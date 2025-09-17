Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Inspekce zase zavřela pekárnu plnou mrtvých myší. Už je to tu taková tradice, říkají místní

Inspekce zase zavřela pekárnu plnou mrtvých myší. Už je to tu taková tradice, říkají místní

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Myš na pečivu
Autor: Shutterstock
Myš na pečivu zákazníky nepotěší (foto ilustrační)
Chlubí se třicetiletou tradicí, na webových stránkách mají fotografie výrobků k nakousnutí. Neuvěříte však, v jakých podmínkách pekaři pracovali a pečivo pro velkou část Vyškova vyráběli. Inspekce jejich výrobnu už dvakrát zavřela.

Potravinářská inspekce v minulých dnech uzavřela Rašnerovu pekárnu ve Vyškově (Pekařství Vyškov). Inspektoři uvnitř objevili živé i mrtvé hlodavce, plísně na stěnách, dokonce i hmyz přilepený v syrovém těstě. Nehygienické podmínky přitom inspekce objevila již před dvěma a půl lety, kdy pekárnu také zavřela.

Podívejte se do galerie, co všechno se za zdmi pekárny s třicetiletou tradicí odehrávalo.

Třicet let tradice (a nepořádku)

Pokud se podíváte na webové stránky Pekařství Vyškov, budete příjemně překvapeni. Krásné fotografie pečiva, vizuálně přívětivé, jednoduché stránky, z nichž vyčtete základní informace o tom, jaké výrobky a kde pekařství nabízí. A také se dozvíte, že: „Jsme pekárna s třicetiletou tradicí.“ A „Milujeme všechny pečené výrobky a naše srdce a duše jsme vložili do tvorby perfektních receptů, abyste při vaší návštěvě mohli počítat s kvalitou. Pokud chcete objevit naši širokou škálu chleba a pečiva, navštivte nás v obchodě nebo se s námi spojte pomocí našich kontaktních údajů.“

Galerie: Proč zavřeli Pekařství Vyškov

O tom, že v provozu není zrovna dvakrát naklizeno, už se tu nic nepíše. Rozepsali se ale inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří zde v minulém týdnu vykonali kontrolu.„Naši inspektoři uvnitř zjistili řadu závažných hygienických nedostatků včetně výskytu živých i mrtvých hlodavců a jejich trusu či plísní na stěnách. Kontrolované osobě jsme uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájíme s ní správní řízení o uložení pokuty,“dozvídáme se z webových stránek Potraviny na pranýři. 

Inspektoři SZPI na místě zjistili stopy po působení škůdců, které našli v provozovně jak živé, tak uhynulé v různých fázích rozkladu, viz galerie.
„V provozovně byl celkově patrný výrazně zanedbaný úklid. Na stěnách i stropech se tvořila plíseň, na podlaze, regálech i zařízeních byly nečistoty. Zjištěna byla také přítomnost hmyzích škůdců,“ stojí v závěrečné zprávě SZPI.

Stejný problém už v roce 2023

SZPI už přitom úřední kontrolu ve výrobní provozovně Pekařství Vyškov s.r.o., Brněnská 484/31 a provedla na jaře 2023. A inspektoři se už tehdy nestačili divit. Provozovna nebyla zabezpečená proti pronikání škůdců, ti tak byli všudypřítomní a potraviny byly poškozené nebo škůdci kontaminované. Plíseň byla jak na stěnách, ale i v chladících zařízeních, nečistoty byly jak na zemi, tak na stěnách i stropě, na regálech i zařízení pekařství. „S ohledem na nevyhovující hygienické podmínky pro výrobu potravin jsme kontrolované osobě uložili úplný zákaz užívání prostor,“ dodali inspektoři. 

Po inspekční kontrole se pro Vyškovský deník vyjádřil Jaromír Vysloužil, který špínu a nepořádek omlouval závadou v provozu : „V moučnici prasklo potrubí a došlo ke kontaminaci provozovny moukou. Problém je již vyřešen. I přes pravidelné deratizace při bližší kontrole hygiena našla pár molů a provozovnu uzavřela. Od úterý pokračuje generální úklid.“ 

Provozovna byla tedy v roce 2023 cca po 14 dnech – po úklidu – opětovně otevřena. Až do minulého týdne. 12.09.2025 ji inspektoři opětovně uzavřeli. A jak komentují místní na facebookové stránce Potravin na pranýři: „Doufám, že už to konečně zavřou na dobro.“ Jiný fanoušek stránky se odkazuje na předešlé prohřešky: „Však to už je taková i tradice.“

Starý obal na čokoládu Orion

Kde se vyrábějí Olomoucké tvarůžky, kde sídlila čokoládovna Orion a co vyrábí Tonak?

Některé výrobky klamou tělem. Nebo přesněji řešeno názvem. Třeba Olomoucké tvarůžky, které se tváří, jako že jsou z hanácké metropole, ale ve skutečnosti vznikají úplně jinde. Víte kde?
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Proč je Intel v úpadku?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).