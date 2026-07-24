Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Vysoký krevní tlak, cholesterol a srdeční onemocnění. Otestujte své znalosti

Kvíz
Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Omron
Vysoký cholesterol a krevní tlak patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou dlouhodobě jedny z předních příčin zdravotních komplikací i úmrtí na celém světě. Otestujte se v našem kvízu, kolik toho o nich víte.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Mluví se o nich tak často, přesto stále plno lidí neví, co přesně zvýšený cholesterol a vysoký krevní tlak znamenají, jak vznikají a jaký vliv na naše zdraví mají. Není ani výjimkou, že se považují za problémy starých lidí. Ve skutečnosti se však mohou objevit v jakémkoli věku a často probíhají bez zjevných příznaků.

Cholesterol je látka, kterou naše tělo potřebuje pro správné fungování. Problém nastává ve chvíli, kdy je jeho hladina v krvi příliš vysoká nebo když není správně vyvážen poměr mezi jednotlivými typy cholesterolu.

Vysoký krevní tlak zase znamená, že krev působí na stěny cév větší silou, než je pro organismus zdravé. Pokud tento stav přetrvává dlouhodobě, může postupně poškozovat srdce, cévy, ledviny i další orgány.

Lékař: Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život, léky nemůžete jen tak přestat brát Přečtěte si také:

Lékař: Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život, léky nemůžete jen tak přestat brát

Dobrou zprávou je, že na oba tyto faktory lze do značné míry působit vhodným životním stylem. Vyvážená strava, pravidelný pohyb, dostatek spánku, omezení kouření a nadměrné konzumace alkoholu mohou významně přispět ke snížení zdravotních rizik. Důležitou roli hrají také preventivní prohlídky u praktického lékaře a pravidelné kontroly hodnot krevního tlaku a cholesterolu. Co můžete pro zdraví svého srdce udělat, se dočtete například na webu projektu Srdcevhlavě.cz.

Ověřte si v našem kvízu, jak dobře se v této problematice vyznáte a zda také nevěříte některým mýtům ohledně kardiovaskulárních onemocnění, cholesterolu a vysokého krevního tlaku.

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Související články



Komerční sdělení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Screeningů se nebojte. Kolonoskopie není příjemná, ale zachrání život
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).