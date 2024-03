Blíží se zápisy. Dětem chybí slovní zásoba, potíže mají i s jemnou motorikou. Co s tím?

Pro děti představuje zápis obvykle velký milník v jejich životě, přerod ve školáka. Pro rodiče mnohdy spíše stres a nejistotu.

Řeší, která škola v okolí bude pro jejich dítě nejlepší. Ve velkých městech nebo obcích s novou výstavbou často vyvstává otázka, zda se vůbec dostane alespoň na spádovou školu. Trápí se i tím, jak se potomek u zápisu zachová. Co když se třeba zasekne a nic neřekne, nebo špatně chytne tužku? Neměl by doma víc trénovat?

Podle odborníků to není třeba. Většina dětí si vystačí s tím, co už zná a umí z rodiny a ze školky. Dítě na zápis není třeba nijak připravit, s paní učitelkou vede přátelský pohovor, ujistila Gabriela Sloupová, zástupkyně ředitelky ZŠ Glowackého v Praze 8.

Povídání u hraček a obrázků

Podobně to vidí i Jana Jaskmanická, učitelka ze Základní školy Špitálská v Praze. S trochou nadsázky lze říct, že příprava dítěte na zápis trvá od jeho narození. Dítě se s rodiči, a pak v mateřské škole, postupně učí sebeobsluze, jednoduché kooperaci v kolektivu, dodržování a následování pokynů, vyjmenovala.





Nad hračkami a obrázky učitel zjišťuje mimo jiné citovou a sociální zralost dítěte, jak umí komunikovat, zda rozeznává barvy, jak kreslí. Pokud se opravdu žák nejeví připraven, doporučí ještě návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Většina rodičů však již chodí s doporučením o odklad, řeší to zavčas, a i s mateřskou školou. Vše je o tom, jak spolupracují poradna, školy základní i mateřské, doplnila Sloupová.

Nejčastější problém je slovní zásoba

Přesný popis toho, co má předškolák zvládnout, naleznete v Desateru vydaném ministerstvem školství. Pokud cítíte, že je potřeba v nějaké oblasti trochu potrénovat, vždy by to mělo být formou hry.

Současní ‚mobiloví a tabletoví‘ předškoláci mají největší potíže se slovní zásobou, schopností vyjádřit se – například při popisu jednoduchého obrázku, a bohužel se správnou výslovností vůbec, poradila Jaskmanická, na co se zaměřit.

Legem ke snadnějšímu psaní

Jako další nejčastější problém zmínila nedostatečně rozvinutou jemnou motoriku, kterou děti potřebují k tomu, aby se jim dobře psalo. Skvěle se zdokonaluje například na stavebnicích lego, dala rodičům tip. Ve hru lze obrátit i činnost, kterou dítě nemá rádo, ovšem u zápisu by ji mělo předvést. Příkladem je malování postavy.

Určitě není vhodné dítě do neoblíbené činnosti nutit. Holčičky nakreslí parádní princeznu za chviličku, ale kluci kreslí domy a auta. Tak mu řeknu, pojď, nakreslíme k autu ještě pana opraváře, navrhla ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková.





Obdobně lze pomocí hry trénovat neoblíbené procvičování výslovnosti. K hláskám, s nimiž má potomek problém, si vytiskněte obrázky. Pokud třeba neumí Ř, můžete vytisknout řepu, řidiče, kořen, řízek atd. Můžete je pak použít jako pexeso – komentujte, co jste otočili – nebo ke hře na schovávanou. Obrázky schovejte po bytě, a když nějaký dítě najde, řekne, co na něm je.

Méně papírování

Termín zápisu si stanovuje každá škola sama. Musí se ale vejít do zákonem daného období od 1. do 30. dubna. Mnoho škol však vyžaduje i takzvaný elektronický předzápis. A není to jen „pražská specialita“. Tento systém funguje třeba i v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové i v některých menších městech.

Díky vyplnění elektronického formuláře získá škola předem informace o dětech, které k zápisu dorazí. Rodiče si mohou zároveň zarezervovat přesný čas.

Aplikace Zápisy Online pomůže školám snížit administrativu spojenou se zápisy, vysvětlil mluvčí Prahy 3 Jiří Hannich, proč tento způsob využívají. Doplnil, že rodiče i děti pak mají více času na seznamování s prostředím školy.

Bez ohledu na to, že je už dítě zaregistrované online, je nutné odevzdat škole v termínu zápisů přihlášku. Nejčastější formou je osobní podání za účasti dětí. Lze to ale provést i přes datovou schránku, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem nebo poštou, informoval magistrát města Brna.

K zápisu dítě jít nemusí, pokud se tak rodič rozhodne. Já s tím velmi nesouhlasím, ale tak to je, potvrdila Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Umožňuje to podle ní zákon.

Rodiče této varianty někdy využívají, aby dětem zjednodušili život a uchránili je případného stresu ze setkání s učiteli. Pokud jsou na nástup do školy opravdu připravené, nic dramatického se neděje. V opačném případě ale může nastat na podzim problém. Jarolímková zmínila, že se to nejčastěji týká dětí, které mají individuální vzdělávací plán v povinném předškolním roce a do školky nechodí, takže ani ta nemá šanci podchytit případný problém.

Odklad se pak dělá zpětně, dítě se vrací do mateřské školy a je to velice nepříjemné všem. Hlavně tomu dítěti, konstatovala Jarolímková.

Podle učitelů není třeba mít ze zápisu strach. Rodič může být dítěti celou dobu po boku, nic se neděje ve stresu nebo pod tlakem. I kdyby potomek zrovna neměl svůj nejlepší den, odklad mu nemůže nikdo nařídit. Ani škola, ani poradna. Rozhoduje vždy zákonný zástupce, potvrdila Jarolímková.

Považujete odklady školní docházky za rozumné? Ano

Ne

Záleží na konkrétní situaci

Nevím

Dítě můžete hlásit na jakoukoliv základní školu, počet přihlášek není omezen. Ovšem povinnost přijmout ho má pouze ta spádová. Jaká je vaše spádová škola, zjistíte obvykle na webových stránkách města. Například v Praze adresy rozděluje vyhláška o školských obvodech, v platném znění zde.





Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu. Pokud je zájemců více než volných míst, o přijetí se například losuje. Nepřijatým pak musí sehnat jinou školu radnice.

Než vyrazíte do školy, zkontrolujte, zda s sebou máte kromě přihlášky i občanku a rodný list dítěte. Přihlášku musíte podat i v případě, že potomek nastoupí do školy až o rok později. Navíc budete muset odevzdat i žádost o odklad školní docházky, jejíž přílohou bude doporučení pedagogicko-psychologické poradny a lékaře. Tu lze ale dodat později, lhůta končí 31. srpna.

Pro děti s odkladem některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny, nastínil další možnost mluvčí pražské třetí městské části Hannich.

Galerie: Jak vybrat správnou školní aktovku