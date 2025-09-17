Inspekce zase zavřela pekárnu plnou mrtvých myší. Už je to tu taková tradice, říkají místní

Potravinářská inspekce v minulých dnech uzavřela Rašnerovu pekárnu ve Vyškově (Pekařství Vyškov). Inspektoři uvnitř objevili živé i mrtvé hlodavce, plísně na stěnách, dokonce i hmyz přilepený v syrovém těstě. Nehygienické podmínky přitom inspekce objevila již před dvěma a půl lety, kdy pekárnu také zavřela.
Podívejte se do galerie, co všechno se za zdmi pekárny s třicetiletou tradicí odehrávalo.
Třicet let tradice (a nepořádku)
Pokud se podíváte na webové stránky Pekařství Vyškov, budete příjemně překvapeni. Krásné fotografie pečiva, vizuálně přívětivé, jednoduché stránky, z nichž vyčtete základní informace o tom, jaké výrobky a kde pekařství nabízí. A také se dozvíte, že: „Jsme pekárna s třicetiletou tradicí.“ A „Milujeme všechny pečené výrobky a naše srdce a duše jsme vložili do tvorby perfektních receptů, abyste při vaší návštěvě mohli počítat s kvalitou. Pokud chcete objevit naši širokou škálu chleba a pečiva, navštivte nás v obchodě nebo se s námi spojte pomocí našich kontaktních údajů.“
Galerie: Proč zavřeli Pekařství Vyškov
O tom, že v provozu není zrovna dvakrát naklizeno, už se tu nic nepíše. Rozepsali se ale inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří zde v minulém týdnu vykonali kontrolu.„Naši inspektoři uvnitř zjistili řadu závažných hygienických nedostatků včetně výskytu živých i mrtvých hlodavců a jejich trusu či plísní na stěnách. Kontrolované osobě jsme uložili úplný zákaz užívání prostor a zahájíme s ní správní řízení o uložení pokuty,“dozvídáme se z webových stránek Potraviny na pranýři.
Inspektoři SZPI na místě zjistili stopy po působení škůdců, které našli v provozovně jak živé, tak uhynulé v různých fázích rozkladu, viz galerie.
„V provozovně byl celkově patrný výrazně zanedbaný úklid. Na stěnách i stropech se tvořila plíseň, na podlaze, regálech i zařízeních byly nečistoty. Zjištěna byla také přítomnost hmyzích škůdců,“ stojí v závěrečné zprávě SZPI.
Stejný problém už v roce 2023
SZPI už přitom úřední kontrolu ve výrobní provozovně Pekařství Vyškov s.r.o., Brněnská 484/31 a provedla na jaře 2023. A inspektoři se už tehdy nestačili divit. Provozovna nebyla zabezpečená proti pronikání škůdců, ti tak byli všudypřítomní a potraviny byly poškozené nebo škůdci kontaminované. Plíseň byla jak na stěnách, ale i v chladících zařízeních, nečistoty byly jak na zemi, tak na stěnách i stropě, na regálech i zařízení pekařství. „S ohledem na nevyhovující hygienické podmínky pro výrobu potravin jsme kontrolované osobě uložili úplný zákaz užívání prostor,“ dodali inspektoři.
Po inspekční kontrole se pro Vyškovský deník vyjádřil Jaromír Vysloužil, který špínu a nepořádek omlouval závadou v provozu : „V moučnici prasklo potrubí a došlo ke kontaminaci provozovny moukou. Problém je již vyřešen. I přes pravidelné deratizace při bližší kontrole hygiena našla pár molů a provozovnu uzavřela. Od úterý pokračuje generální úklid.“
Provozovna byla tedy v roce 2023 cca po 14 dnech – po úklidu – opětovně otevřena. Až do minulého týdne. 12.09.2025 ji inspektoři opětovně uzavřeli. A jak komentují místní na facebookové stránce Potravin na pranýři: „Doufám, že už to konečně zavřou na dobro.“ Jiný fanoušek stránky se odkazuje na předešlé prohřešky: „Však to už je taková i tradice.“