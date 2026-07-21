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Lékař: Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život, léky nemůžete jen tak přestat brát

Anna Dvořáková
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Vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol patří k nejčastějším zdravotním problémům současnosti. Zrádné je na nich to, že nebolí a dlouhé roky o nich nemusíme vědět. Přesto právě ony stojí za velkou částí infarktů, mozkových mrtvic i dalších srdečně-cévních onemocnění. Doktor Pavel Rutar v rozhovoru vysvětluje, jak potížím předcházet i proč je léčba celoživotní.
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Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a nic na tom nemění ani to, že se o jejich rizicích mluví čím dál víc. „Lidé si mnohdy neuvědomují, že se to týká i jich. Bojím se, že řada z nich si to uvědomí až ve chvíli, kdy se to dotkne jich samotných nebo jejich blízkých – kdy někdo v okolí prodělá infarkt, mrtvici nebo jinou komplikaci kardiovaskulárního onemocnění. Teprve pak si řeknou, že je to vážné, a začnou se o téma víc zajímat,“ vysvětluje jeden z důvodů vedoucí lékař JIP interního oddělení nemocnice Homolka Pavel Rutar.

Pavel Rutar

Pavel Rutar, vedoucí lékař JIP interního oddělení nemocnice Homolka

Autor: Jan Vaca, Internet Info

A druhý možný důvod? Prevencí onemocnění srdce je zdravý životní styl, který vyžaduje trochu sebedisciplíny a snahy, což ne každý zvládne. Ne každému se chce ho dodržovat.

Než se kardiovaskulární onemocnění projeví, trvá to hodně dlouho. Rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. „Než se céva zanese cholesterolem a ucpe, trvá to roky, a do té doby jde v podstatě o němé onemocnění. Je to podobné jako s dlouhodobě zanášenou odpadní nebo přívodní trubkou: dokud v ní zbývá alespoň trochu prostoru, voda teče, a ucpe se až po letech. Stejné je to i s cévami,“ přibližuje lékař.

Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život, léky nemůžete jen tak přestat brát, upozorňuje lékař
Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život, léky nemůžete jen tak přestat brát, upozorňuje lékař
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Co pro sebe tedy můžeme udělat? Základ je chodit na preventivní prohlídky. Praktik při nich cíleně pátrá po srdečních potížích a kontroluje rizikové faktory. Krevní tlak si můžeme měřit i doma. Návod, jak na to, najdete na webu projektu Srdce v hlavě, stejně jako rady, čeho si všímat a jak rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění aktivně snižovat.

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Jaké hodnoty krevního tlaku jsou normální a které už jsou nebezpečné? A jak ovlivníme hladinu cholesterolu? I o tom mluvil doktor Pavel Rutar v podcastu 120 na 80.

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Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

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