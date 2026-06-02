Inspekce už třikrát zasahovala v pekárně plné myší, plísní a špíny. Trvale uzavřít ji nemůže

V září loňského roku jsme vás informovali o tom, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce už podruhé zavřela kdysi vyhlášenou Rašnerovu pekárnu ve Vyškově (Pekařství Vyškov). Přestože tato pekárna funguje už třicet let, k ponaučení nedošlo, po necelém roce inspekce přistoupila ke stejnému kroku. Co našli v pekárně inspektoři letos?
Co kontrola, to děsivější nálezy
1. kontrola – škůdci, plíseň a špína
První prohřešek zaznamenaný na webu Potravinynapranyri.cz u Rašnerovy pekárny se datuje k dubnu 2023. Tehdy kontrola odhalila výskyt hmyzích škůdců, potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci, všudypřítomné plísně a znečištění nejen na podlaze, ale i na stěnách, stropě i regálech. Po kontrole inspekce se provozovna znovu otevřela.
Galerie: Proč zavřeli Pekařství Vyškov v roce 2023
2. kontrola – mrtví hlodavci, trus, plísně
Zpytování svědomí a nastolení nových pořádků se nekonalo, v září loňského roku na dveře Vyškovské pekárny inspekce zazvonila znovu a opět se nestačila divit.
Po zjištění řady závažných hygienických nedostatků včetně výskytu živých i mrtvých hlodavců a jejich trusu či plísní na stěnách, uložila inspekce provozovateli úplný zákaz užívání prostor a zahájila s ní správní řízení o uložení pokuty. Po deseti dnech byla pekárna po kontrole inspekce otevřena. A pár dnů zpět se obdobná situace opakovala potřetí.
Galerie: Proč zavřeli Pekařství Vyškov v roce 2025
3. kontrola – živé i mrtvé myši, trus a plíseň
„Naši inspektoři uvnitř zjistili řadu závažných hygienických nedostatků včetně výskytu živých i mrtvých hlodavců a jejich trusu či plísní na stěnách. Kontrolované osobě jsme uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájíme s ní správní řízení o uložení pokuty,“ píše na sociálních sítích SZPI. Dlužno podotknout, že obecně platí, že pokud se prohřešky opakují, roste i výše uložené sankce. Za opakované porušení mohou narůst na stovky tisíc až miliony korun.
Pokud se ptáte, proč není provozovna uzavřena trvale, když se jedná o opakované velmi obdobné prohřešky, ba co víc, že se stav provozovny jeví jako setrvalý či zhoršující se, odpověď je jasná: „SZPI při výkonu kontroly musí vycházet z právních předpisů, které neznají nástroj trvalého uzavření. Inspektoři nicméně s vyšší frekvencí kontrolují provozovatele, kteří v minulosti pochybili závažně nebo opakovaně,“ uvádí SZPI.
Galerie: Proč zavřeli Pekařství Vyškov v roce 2026