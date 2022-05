Jak podpořit své tělo z pohledu ájurvédy

O ájurvédě

Nejprve pár slov obecně k jaru a péči o tělo i duši z pohledu ájurvédy, východního komplexního systému, který je:

preventivní – řeší potíže dávno před tím, než přerostou v onemocnění, která jsou prvním bodem, kdy začíná pracovat západní medicína,

– řeší potíže dávno před tím, než přerostou v onemocnění, která jsou prvním bodem, kdy začíná pracovat západní medicína, komplexní – terapeut se s vámi dívá na celý váš život – práci, jídlo, odpočinek, duchovní praxi atd. a na základě jejich vyšetření dává doporučení,

– terapeut se s vámi dívá na celý váš život – práci, jídlo, odpočinek, duchovní praxi atd. a na základě jejich vyšetření dává doporučení, individuální – terapeut i vy sami v péči o sebe vycházíte z moudrosti vašeho těla a jeho unikátního nastavení, nikoliv z univerzálních tabulek či čísel.

Co je dóša

V ájurvédě je celý vesmír tvořen 5 elementy – vzduch, éter, voda, země a oheň. Jednotlivé dóši (váta, pitta i kapha) jsou kombinací těchto elementů. Vlastnosti těchto prvků určují projevy jednotlivých dóš, potažmo tělesných konstitucí. Je na každém jednotlivci, aby poznal, jak se jednotlivé prvky projevují právě v jeho těle, duši i mysli. Určení konstitučního tipu nedoporučuji řídit jen běžně dostupnými testy na internetu a v knihách. Do vašeho typu zasahuje mnoho faktorů a nejpřesnější je, určí-li vám ho odborník dle vašeho pulsu, fungování, stavu tkání atd.

Tři dóši Váta Je tvořena prvky vzduch a éter. Jedná se o nejlehčí, nejkřehčí dóšu. Řídí dech, mluvení, tlukot srdce, pohyby cytoplazmy a mnoho dalšího. Má na starosti myšlení. Je kreativní a flexibilní, pokud je v nerovnováze, bývá úzkostná a ovládne ji strach. Miluje teplo. Pitta Je tvořena vodou a ohněm. Dominuje metabolismu. Řídí veškeré zažívání. Zodpovídá za stav kůže a například očí. Pokud je v rovnováze, je velmi bystrá, rychlá a inteligentní, v opačném případě ji může ovládat vztek. Nesnáší horko. Kapha Je tvořena zemí a vodou. Je to nejtěžší dóša. Její dominantní vlastností je soudržnost. Drží věci, lidi i vztahy pohromadě. Je velmi silná a vytrvalá. Tvoří svaly, šlachy i klouby. Je mazivem pro tělesné procesy. Udržuje imunitu. Harmonická kapha se projevuje láskou, stabilitou, v opačném případě ji může ovládat hamižnost, připoutanost a závist.

Žádný člověk není tvořen jednou dóšou, vždy se jedná o jejich kombinaci. Je otázkou velmi jemného cítění, pochopení toho, co je vaše přirozenost a co je jen obrazem vašeho způsobu života, výchovy a vlivu okolí.

Výše se jedná jen o velmi stručný výčet. Problematika je natolik hluboká, že si ji netroufám více shrnout. Jisté je, že pochopení toho, jak vaše tělo i duše funguje, je cestou k harmonii a dlouhotrvajícímu zdraví. Nejlépe je, když vám na této cestě pomůže odborný poradce, který má k dispozici další nástroje pro přesné určení vašeho typu a toho, jak právě u vás funguje.

Jarní měsíce podle ájurvédy

Jaru dominuje kapha dóša. Kapha je vodnatá, olejnatá, těžká, hutná, lepivá, chladná, nehybná. Jejím centrem jsou hlavně hrudník – žaludek, plíce, jazyk, klouby a hlava. Můžete se proto potýkat s letargií, větší olejnatostí pokožky, zvýšenou tvorbou hlenu, nechutenstvím a z duševního pohledu s připoutaností. Proto byste se na jaře měli vyhnout všemu, co kaphu bude zvyšovat, a tedy zhoršovat projevy v těle. Nahromadila se v těle přes zimu, a s ní zároveň mnoho nečistot. Můžete se díky tomu potýkat s větší náchylností ke chřipce a únavě.





