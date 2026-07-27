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Regeneraci těla není radno v létě podceňovat! Jak nezkolabovat a dopřát si to nejlepší?

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Knihupectví LUXOR
Autor: Knihupectví LUXOR
Čtení knih na dovolené
Některé letní dny bývají pro naše tělo velmi náročné. Při teplotách vzduchu, které překračují mez, kdy jsme ještě schopni efektivně fungovat, bychom měli zbystřit. Organismus se začne přehřívat, jsme unavení, nervózní a ve stresu. V noci to není o moc lepší – těžko se nám usíná a budíme se. O kvalitním spánku si můžeme nechat akorát tak zdát.

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Odpočinek jako investice do zdraví

Po měsících pracovního tempa a neustálého soustředění přichází období, které je vhodné pro zpomalení a relax. Regenerace je nutná investice do zdraví, která nám pomáhá znovu nastartovat energii, kreativitu i psychickou pohodu. Tělo i hlava potřebují čas, aby se vrátily do rovnováhy. Správně zvolený odpočinek dokáže obnovit fyzickou sílu, zlepšit koncentraci, stabilizovat emoce a podpořit celkovou vitalitu.

Jaké relaxační aktivity si v létě dopřát

Kvalitní masáž je to nejlepší, co pro své tělo i psychickou pohodu můžeme udělat. Je to jedna z nejrychlejších cest k regeneraci. Díky masáži se uvolní napětí a zlepší prokrvení organismu. Odborníci ji doporučují pro hlubší efekt jednou za tři až čtyři týdny.

Prokazatelný vliv na náš nervový systém mají slaná voda a sluneční světlo. Lépe se nám dýchá, tvoří se více vitaminu D a přichází i mentální uvolnění. Moře je ideální pro restart a dovolená u něj funguje jako přírodní terapie.

Jednou z nejoblíbenějších relaxačních aktivit (nejen) v létě je čtení knih, které má na regeneraci člověka překvapivě silný a komplexní účinek – psychický, fyziologický i neurologický. Působí jako jeden z nejúčinnějších způsobů mentální regenerace: zpomaluje tep, snižuje hladinu stresových hormonů a aktivuje části mozku spojené s představivostí, empatií a hlubokým soustředěním. Když se člověk při čtení ponoří do příběhu, jeho nervový systém přechází do klidového režimu, podobného meditaci, což podporuje obnovu psychických sil a zlepšuje schopnost zvládat každodenní zátěž. Čtení zároveň pomáhá odpojit se od rušivých podnětů, stabilizuje emoce a vytváří pocit bezpečí a vnitřního klidu. Díky tomu se člověk rychleji zotavuje po náročném dni, lépe spí a celkově se cítí vyrovnanější.

TIP: U jaké knihy si odpočinout? Inspirujte se na luxor.cz

Velmi účinnou formou terapie je také práce na zahradě. Kontakt s rostlinami a čerstvým vzduchem člověku prospívá, protože zlepšuje náladu a podporuje kreativitu. Zároveň se při zahradničení protáhne i tělo. Svaly se při hrabání, zalévání, rytí a vyplévání aktivují jemným a přirozeným způsobem.

V neposlední řadě je potřeba jako jednu z regeneračních aktivit zmínit meditaci. Krátké meditační rituály pomáhají zpomalit tempo, které je v létě často hektické, a předcházet vyhoření. Vědomé dýchání a přítomná pozornost snižují zahlcení myšlenkami a podporují mentální odpojení od práce. Techniky jako například jóga nidra navozují stav hlubokého uvolnění, kdy tělo odpočívá podobně jako ve spánku, ale vědomí zůstává bdělé.

Odpočinek nepodceňujte a rozhodně si ho na léto naplánujte

Každý z nás je jedinečný a to, co nám přináší úlevu a odpočinek od každodenního stresu, napětí a mnohdy i vyčerpání, poznáme nejlépe my sami. Co však jistě funguje pro všechny a bez výjimky, je příroda. Lesní procházka, pobyt u vody nebo výlet do hor dokáže snížit hladinu stresu už po dvaceti minutách. Příroda je nejpřirozenější prostředí pro obnovu energie. A právě procházku můžeme spojit s poslechem příjemné hudby nebo audioknihy, což nám umožní uvolnit oči i tělo a zároveň zklidnit mysl. Obnovuje se tak naše duševní pohoda, která je nezbytná pro to, abychom mohli dál fungovat každý den a v plné síle.  

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