Jak jsem kupovala novou vestavěnou lednici a jaký nečekaný problém to zkomplikoval

Pokud nejste manuálně zruční, nebo nemáte v rodině šikulu pro práce všeho druhu, s největší pravděpodobností si budete spílat, že jste si kdy pořizovali vestavěnou chladničku. Hlavně ve chvíli, kdy zjistíte, že ta dosavadní dosloužila. Pořídit nový kus bílého elektra, který je středobodem každé kuchyně, je totiž náročnější, než se může zdát. Nebo jinak, koupit se dá celkem snadno, ale dosáhnout toho, aby začal sloužit, je náročné.
Hra o milimetry
Schválně se ještě před přečtením tohoto textu zkuste zamyslet nad tím, co všechno je třeba vědět o vestavěné chladničce, kterou si chcete jako novou pořídit? Asi vás na první dobrou napadne, že by měla být stejně vysoká, široká a hluboká jako ta, která dosloužila.
Musí se totiž vejít do korpusu – skříňky se dvěma dvířky, která je na ni určená, a tady se hraje i na milimetry. Ale dobře, tohle víte. A to je asi vše, ne?
Teď už stačí vybrat nějakou v přijatelné cenové hladině, samoodmrazovací s velkou zásuvkou na zeleninu, to mi stačí. Bez chladničky nebudu déle než týden, myslela jsem si poté, co jsem se z dovolené vrátila do bytu, v němž se rozbila sedm let stará lednice. Hodně jsem se mýlila.
Jakou máte doma lednici?
Pozor na výšku mrazáku
Dosavadní chladnička už byla jednou opravovaná, další peníze jsme do ní investovat nechtěli. Bylo jasné, že musíme stávající nahradit obdobným modelem. Protože nemám doma kutila, který by rozbitou lednici vymontoval a vlastnoručně ji nahradil novým kusem, bylo jasné, že budu na internetu hledat lednici, k níž prověřený prodejce nabízí jak dopravu, tak instalaci.
Nejdříve jsem našla parametry chladničky, která se rozbila, a podle nich hledala obdobný model. A to nejen podle výšky a případně šířky a hloubky celé chladničky. U nového modelu bylo třeba dle plánů k instalaci (je součástí popisu každé nové lednice) zjistit, jak vysoká jsou dvířka – jak ta pro chladničku, tak ta pro mrazák. Přičemž nejdůležitější jsou dvířka mrazáku. A když se netrefíte, nebudou vám na ledničku pasovat dřevěná dvířka korpusu. Výška mrazáku u stejně vysokých ledniček se přitom může lišit až o sedm centimetrů.
Podle prodejců jde o nejčastější chybu při nákupu chladničky, přesto se o tom prakticky nikde nedočtete.
Pokud zvažujete koupi vestavěného spotřebiče, který si necháte díky doplňkové službě i nainstalovat, nekupujte si výrobek na internetu. Zajděte na kamennou prodejnu a objednejte produkt, dovoz i instalaci najednou, ale osobně. Na prodejně vám za výrobek i instalaci sníží DPH na 12 %. A to už může být v případě dražších spotřebičů celkem zajímavá suma. Dokonce tak zajímavá, že vám z větší části může pokrýt instalaci daného výrobku. A tak jsem učinila i já.
Tři odpoledne na instalaci jedné lednice
Pokud třeba nemůžete zůstat na home office, může vás výměna vestavné chladničky stát i tři dny dovolené. Jeden den vám ji dovezou, za dalších pár dní přijede dvojice, která starý produkt odinstaluje a nainstaluje novou a někdy v dalších dnech přijedou jiní lidé, kteří odvezou starou chladničku. Tyto tři úkony bohužel obvykle nejdou sladit do jednoho dne. Nevadí. Vše je zařízeno, zaplaceno, za dva dny dovezou lednici, za týden instalace, za devět dní svoz starého spotřebiče. Těšíme se.
Být bez lednice dva tři dny se dá asi vydržet, týden už je trochu moc. Je třeba nakupovat každý den, mléčné výrobky, šunka, vařené obědy lze koupit či připravit maximálně k okamžité spotřebě. Není to komfortní, ale pokud máte jako náhradu alespoň cestovní chladničku, lze pár dní zvládnout. My jsme však nakonec potřebovali vydret mnohem déle.
