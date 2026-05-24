Kapustový puding nebo chlebová voda. Zkusili byste vařit podle víc než sto let staré kuchařky?

Kuchařská kniha, o které v tomto textu bude řeč, se už krátce po svém vydání stala bestsellerem. Její autorka Marie Janků-Sandtnerová ji začala připravovat během 20. let minulého století. Pečlivě se na to chystala, navštěvovala kuchařské kurzy, vystudovala učitelství a posléze začala i učit na Vyšší dívčí škole v Praze. Navíc už v letech 1916 až 1918 vedla z pověření pražského magistrátu vývařovnu pro chudé, strádající obyvatelstvo a válečné invalidy.
To všechno ji přivedlo k přesvěčení, že by čtenáři měli dostat přehlednou publikaci, podle níž budou přesně vědět, jaké ingredience přidat, aby bylo jídlo dokonalé. A tak v listopadu 1924 spatřila světlo světa její první kniha (posléze jich napsala hned několik). Byl o ní neuvěřitelný zájem. Během následujících let se publikace dočkala několika reprintů.
Pro účely tohoto textu jsme vycházeli z vydání z roku 1941. Je otázka, jak byla tato verze ovlivněna válečnými lety, jiný výtisk jsme k dispozici neměli. Na obvyklých receptech to ale poznat na první pohled nebylo.
My jsme se nicméně rozhodli vybrat ty, které nejsou až tak běžné, a některé mohou z dnešního pohledu působit bizarně. Ale třeba dostanete chuť si je i tak uvařit.
