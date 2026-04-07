Dospělí budou mít hrazené přeočkování proti záškrtu a černému kašli

Když se v roce 2022 po 27 letech do ČR vrátil záškrt a v roce 2024 se znásobily počty nakažených černým kašlem, dostal se do popředí apel vakcinologů a infektologů, aby stát začal dospělým hradit přeočkování na tyto nemoci. Smysl snahy lékařů sice nikdo moc nezpochybňoval, přesto diskuze se zdravotními pojišťovnami nebo zástupci ministerstva zdravotnictví nebyla dosud uzavřena a na úhradu přeočkování proti černému kašli nebo záškrtu nedošlo, i když jde provést jednou vakcínou.
Nejpozději přespříští rok se ale situace změní a přeočkování proti záškrtu a nejspíš i černému kašli dospělým začnou hradit zdravotní pojišťovny. Nesouvisí to však s tím, že by se diskuze mezi
hráči českého zdravotnictví vyřešila, ale s koncem jedné z vakcín proti tetanu.
Výrobce nám předloni avizoval, že za dva roky přestane dovážet do Evropy monovalentní vakcínu, protože ji odebírá už jen Česká republika a Srbsko, říká Matyáš Fošum, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR. Dodávky skončí v roce 2027.
Končí jediná hrazená vakcína
Monovalentní znamená, že chrání jen před jednou nemocí. Co se týká tetanu, taková vakcína je do ČR dovážena pouze jedna. Je jí Tetavax od firmy Sanofi Pasteur. Právě ji hradí zdravotní pojišťovny dospělým při přeočkování. Chodit by na něj měli zpravidla každých patnáct let. Je to jediné povinné očkování dospělých, jeho nedodržování ale nikdo nesleduje a netrestá.
Ministerstvo proto začalo řešit, čím Tetavax nahradí. Nejpozději pro rok 2028 nejspíš vetkne do vyhlášek dvojkolejnost – jak dočasnou možnost úhrady monovakcíny (třeba preventivně po úraze), tak možnost úhrady kombinované vakcíny (při přeočkování). I když dovoz s rokem 2027 skončí, někde se může Tetavax ještě podávat, protože jej lze skladovat tři roky od data výroby.
Na výběr je ze tří náhrad
Do ČR se kromě Tetavaxu dováží další tři očkovací látky proti tetanu. Všechny mají společné to, že kromě něj chrání také před černým kašlem a záškrtem. Některé z nich vyrábí rovněž Sanofi.
Ve světě existují ještě dvě vakcíny, které se ale v ČR nepoužívají. Jedna nabízí ochranu pouze proti tetanu, druhá proti tetanu a záškrtu. Teoreticky by stát mohl nechat dovézt i je, což by z přeočkování vyloučilo černý kašel, nejspíš se tak ale nestane.
Proplácená bude pravděpodobně DTP vakcína (difterie tedy záškrt, tetanus, pertuse tedy černý kašel), říká Matyáš Fošum.
Konečné rozhodnutí ale ještě nepadlo.
Musí se domluvit, zda se bude přeočkovávat s polio složkou, nebo bez ní. Bez ní jsou na trhu dvě vakcíny a je možné, že pojišťovny budou hradit obě, dodává Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Může se ale také stát, že pojišťovny zvolí tu o pár desetikorun levnější.
Vakcíny proti tetanu a jiným nemocem
(aktuálně používané v ČR)
- Tetavax – proti tetanu
- Boostrix – proti záškrtu, tetanu a černému kašli
- Adacel - proti záškrtu, tetanu a černému kašli
- Adacel Polio - proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně
Zdroj: SÚKL/Databáze léků
Pojišťovny uhradí kombinaci
Povinné přeočkování zůstane i po konci Tetavaxu zachované. Ostatně úvahy o jeho zrušení nebyly ani na stole. Matyáš Fošum Vitalii potvrdil, že přeočkování bude i nadále hrazené zdravotními pojišťovnami.