Lednička sedí, panty máte špatné
V den montáže přijeli dva montéři, kteří si před samotnou instalací a demontáží novou i současnou lednici prohlédli. A během pár vteřin věděli, že tady si brašnu s nářadím ani otevírat nebudou. Naše stará lednice má totiž panty takzvané pevné a nová lednice má panty takzvané posuvné. Také jste o těchto rozdílech netušili? Obě lednice se otevírají na pohled stejně, obě jsou bílé, výška, šířka, hloubka sedí, nakonec i dvířka mrazáku jsem trefila.
Jenže když se podíváte na obrázky obou systémů, vidíte i jako naprostý laik, že se liší.
Jedny dvířka jsou pevnou součástí chladničky – ty máme my, jde o tzv. pevné panty – chladnička má dvířka připevněná pomocí klasických velkých pantů a do panelu na dvířkách se přivrtávají hlavně v rozích. A pak existují vestavené chladničky, které mají tzv. posuvné panty (říká se jim i spřažená dvířka), tzn. že dvířka lednice se na dekorativní panel instalují díky mechanickému táhlu – liště, která zajišťuje otevírání dvířek. A protože montéři nesmí zasahovat do nábytku, čili například vrtat nové díry, chladničku nám nenainstalují.
Dva druhy přichycení do dřevěného korpusu. Vpravo ucení s posuvným pantem, v korpusu je vidět lišta. Vlevo pevný pant, uchycení do korpusu pomocí vrutů v horní a dolní části
Montáž zaplacená, chladnička nezabudovaná
„Každá druhá montáž vestavěné lednice končí tak, že odjíždíme s nepořízenou. Lidé vůbec neví, jak mají vybírat lednice,“ sděluje nám technik. Potvrzujeme, takže co teď? Máme zaplacenou montáž vestavené chladičky, ale reklamní slogan „vyneseme, zapojíme, staré odvezeme“ nelze naplnit. Technik informuje obchod, v obchodě se diví, že vhodná lednice nemůže být instalovaná, moc tomu nerozumí, ale staví se k situaci čelem, vše řeší. Zdarma zařídí svoz lednice, kterou najatá firma nemůže naistalovat, pomůže nám vybrat nový výrobek, vše bude zalito sluncem.
Jenže v prodejně zjišťujeme, že na pevné panty se vyrábí chladniček v porovnání s těmi s lištou výrazně méně a pro naši velikost korpusu – včetně dvířek pro mrazák, nemají ani jeden výrobek!
Jsme po téměř 14 dnech bez lednice znovu na začátku. S tím rozdílem, že doma máme jednu nefunkční lednici a jednu novou, kterou si prodejce odveze. Nebo možná neodveze, lavírujeme totiž s myšlenkou, že když už doma lednici máme a kupodivu ve správné velikosti, že bychom mohli sehnat někoho jiného, kdo by ji nainstaloval. Odborníka, ne kohokoliv, kdo nám rozvrtá dvířka, zjistí, že to neumí a odjede. Truhláře například. Jenže sehnat mistra dřeva na „takovou banalitu“ je skutečně hloupý nápad, obvolali jsme jich šest. Jeden měl čas za měsíc a půl a ostatní takové drobnosti nedělají.
Půjde to, problém je čas a peníze
V zoufalství nás napadlo volat firmu, která nám před lety instalovala celou kuchyň. Dokázali by do korpusu jejich výroby vnořit pár vrutů a zbavit nás cestovní chladničky? „Problém to nebude, problém je čas,“ sděluje nám paní z kuchyňského studia. Ten mají montéři za 14 dní a instalaci provedou za pět a půl tisíce. „Cože?“ Jenže čas běží a už si nechci hrát na hrdinu s ledničkou na balkoně, takže nakonec platím fakturu a čekám, až montéři dorazí a já si konečně koupím zmrzlinu, kterou nemusím sníst už v obchodě, ale dám si ji doma do mrazáku.