Kaphu zhoršují veškeré těžké, olejnaté, vlhké potraviny. Jaro je v přírodě nový rok a přichází s ním čas odlehčit jídelníček, spálit tělesný tuk a začít nové projekty. Zima je velmi suché období a jaro naopak potřebuje vlhkost pro to, aby mohlo začít vše růst a kvést. Jako první se nám dostává hořké chuti – hrášek, listová zelenina, pampeliška, echinacea, vodilka a další jedlé květy. Naše tkáně jsou na jaře nejotevřenější a nastává ideální doba pro detoxifikaci. Pokud jste zvyklí pít například mladý ječmen, jaro je pro něj tou nejvhodnější dobou. Naopak v zimě může tělu a některým konstitucím uškodit.

Doporučení pro jarní dietu: dejte přednost lehkým, suchým a tepelně upraveným jídlům,

vynechte těžké, studené a mastné,

dejte přednost hořké, trpké a pálivé chuti,

omezte sladkou, kyselou a slanou,

zařaďte česnek, cibuli, špenát, kapustu. Zkuste grep a zelená jablka. Uvařte si quinou, pohanku či jáhly. Zkuste bezmasou stravu, nebo alespoň 1–2 dny v týdnu zařaďte bezmasá jídla.

Nejlépe se vám bude vstávat v čase do 6 hodin ráno, pak již vždy převládne těžkost a únava a vstát bude jen těžší. To samozřejmě znamená jít také brzy spát – do 22 hodin.

Doporučená péče o tělo: lymfodrenáž,

nastavení komplexního jídelníčku s celostním přihlédnutím,

sestavení pravidelného cvičení, opět individuálně na míru potřebám vašeho těla.

A abyste nepodlehli těžkosti kaphy, zapalte večer svíčku a zkuste se dívat do jejího plamene před spaním alespoň 20 minut. A jaro je jako stvořené ke kreativitě. Naučte se nový sport nebo dovednost. Změňte své rutiny: zkuste jít do práce pěšky, běžet okruh naopak, než jej běháváte už léta, či udělejte něco, co jste už dlouho chtěli zkusit, ale báli jste se.

Jaro pohledem jednotlivých dóš

Následuje péče o jednotlivé dóši v jarním období tak, jak je to pro ně nejvíce podporující.

Váta a jaro

Váty se v jarním čase cítí dobře, plné energie a lehkosti. Což někdy může způsobit jejich přetížení, které se nasčítá a projeví se pak v prvním oslabení (pro váty je to typicky v podzimním čase). Aby tomu předešly, je třeba se zaměřit na pravidelnost.

Vy, kteří víte, že ve vaší konstituci váta převládá, zaměřte se na jaře na následující:

Doporučení pro jarní měsíce: pravidelná strava,

pravidelný spánek,

udržení se v teple,

olejování tkání a přecházení tak jejich suchosti,

dechové techniky – stačí například jen 10 minut meditace, kdy budete vnímat nádech a výdech procházející tělem,

podpora kreativity,

uklidnění pro vaše tělo i mysl v podobě relaxace, meditace či třeba masáže. Ve stravě: tekuté, teplé a olejnaté jídlo,

zvyšte příjem přirozených zdrojů tuků a olejů (moc doporučuji ghí),

omezte suché a tvrdé potraviny,

můžete zařadit bylinu tulsí v podobě čaje, která podpoří lehkost a čistotu vaší mysli. Péče o tělo v podobě cvičení a masáží: jóga by měla být v tomto období středně těžká a vždy by měla být ukončena dechovou technikou (nejlépe vám ji na míru nastaví terapeut v individuální terapii dle vaší konstituce a aktuálního stavu),

masáže by měly být prováděny výživným (sezamovým) zahřátým olejem s prohřívacími esencemi,

jaro je ideální čas pro nastavení rutiny v péči o tělo – hledejte ji ve cvičení (každodenní krátký trénink s vlastní vahou pod odborným vedením, třeba i online, velmi doporučuji), najděte svého maséra či fyzioterapeuta, kteří se budou o vaše tělo starat individuálně. Na podzim se vám tato péče bohatě vrátí v podobě zdraví, energie a dobrého pocitu. Pokud je vaše váta v nerovnováze, projevuje se těmito znaky: potíže s vylučováním – tendence k zácpě,

suchostí tkání (vlasy, kůže, nehty),

nadýmání,

nepravidelné trávení (návaly hladu),

únava,

náladovost.

Pitta a jaro

Pro pittu se blíží její nejnáročnější období, kterým je léto. V létě se jí daří nejhůře a zdravotní i psychické problémy bývají nejhorší. Proto je obzvlášť důležité veškeré nerovnováhy těla, kterých jste si vědomi již teď, začít léčit na jaře, kdy pro jejich vnímání i změnu máte kapacitu.

