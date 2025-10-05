Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Udělejte si houbovou smetanovou omáčku. Výborný k ní je hrnkový knedlík

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku. Výborný k ní je hrnkový knedlík

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Houbová smetanová omáčka
Autor: Shutterstock
Přinesli jste si domů plný košík hub a nechcete je všechny sušit nebo zavařovat? Tak to si rozhodně musíte udělat smetanovou houbovou omáčku, která nejlépe chutná s knedlíkem. Zkuste udělat domácí hrnkový, je to překvapivě snadné. A k téhle omáčce je nejlepší.

Tahle omáčka je nejlepší z hříbků, ale nepotřebujete jich zase tak moc – na čtyři porce vám bude stačit 250 gramů hub. Vybírejte spíše menší pevné houby, z takových bude jídlo nejchutnější. Jak na jeho přípravu? To vám ukáže následující videonávod. 

Co budete potřebovat

Na omáčku:

  • hřiby (nakrájené a čerstvé) 250 g 
  • cibule (menší) 1 ks 
  • sladká smetana 1 ks 
  • zakysaná smetana 1 lžíce 
  • bobkový list 2 ks 
  • nové koření 5 kuliček 
  • drcený kmín špetka 
  • jíška (z 1 lžíce másla a 2 lžic hladké mouky) 
  • sůl 

Na knedlíky:

  • 3 starší rohlíky
  • hrubá mouka 1 hrnek (cca 300 ml) 
  • mléko 1 hrnek 
  • 3 ks vejce 
  • sůl 
  • tuk na pečení (tuk na vymazání hrnků) 
  • mouka (na vysypání hrnků hrnků)

Postup – příprava omáčky: 

Na pánvi rozpusťte lžíci másla a nechte na ní zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Jakmile začne vonět, přidejte očištěné a pokrájené houby. Krátce je orestujte, aby lehce změkly, poté zalijte třemi čtvrtě litru vody, přidejte koření, osolte a nechte vařit asi 15 minut. Pokud používáte houby, které při tepelné úpravě modrají, prodlužte dobu vaření na přibližně 25 minut.

Mezitím si připravte světlou jíšku a nechte ji vychladnout. Jakmile je hotová, postupně ji zašlehejte do omáčky a vařte dalších zhruba deset minut. Nakonec přilijte sladkou smetanu. Kyselou smetanu nejprve rozmíchejte s několika lžícemi horké omáčky, aby se nesrazila, a poté ji přidejte také.

Luční bouda, horská chata na vysokohorských loukách v pozadí s vysokou horou

Luční boudu zná každý. Poznáte ostatní slavné horské chaty?

Nejvyšší a zároveň nejnavštěvovanější. Krkonoše, jediné české hory s místy opravdu vysokohorskou přírodou. Neodmyslitelně k nim patří i horské boudy a chaty. Poznáte podle fotek patnáct z nich?
Spustit kvíz

Postup – příprava knedlíků

Na knedlíky si v míse rozšlehejte vejce s mlékem, přidejte mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Rohlíky nakrájejte na malé kostičky asi centimetr velké a přimíchejte je k těstu. Směs důkladně promíchejte a nechte alespoň čtvrt hodiny odpočívat.

Připravte si hrnky – každý vymažte tukem a vysypte moukou, přebytek vyklepejte. Naplňte je těstem zhruba do tří čtvrtin. Hrnky naskládejte do širšího hrnce, nalijte vodu asi do poloviny jejich výšky a přikryjte pokličkou položenou na rozložené utěrce, jejíž rohy přehněte nahoru k uchu hrnce. Tím zabráníte stékání vody na knedlíky.

Když sbíráte houby, tak...

Zobraz výsledek

Vařte 25 až 30 minut, dokud zkouška špejlí neukáže, že jsou hotové. Po dovaření je opatrně vyklopte a nakrájejte jen tolik, kolik právě spotřebujete, protože rychle osychají. Zbytek uchovejte zabalený v mikrotenovém sáčku.

Pokud chcete lehčí variantu, můžete před vařením do těsta vmíchat i sníh z bílků – žloutky oddělte a tuhý sníh zapracujte do směsi až těsně před naplněním hrnků.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).