Výskyt nemocí
Rok – počet potvrzených nákaz
Záškrt
- 2015 až 2021: 0
- 2022 – 5
- 20023 – 7
- 2024 – 11
- 2025 – 11
Tetanus
- 2022 – 2
- 2023 až 2025 – 0
Černý kašel
- 2022 – 183
- 20023 – 650
- 2024 – 37 884
- 2025 – 3 994
- 2026 (leden až únor) – 273
Zdroj: SZÚ/ISIN
Rozdíly oproti monovakcíně
Protože kombinované vakcíny jsou dražší, zdravotní pojišťovny budou za přeočkování vydávat více peněz. Matyáš Fošum uvedl, že půjde o miliony korun za rok.
Podle komerčního ceníku firmy Avenier jsou ceny kombinovaných vakcín dvojnásobné. Na webu zákazníkům avizuje, že zatímco Tetavax vyjde na 488 Kč za dávku, kombinované vakcíny stojí 1180 až 1310 Kč.
Další změnou je, že v trojkombinaci je méně tetanového antigenu, což v praxi znamená, že interval přeočkování bude nejspíš zkrácený. Zatímco na Tetavax je odezva patnáct až dvacet let, na kombinované vakcíny zhruba deset. Je tedy možné, že dospělý v rámci svého života bude muset na jedno přeočkování navíc.
Kombinovaná vakcína se bude od roku 2028 využívat také v případech poranění, kdy je ochrana proti tetanu podávaná preventivně. Zatímco dnes se tetanová monovakcína dává po úrazu téměř vždy, se změnou by měli zdravotníci více nahlížet do tzv. emergentního záznamu, kde uvidí, zda je pacient kombinací s tetanem očkovaný. Pokud ano, očkování podávat preventivně nebudou.
Proč přišly změny
Aktuální informace o Tetavaxu je podle Matyáše Fošuma taková, že jeho výroba už skončila. Sanofi ale před jejím ukončení pro ČR a Srbsko vyrobil očkovací látku do zásoby. Proto ji bude dodávat ještě další dva roky.
Server Vitalia.cz kontaktoval Sanofi s dotazem, proč byla výroba ukončena. Na odpovědi zatím čekáme.
Nejspíš ale došlo k tomu, že dodávky do Evropy byly tak nízké, že se firmě výroba ekonomicky nevyplatila. Poptávku po Tetavaxu mohlo ještě snížit to, že lidé se s ohledem na vlnu nemocí nechávají častěji přeočkovat proti černému kašli i záškrtu, ačkoliv je to nyní za své. Je také možné, že Tetavax firma vyhodnotila jako překonanou, a proto se rozhodla orientovat pouze na výrobu kombinovaných vakcín.
Změnu v očkování odborníci vítají, protože se bude podílet na snížení nemocnosti.
Vlna černého kašle může znovu přijít. Říkat si, že to nejhorší máme za sebou, nejde, protože nikdo neví, říká Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Souhlasí s tím, že úhrada trojkombinace může vést k tomu, že k lékaři dorazí i někdo, kdo na přeočkování léta nebyl.
Protože při jedné návštěvě a při jedné injekci získá ochranu před třemi nemocemi, dodává lékař.
Zároveň podle něj není dobrý nápad kvůli plánované změně přeočkování odsouvat.
Pokud bych nebyl přeočkovaný, a to do 60 let stačí jednou za patnáct let, na nic bych nečekal a proti tetanu bych se nechal očkovat. Pokud pak přijde možnost přeočkování i něčím jiným, nikde není psáno, že si to nemůžu později doplnit, domnívá se Roman Chlíbek.
Zkrácení deseti až patnáctiletého intervalu není problém, riziko nežádoucích účinků se tím nezvyšuje. Je ale třeba počítat s tím, že i po změně se budou úhrady vztahovat jen na přeočkování v určitém časovém odstupu nebo po úraze. Kdo bude chtít naočkovat dříve, nejspíš si kombinaci i v budoucnu zaplatí ze svého.
Stále platí, že dostatečnou ochranou proti černému kašli by mělo poskytovat i jen jedno přeočkování v dospělém věku. Proti záškrtu je opakování doporučované každých deset let.