Tehdejší fascinaci margaríny, mraženými polotovary a rychlým občerstvením vystřídal návrat k poctivosti a skutečné autenticitě. Po období útlumu kvality se na scénu vrátily řemeslné provozy, jako jsou řeznictví a pekárny, které tu po mnoho desetiletí neexistovaly.
Dnes si více potrpíme na poctivé suroviny a experimentujeme i se způsoby přípravy jídla. Data potvrzují, že věrnost části tradiční kuchyně zůstává, zákazníci ale více než kdy dříve hledí na kvalitu, čerstvost a moderní alternativy pokrmů.
Galerie: Když Globus slavil dvacet let
Co si dáme k obědu?
Tak jako tomu bylo i před třiceti lety, jsou dlouhodobými bestsellery v Restauracích Globus hovězí svíčková, řízky a také smažený sýr. Výrazně se však proměnila šíře nabídky. Zatímco v letech 1996 až 2005 restaurace nabízely mezi 6 a 10 jídly denně, dnes si zákazníci vybírají z více než 20 pokrmů, a to včetně mezinárodní kuchyně. V nabídce jsou asijské pokrmy, těstoviny, pizza nebo burgery. Nechybí ani nabídka snídaní, kde jsou k mání vaječné omelety, párky, ovesná kaše s ovocem, palačinky s tvarohem nebo chia puding.
Jsme konzervativní, máme rádi stejnou chuť
Co se nemění je poptávka po vepřovém. Nejvíce jsme ho kupovali před třiceti lety, ale i dnes. Ve srovnání s devadesátými léty klesla o čtvrtinu poptávka po hovězím mase, výrazné oblibě se však těší maso drůbeží. Jeho prodej vzrostl o cca 90 %.
Zvýšil se podíl opracovaných mas a stále více nakupujeme polotovary. Zároveň rostou nároky na kvalitu a výživovou hodnotu produktů. Více se prý zajímáme o složení výrobků a preferujeme ty s vysokým podílem základní suroviny, a také bezlepkové varianty.
Kvasový chléb hraje u zákazníků prim
Pamatujete si na citronovou Babetu, nebo svěženku? Mohli jste na ně narazit téměř v každé socialistické cukrárně či pekařství. Ještě v 90. letech se tyto cukrářské výrobky těšily velké popularitě, dnes byste je nejen na pultech Pekáren či Café Globus pultech hledali marně.
Zato krajíc chleba, houska či rohlík z bílé mouky nebo kobliha na popularitě neztratily. Před třemi dekádami, stejně jako dnes, nechyběly na našich talířích. Tehdy se moc jiných alternativ sehnat nedalo, postupně se však nabídka tmavého, vícezrnného nebo celozrnného pečiva velmi rozrostla, přibyly také výrobky s vyšším obsahem proteinu, bezlepkové pečivo.
Součástí aktuálního sortimentu jsou také croissanty, bagety, ciabatty, šátečky, taštičky z listového těsta se sladkou i slanou náplní, záviny a další speciality, které jsme si v devadesátých letech maximálně vyráběli doma v kuchyni.
Oblíbeným se stal chleba z žitného kvasu, ale místo velkého pecnu o hmotnosti 1200 gramům raději saháme po menších variantách o hmotnosti 900 nebo 500 gramů. Stálicemi zůstal také loupák s mákem, z dezertů pak větrník, věneček nebo koňaková špička. O víkendu si rádi dopřejeme velké koláče, štrúdly či bábovky.
Privátní značky jako trend
Segment privátních značek v devadesátých letech neexistoval. Dnes jsou pro mnohé zákazníky tyto výrobky první volbou, aniž by byly vnímány jako kompromis. Cena nadále zůstává klíčovým faktorem, ale prudce se zároveň zvýšilo vnímání kvality.
Pokud se produkt privátní značky osvědčí, zůstávají mu zákazníci věrní a dávají mu přednost před brandovými výrobky. Globus aktuálně nabízí přes 2 000 produktů pod 15 značkami napříč celým segmentem. Vlastní výroba Globus je pak samostatnou kategorií privátních značek.
Moderní doba je úlevou pro celiaky
V 90. letech to měli lidé s potravinovými alergiemi nebo intolerancemi výrazně složitější než dnes. Neexistovalo povinné značení alergenů, samotná diagnóza často nebyla běžně rozpoznaná ani lékaři. Alternativních produktů existovalo minimum, byly špatně dostupné a současně násobně dražší než běžné potraviny.
Některé zboží se dalo sehnat pouze v lékárně, přes nemocnici či ve specializovaných obchodech a chroničtí pacienti museli složitě experimentovat s jídelníčkem, aby si ještě více neublížili. Postupně se zlepšovala diagnostika a s ní i nabídka produktů pro celiaky, diabetiky či lidi s alergií na kravskou bílkovinu. Dnes je součástí sortimentu v každém větším obchodě.
Třeba Globus nabízí 1100 potravin, nápojů i hotových jídel, která respektují aktuální výživové trendy a zároveň vyhoví i náročným potřebám jak pacientům s chronickými nemoci, tak i vegetariánům, veganům či flexitariánům.