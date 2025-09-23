Podávání vitaminů a různých léků přímo do žíly je stále populárnější. Nikoli jako léčba pro pacienty s různými zdravotními potížemi. Lidé za ně platí tisíce a nechávají si je kapat, protože jim slibují odbourání únavy, zbystření mysli nebo posílení imunity. Takové účinky přitom nejsou doložené. Přesto se nabídka infuzních roztoků, prodávaných pod různými komerčními názvy jako Brainhacker, Afterparty nebo Onko stop, rozšiřuje a možné je nechat si je namíchat i na míru.
Co se dozvíte v článku
Na trh běžně nesmí
Mezi infuzemi, jež slibují zlepšení funkcí mozku, jsou i ty s látkami, které nejsou v Česku a EU běžně používané, ani schválené. Třeba citikolin. Infuzně se podává v Itálii, ale tam je určen pacientům s Parkinsonovou nemocí. U nás jej zdravotníci komerčně nabízí zdravým lidem. Ordinace tak obchází doporučení výrobce i indikaci lékaře.
Mezi další látky v infuzích bez povolení k běžnému uvádění na trh patří také TAD (glutathion) a NAD (nikotinamid adenin dinukleotid), označovaný jako NAD+. K němu se vztahuje nedávné upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Používání infuzí NAD+ neznámého původu může představovat riziko s ohledem na možnou nejasnost ohledně kvality výroby nebo přípravy infuze, uvádí SÚKL ve stanovisku ze srpna. Podobné varování vydaly také lékové úřady v USA nebo Austrálii.
Ústav tím připomíná, že u nás, ani ve světě není povolený žádný lék s NAD+ včetně infuzních. Ačkoliv probíhaly a probíhají klinické zkoušky, žádný preparát v nich zatím nedokázal doložit účinnost a bezpečnost.
Inzerují, ale nenabízí
Oslovili jsme tři zdravotnická zařízení, které infuze s NAD+ inzerují na webech, s otázkou, zda jde o legální látku. A pokud ano, odkud ji odebírají.
Aplikace a cena
Infuze s NAD+ se podle informací z webu ordinací podávají o něco déle než ty s vitamíny. Do žíly kapou více než hodinu.
Jejich cena začíná zhruba na třech tisících korun, ale není výjimkou, že jedna dávka látky včetně aplikace vyjde i na osm a více tisíc korun.
Ze zdravotnického zařízení Iem Spa nepřišla žádná odpověď. Majitel IV Point Libor Hrbáček uvedl toto:
Používají pouze léčivé přípravky legálně uvedené na trh v ČR/EU. Všechny přípravky pocházejí od ověřených dodavatelů a jsou nakupovány v souladu s platnou legislativou. NAD+ není dostupné. Přesto tuto infuzi inzeruje na stránkách zdravotnického zařízení s tím, že jde o novinku dostupnou na dotaz. U nabídky je také tlačítko, které má umožňovat rezervaci času na tuto infuzi. Propagovat ji IV point začal na Instagramu před pěti týdny.
Podobně se vyjádřil i praktický lékař Rodion Schwarz, jenž stojí za webem a službami s názvem Infuze pomáhá.
Pokud jde o přípravky s obsahem NAD+, používáme výhradně látky, které jsou do ČR dováženy legální cestou prostřednictvím oficiálních distributorů a jejichž použití probíhá v souladu s platnou legislativou a pod dohledem příslušných orgánů, napsal v e-mailu.
Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, kvalita skladování i správná aplikace, dodal.
Jenže něco takového není možné. Jak redaktorka Vitalia.cz ověřila, žádný obchodník nenahlásil SÚKL dovoz neregistrovaného léčiva s NAD do ČR. Stejně tak SÚKL neví o žádném elektronickém receptu, který by na takový lék byl vystavený. Cesta individuální výroby v lékárně také neexistuje, protože NAD není látkou uvedou v tzv. lékopise a nemá potřebné povolení od Ministerstva zdravotnictví. A okolnostmi uvádění na trh i reklamou na tyto infuze, která je ve vztahu k pacientům zakázaná, se začal zabývat SÚKL.
Kdo ordinacím infuze s NAD+ dodává, redaktorce jejich majitelé nesdělili. Rodion Schwarz jen podotkl, že je odebírá
od českého distributora, respektive jedné nejmenované české kliniky. Poté, co jej novinářka upozornila, že SÚKL neeviduje žádné hlášení o legální distribuci přípravků NAD v ČR, jejich používání pozastavil s tím, že až do kontaktu s redaktorkou měl za to, že dodavatel má řádně zajištěny veškeré formuláře i oprávnění k dovozu a případné distribuci NAD.
Benefity a rizika
Pokud léčiva s NAD+ jsou neregistrovaná, mohou být infuze bezpečné a účinné? Na to asi není možné plně odpovědět, protože u NAD+ to není dostatečně prozkoumané a doložené. Protože infuze neprošly registrací jako jiná léčiva, zvyšují se pro klienty zdravotní rizika.
