Ne každá vráska potřebuje výplň. Jak poznat, co vaše pleť skutečně potřebuje

Ve skutečnosti ale žádná univerzální procedura neexistuje. Každá metoda řeší jiný problém a to, co je ideální pro jednoho člověka, nemusí být správnou volbou pro druhého.
„Klienti dnes nechtějí vypadat jinak. Chtějí vypadat odpočatě, svěže a přirozeně. Proto je nejdůležitější správně rozpoznat, co jejich pleť skutečně potřebuje, a teprve potom zvolit vhodné ošetření nebo jejich kombinaci,“ říká MUDr. Sabina Sellner, Ph.D., vedoucí estetické dermatologie MEDICOM Clinic Brno.
Ne každá pleť potřebuje výplň
Dermální výplně mají v estetické medicíně své nezastupitelné místo. Pomáhají doplnit ztracený objem, zvýraznit kontury obličeje nebo zmírnit hlubší vrásky. Nejsou ale univerzálním řešením všech projevů stárnutí.
Pokud je hlavním problémem zhoršená kvalita pleti, jemné vrásky, ztráta elasticity nebo dehydratace, nemusí být přidání objemu tou nejlepší cestou. Současná estetická medicína se stále více zaměřuje na podporu přirozených regeneračních procesů pokožky a zachování její kvality co nejdéle.
Cílem už není obličej „vyplňovat“, ale udržet pokožku zdravou, pevnou a přirozeně působící.
Když pleť potřebuje regeneraci
Jedním z nejvýraznějších trendů současné estetické medicíny jsou biostimulační ošetření pomocí polynukleotidů, látek získávaných z vysoce purifikované DNA lososovitých ryb. Přestože jejich název může znít neobvykle, nejde o módní novinku, ale o metodu, která podporuje vlastní regenerační schopnosti pokožky.
„Neusilujeme o změnu rysů obličeje. Naším cílem je podpořit přirozené regenerační procesy pokožky tak, aby působila zdravěji, pevněji a mladistvěji,“ vysvětluje MUDr. Sabina Sellner.
Polynukleotidy působí na buněčné úrovni, kde podporují tvorbu kolagenu a elastinu, zlepšují hydrataci, pružnost i celkovou kvalitu pokožky. Efekt nastupuje postupně, protože stimulují vlastní regenerační mechanismy organismu.
Využívají se například při řešení unavené a povadlé pleti, prvních jemných vrásek, ztráty elasticity, zhoršené textury pokožky, rozšířených pórů nebo citlivé oblasti kolem očí. Vhodné jsou také jako prevence předčasného stárnutí a lze je aplikovat nejen do obličeje, ale také na krk, dekolt nebo hřbety rukou.
Pro optimální výsledek se nejčastěji doporučuje série dvou až čtyř ošetření podle individuálního stavu pokožky.
Laser, výplň nebo biostimulace?
Mnoho žen přichází do ordinace s přáním odstranit vrásky nebo povadlou pleť. Ve skutečnosti ale příčina unaveného vzhledu bývá často úplně jiná. Někdy pokožce chybí hydratace a pružnost, jindy ji trápí pigmentové skvrny, rozšířené cévky nebo jizvy po akné. Každý problém vyžaduje odlišný přístup.
„Nejdůležitější není vybrat nejmodernější přípravek nebo metodu, ale správně stanovit, co pleť skutečně potřebuje. Právě kvalitní diagnostika rozhoduje o tom, zda bude výsledek přirozený a dlouhodobý,“ říká MUDr. Sabina Sellner.
Dermální výplně pomáhají doplnit ztracený objem, botulotoxin uvolňuje mimické vrásky a laserová či IPL ošetření řeší pigmentové změny, rozšířené cévky nebo některé typy jizev. Polynukleotidy a další biostimulační metody se zaměřují především na zlepšení kvality pokožky, její pevnosti, hydratace a elasticity.
Moderní omlazení není o jedné univerzální proceduře
Moderní estetická medicína není o hledání jedné univerzální metody. Nejlepších výsledků se často dosahuje vhodnou kombinací několika postupů, které respektují potřeby konkrétního člověka.
Polynukleotidy lze například kombinovat s mezoterapií, plazmaterapií, laserovými nebo IPL ošetřeními. Právě individuálně sestavený léčebný plán bývá cestou k nejpřirozenějšímu a dlouhodobému výsledku.
„Největší změnou posledních let není vznik nové zázračné metody. Změnil se způsob uvažování. Dnes neusilujeme o změnu obličeje, ale o zdravou, kvalitní pokožku a přirozený vzhled, který respektuje individualitu každého člověka,“ uzavírá MUDr. Sabina Sellner.
Ani sebelepší estetické ošetření však nenahradí každodenní péči o pleť. Základem zůstává pravidelná ochrana před slunečním zářením pomocí SPF, dostatečná hydratace, zdravý životní styl a kvalitní domácí péče. Estetická medicína na těchto základech pouze staví a pomáhá jejich efekt dlouhodobě podpořit.
Zdroje článku
MEDICOM Clinic – Lososí DNA: Polynukleotidy, které hýbou světem
https://www.medicomclinic.cz/blog/esteticka-medicina/lososi-dna
MEDICOM Clinic – Polynukleotidy v estetické dermatologii: regenerace pleti nejen v očním okolíhttps://www.medicomclinic.cz/blog/novinky/biostimulace
MEDICOM Clinic – odborné podklady MUDr. Sabiny Sellner k moderním trendům estetické medicíny.