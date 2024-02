Děti potřebují vědět, že na nich taky záleží, radí odborníci rodičům, kteří se rozcházejí

Když se rodiče rozcházejí nebo rozvádějí, nesou to děti často velice těžce – někdy si to dokonce vyčítají, ačkoli situaci nijak nezavinily. Je dobré, když se rodiče snaží, aby dopad na potomky byl co nejnižší. Neplatí přitom, že má smysl s nimi o tom nemluvit. To je naopak potřeba.

Rodičům, kteří tápou, jak na to, může pomoci kurz Rozchodem rodina nekončí – je zadarmo a pořádá ho společnost Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Další běh začíná už od března.

Hodí se pro rodiče, kteří se rozcházejí a chtějí vše zvládnout co nejlépe a hlavně tak, aby rozchod co nejméně dopadl na děti. Program úspěšně funguje již několik let. Rodiče, kteří ho absolvovali, uvádí, že dokáží citlivěji reagovat na potřeby svých dětí, umí s nimi lépe komunikovat a dokáží se domluvit s druhým rodičem.





Když se člověk rozchází s partnerem, se kterým má děti, je to vždycky velmi těžká, emočně vypjatá situace. Člověk se nějak snaží přežít a občas už nezbývá kapacita myslet při tom na děti. To je ale potřeba, pokud nechceme, aby si děti nesly z rozchodu traumatizující zážitky. Je potřeba s dětmi mluvit, naslouchat jim a dát prostor jejich pocitům a potřebám, aby věděly, že na nich také záleží. Rodiče by si měli opatřit v rozchodovém procesu co nejvíc relevantních informací a podpory, aby dokázali rozchodem projít s co nejmenšími šrámy a byli i v budoucnu oporou svým dětem, říká Halka Jaklová z Aperia, mediátorka a lektorka programu Rozchodem rodina nekončí.

Lektor Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů vysvětluje, že program je určen lidem, kteří chtějí s druhým rodičem spolupracovat, pomůže jim dojít k dohodě a ošetřit, aby byl rozchod co nejméně náročný pro jejich děti. Do programu se mohou přihlásit oba rodiče, nebo jen jeden, dodává Talpa.

Pochopily, že rozchod není jejich vina

V těžké životní situaci, jakou je rozchod, bylo úžasné, že mi program pomohl se s ní začít srovnávat, uvědomit si, že člověk na to opravdu není sám a že kolem jsou lidé, kteří řeší stejné, a často i horší stavy. To nejúžasnější na programu pro mě ale bylo, že pomohl mým dětem situaci trochu zpracovat, protože já jsem nebyl v dané chvíli ve stavu, abych jim vše dokázal bez emocí vysvětlit, popsat, a že si tak zachovaly láskyplný vztah k oběma rodičům. Pochopily také, že rozchod není jejich vina a problém a že to prostě bude trvat delší dobu, než se vše usadí, popisuje absolvent programu Jiří V.





Že se programu daří pomáhat rodičům i dětem v této náročné situaci, dokazují i pravidelné průzkumy mezi absolventy. Z nejnovější hodnotící zprávy vyplývá, že na konci rodičovské skupiny naprostá většina respondentů souhlasila s tím, že účast v projektu přispěla k jejich rodičovským a vztahovým kompetencím (93 procent) a že zvýšila jejich citlivost vůči potřebám svých dětí (95 procent). Právě uvědomění si potřeb vlastních dětí v náročné situaci byla jedna z nejčastějších změn postojů, kterou rodiče popisovali. 88 procent rodičů kurz přispěl ke schopnosti domluvit se s druhým rodičem, 90 procent rodičů přispěl k prevenci eskalace konfliktu. Celkem 89 procent rodičů na konci kurzu reflektovalo, že účast v projektu pomohla zlepšit jejich komunikační dovednosti vůči dětem.

Program je zdarma a právě teď je možné se do něj přihlásit na stránkách www.rodinanekonci.cz. Kurz začíná 4. března, další běh se bude konat na podzim 2024.

V rámci programu rodiče (každý zvlášť) navštíví osm podpůrně vzdělávacích setkání, během nichž získají mnoho potřebných informací a kontaktů (právní, finanční), naučí se předcházet konfliktům a řešit je a v neposlední řadě směřují k dohodě. Mimo jiné budou rodiče moci bezplatně využít služeb mediátora a psychologa pro sebe i své děti a pro děti od 4 do 13 let bude dále k dispozici podpůrná skupina.