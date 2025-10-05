Udělejte si houbovou smetanovou omáčku. Výborný k ní je hrnkový knedlík

Tahle omáčka je nejlepší z hříbků, ale nepotřebujete jich zase tak moc – na čtyři porce vám bude stačit 250 gramů hub. Vybírejte spíše menší pevné houby, z takových bude jídlo nejchutnější. Jak na jeho přípravu? To vám ukáže následující videonávod.
Co budete potřebovat
Na omáčku:
- hřiby (nakrájené a čerstvé) 250 g
- cibule (menší) 1 ks
- sladká smetana 1 ks
- zakysaná smetana 1 lžíce
- bobkový list 2 ks
- nové koření 5 kuliček
- drcený kmín špetka
- jíška (z 1 lžíce másla a 2 lžic hladké mouky)
- sůl
Na knedlíky:
- 3 starší rohlíky
- hrubá mouka 1 hrnek (cca 300 ml)
- mléko 1 hrnek
- 3 ks vejce
- sůl
- tuk na pečení (tuk na vymazání hrnků)
- mouka (na vysypání hrnků hrnků)
Postup – příprava omáčky:
Na pánvi rozpusťte lžíci másla a nechte na ní zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Jakmile začne vonět, přidejte očištěné a pokrájené houby. Krátce je orestujte, aby lehce změkly, poté zalijte třemi čtvrtě litru vody, přidejte koření, osolte a nechte vařit asi 15 minut. Pokud používáte houby, které při tepelné úpravě modrají, prodlužte dobu vaření na přibližně 25 minut.
Mezitím si připravte světlou jíšku a nechte ji vychladnout. Jakmile je hotová, postupně ji zašlehejte do omáčky a vařte dalších zhruba deset minut. Nakonec přilijte sladkou smetanu. Kyselou smetanu nejprve rozmíchejte s několika lžícemi horké omáčky, aby se nesrazila, a poté ji přidejte také.
Postup – příprava knedlíků
Na knedlíky si v míse rozšlehejte vejce s mlékem, přidejte mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Rohlíky nakrájejte na malé kostičky asi centimetr velké a přimíchejte je k těstu. Směs důkladně promíchejte a nechte alespoň čtvrt hodiny odpočívat.
Připravte si hrnky – každý vymažte tukem a vysypte moukou, přebytek vyklepejte. Naplňte je těstem zhruba do tří čtvrtin. Hrnky naskládejte do širšího hrnce, nalijte vodu asi do poloviny jejich výšky a přikryjte pokličkou položenou na rozložené utěrce, jejíž rohy přehněte nahoru k uchu hrnce. Tím zabráníte stékání vody na knedlíky.
Když sbíráte houby, tak...
Vařte 25 až 30 minut, dokud zkouška špejlí neukáže, že jsou hotové. Po dovaření je opatrně vyklopte a nakrájejte jen tolik, kolik právě spotřebujete, protože rychle osychají. Zbytek uchovejte zabalený v mikrotenovém sáčku.
Pokud chcete lehčí variantu, můžete před vařením do těsta vmíchat i sníh z bílků – žloutky oddělte a tuhý sníh zapracujte do směsi až těsně před naplněním hrnků.