Pokud na trhu není žádné legální léčiv s NAD, neprobíhá jeho sledování a zaznamenávání nežádoucích účinků prostřednictvím databází lékových úřadů. Zahraniční média zmiňují pocit pálení, nevolnost, zimnici, třes, zvracení a spekuluje se i o tom, že látka může podporovat rakovinné bujení u již onkologicky nemocných pacientů, protože může docházet k regeneraci nádorových buněk. Ani negativa ale nejsou dostatečně u této látky známá. Navíc není jisté, která jsou vyvolaná samotným NAD a která mohou být odrazem toho, že infuzní roztok je při výrobě kontaminovaný něčím, co do něj nepatří.
Podávání NAD do žíly má jiné důsledky, než jej užívat v doplňcích stravy ústy. Infuze obchází trávicí trakt, a tedy třeba i játra a střeva, která mají ochranné mechanismy bránící vniknutí škodlivin do organismu.
V USA se zvedla kritika infuzí s NAD+ poté, co se s nimi nechaly během jedné reality show natočit modelky Kendall Jenner and Hailey Bieber. Ta prohlásila, že už nikdy nezestárne. Ostatně na sociální sítě infuze tlačí i další celebrity. Jak ale za oceánem citovaní lékaři upozorňují, nic takového jako omlazování u infuzí NAD, ani doplňků stravy není prokázané.
Britský nedělník The Observer na jaře upozornil, že některá britská zařízení NAD nabízí jako léčbu závislostí. Zároveň citoval britské odborníky, kteří poukazovali, že takový přístup není otestovaný, ani prokázaný, takže může být spíš hazardem se zdravím než pomocí.
Infektolog Pavel Dlouhý Vitalia.cz ji před časem řekl, že podávání infuzí mimo doporučení výrobce a registraci považuje minimálně za neetické. Česká lékařská komora zaslaný dotaz, zda je takový postup lékařů správný, nechala bez vyjádření.
Neříkám, že NAD je nesmysl. Probíhají klinické studie třeba na léčbu Parkinsonovy choroby s NAD+, ale to je skutečně v režimu léčiv. Je to látka tělu vlastní, která se podílí na energetickém metabolismu, takže řada z těch tvrzení může mít reálný podklad. Na druhé straně se nedá říci, že řada z těch tvrzení, které nabídky NAD+ obsahují, jsou podložena fakty, řekl v srpnu novinářům ředitel SÚKL Tomáš Boráň.
Přes rizika zatím v ČR není veřejně známý žádný případ, že by infuze podávaná zdravému pacientovi poškodila jeho zdraví. Úřady také nechtějí jednoznačně říci, zda výše popsané okolnosti znamenají, že infuze s NAD+ se v ČR všechny prodávají nelegálně.
Toto bude věcí dalšího šetření, uvádí SÚKL.
Je třeba vyčkat, až SÚKL ukončí své prošetřování. Jakékoli vyjádření v této fázi by bylo předčasné a spekulativní, dodává mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Co je látka NAD
I přes krkolomný název nikotinamid adenin dinukleotid jde o látku organismu vlastní, protože ji obsahuje každá z buněk. U nich se podílí na energetické a látkové přeměně, tzv. metabolismu,tedy poskytování energie tkáním.
NAD stojí u v základu celé řady procesů v našem těle. Zkoumaný byl a je třeba v souvislosti se stárnutím mozku, spánkem nebo funkcemi svalů. A ačkoliv jde o látku objevenou už v roce 1906, stále o ní není vše známé. Navíc postupně shromažďované vědecké poznatky naznačují, že NAD by mohlo sehrát určitou roli při vývoji léčiv na neurodegenerativní choroby, jakými jsou nevyléčitelné ALS nebo nemoci Alzheimerova či Parkinsonova. Wikipedie zmiňuje také prověřování jeho role při vývoji nových antibiotik.
Medicínské naděje i to, že NAD lze vyrobit synteticky, a je mu podsouváno i zpomalování procesů stárnutí, nejspíš vedly k tomu, že se stal atraktivní i pro výrobce doplňků stravy v podobě prášku, kapslí, pilulek nebo sirupů.
Léčivo nebo potravina?
Kam NAD zařadit, je vlastně otázkou. Tato látka může mít vlastnosti léčiv (např. schopnost ovlivnit metabolismus), zároveň není registrovaným léčivem. Teoreticky se tak smí prodávat pouze jako potravina. Tuto definici ale infuze s NAD nesplňují, protože infuzně se podávají vždy jen léčiva.
V tuzemsku zatím není daná žádná hranice, jež by říkala, kolik NAD může ve výrobku být, aby byl ještě potravinou (doplňkem stravy) a kolik už z něj dělá léčivo. Takovou hranici má určenu třeba hormon melatonin (psali jsme o ní zde) nebo některé vitamíny. Nejspíš je to dáno tím, že NAD prostě zatím léčivem není. A vede to i k tomu, že SÚKL zatím nevydal žádný zákaz prodeje doplňku stravy s NAD se tím, že by šlo o nelegální lék.