Na jaře byste jako pitty měli: zaměřit se ve všem na zlatou střední cestu,

ochlazovat se specifickou stravou, pohybem i péčí o tělo,

nepřetěžovat se,

jíst v čase oběda (12–13 hodin) – nikoliv pracovat! Ve stravě se držte: zařazování studených, čerstvých potravin – postupně, salát místo hlavního jídla až v létě,

hořké, svíravé a sladké chuti,

vyřazení stimulantů – hlavně káva a další kofeinové nápoje,

vyřazení mléčných výrobků – jsou příliš zatěžující pro trávicí systém v této části roku,

pijte během dne K2F čaj (čaj z koriandru, kumínu a fenyklu),

zařaďte aloe vera,

je vhodná doba začít pít mladý ječmen či konzumovat chlorellu. Péče v podobě fyzických cvičení a procedur: každé ráno cvičte pozdrav měsíci,

každý večer se věnujte 15–20 min jóga nidře (vedená meditace pro relaxaci jednotlivých částí těla),

na pleť či oči používejte růžovou vodu – je velmi ochlazující a nezatěžující,

masáže by měly být prováděné kokosovým olejem a soustřeďte při nich na jednotlivé masírované části těla,

jaro věnujte úsilí najít si meditační rutinu, kdy dopřejete své věčně pracující mysli a tělu prostor pro spočinutí a potkání sami sebe, svého vnitřního já, nikoliv toho usilujícího a pracujícího. Pokud je ve Vašem těle pitta již zvýšená: pociťujete hořko v ústech,

trpíte návaly horka a jste citliví na vyšší teploty,

po těle se objevují místa s vyrážkou či začervenáním,

je nižší střevní aktivita,

trpíte pocity pálení,

máte zvýšený krevní tlak,

cítíte se iritovaní, naštvaní a neklidní.

Kapha a jaro

Kaphy jsou velmi stabilní jedinci s „tuhým kořínkem“. Podporují, drží všechno a všechny okolo sebe. Tuto dóšu tvoří země a voda, které jsou na jaře dominantní. Proto pro ně může být jaro velmi náročné roční období. Náchylnost k nemoci či nerovnováze bude největší.

Pro kaphy bude nejvíce podporující, zaměříte-li se na: nahrazení všeho nehybného a těžkého pohyblivým a lehkým,

nové projekty,

nový či stávající, pravidelný a dostatečně intenzivní pohyb,

brzké ranní vstávání, v ideálním případě následované cvičením. Ve stravě: lehké, suché jídlo,

pálivou, svírající chuť,

vyhněte se všemu těžkému, sladkému, olejnatému a těžce stravitelnému,

zařaďte co nejvíce zeleniny, luštěnin a obilovin, jako je například quinoa, jáhly,

přidejte kurkumu, zázvor, skořici a další pálivé koření či byliny. Péče o tělo v jarním období: měla by sestávat z pohybu – najděte si individuálního trenéra, cvičitele jógy či fyzioterapeuta, který vám takové cvičení sestaví na míru s ohledem na vaší konstituci a aktuální stav,

rozhodně doporučuji lymfodrenáž, která pomůže s pocity těžkosti a s nahromaděnými nečistotami po zimě,

každé ráno cvičte alespoň 3 pozdravy slunci,

vyhněte se olejovým masážím, lépe vám udělají suché procedury – například práce s fasciemi jde do hloubky tkání a fyzioterapeut tkáně protahuje například předloktím. Na zvýšenou kaphu ukazují: zahlenění,

pocity těžkosti a letargie,

chladné ruce a nohy,

těžké a pomalé zažívání,

bolesti kloubů,

obtíže s dýcháním,

zvýšená až excesivní potřeba spánku.

Respekt k individualitě a sezóně

Péče s respektem k dané sezóně a vaší konstituci vám zajistí to nejdlouhodobější zdraví pod sluncem. Opravdu tyto malé kroky, které čerpám ze svého studia a z pramenů ájurvédy, dokáží zázraky.

Tento léčebný směr řeší příznaky ve fázi, kdy západní medicína dané projevy zdaleka nepovažuje za symptomy hodné léčby. To ji činí vysoce účinnou, preventivní a komplexní medicínou. Moc doporučuji tento návrat ke kořenům.

A pokud nevíte, kudy a jak na to, svěřte se do rukou komplexně uvažujících terapeutů, kteří s vámi budou pracovat jako s člověkem, který má nejen tělo, ale i duši, a v kontextu všech faktorů, které tyto dva ovlivňují. Bude vás chápat a bude vaším trpělivým průvodcem, čerpajícím a hledajícím odpovědi z moudrosti vašeho těla a duše.