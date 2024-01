Neřekla mi, že horký vosk pálí. Pojišťovny si vyslechly bizarní hlášky i pokusy o podvody za miliony

Depilace, epilace, horký i studený vosk, cukrová pasta… To je jen několik málo cest, jakými si dnes můžete nechat upravit intimní partie. Přesně tuto službu nabízela i naše klientka-kosmetička. A mnoho let úspěšně. Jednoho dne se na ni ale obrátila jedna ze zákaznic. Stěžovala si, že má po depilaci třísel horkým voskem popáleniny prvního stupně a po kosmetičce chtěla náhradu škody, popisuje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje.

Kosmetička se hájila tím, že pokud se procedura jmenuje „Depilace horkým voskem“, musí přeci být každému jasné, že to bude pálit. Naši právníci kosmetičku vyzpovídali a zjistili, že před zákrokem neupozornila zákaznici na fakt, že vosk je horký. A zároveň připustila, že zrovna v tomto případě mohla být teplota vosku vyšší, než je ta předepsaná, dodává mluvčí. Zdánlivé detaily způsobily, že klientka skutečně za popálení zákaznice nesla odpovědnost. Kosmetička naštěstí byla pojištěná, takže zákaznice dostala odškodnění a ona od té doby své klientky výslovně upozorňuje na fakt, který je sice pro ni naprosto samozřejmý, ale pro jiné lidi být nemusí: horký vosk pálí.

Prostřelené zmrzlinářství

Jeden by řekl, že výroba a prodej zmrzliny je byznys, kde člověku nehrozí žádné nebezpečí – snad kromě přejezení se mraženou pochoutkou. Opak může být pravdou, i zde panuje tvrdý konkurenční boj. O tom se přesvědčil další klient Direct pojišťovny, který provozuje zmrzlinový stánek. Jednoho rána totiž přišel do práce a objevil prostřelené okenní sklo. Průstřel skla pod nápisem Prodej zmrzliny může skutečně vypadat jako vzkaz od znepřátelené větve nějaké mafiánské famílie, rozlousknout tenhle oříšek byl ale úkol pro policii, majitel pojištěného zmrzlinářství nicméně měl nárok na odškodné.

Podle mluvčí Direct pojišťovny Nely Maťašeje je v České republice pojištěných jen něco kolem osmi procent podnikatelů, tedy zhruba každý jedenáctý.





Někdy jsou případy samy o sobě nudné, ale pojišťováci si užijí při jejich nahlašování, jak dokládají třeba následující hlášky. Říkal mi soused, že mám ohlásit škodu, co jsem mu způsobil. No, tentokrát je to fér. Ty větve z mýho stromu spadly na jeho auto. Tak to jo. Ale dávejte si na něj pozor. Jemu se furt něco nelíbí. Na jaře reklamoval, že mu okvětní lístky z mé třešně za větru narušují zeleň jeho trávníku, a v létě si zase stěžoval, že jak často grilujeme, z naší parcely pořád cítí česnek a bolí ho z toho žlučník, dozvěděli se například v pojišťovně Uniqua.

Klient s takovým trochu bizarním popisem případu nebyl jediný, tohle je další příklad ze stejné instituce: Jedu lesem, pohoda, auto brumly-brumly. Najednou prase zleva dus-dus. A za ním druhé větší dus-dus-dus. Já na ně blik-blik, tú-tú. Brzdím uí-uí. Do třetího vrazím buch! Dus-dus-kvík-kvík a pak už jen ticho.

Ne všechny případy ovšem bývají tak nekomplikované nebo pozoruhodně popsané. Pojišťovny se poměrně často setkávají i s pokusy o pojistné podvody. Nejčastěji se tak děje u pojištění vozidel, ale nechyběla ani fingovaná smrt či úraz, který se nestal, nebo byl uměle zveličený.

Jen za loňský rok pojišťovny v České republice odhalily v této oblasti 3228 podvodů v celkové výši přes 200 milionů korun. Vyplývá to z poslední statistky České asociaci pojišťoven. Pozitivní je, že počet odhalených podvodů u pojištění osob meziročně stoupl o 60 procent. Přičítám to hlavně tomu, že pojišťovny stále zdokonalují způsoby a postupy, jak toto nekalé jednání odhalit, říká David Poes, ředitel životního pojištění YouPlus. Pojišťovny navíc v této oblasti intenzivně spolupracují, aby podvodníky odhalily.

Falešní rodiče a fingovaná smrt

Pojistný podvod je každopádně velký risk. Jde totiž o trestný čin, za který hrozí 2 až 10 let ve vězení, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo peněžitý trest.

Pojistné podvody se dějí po celém světě. Zajímavý případ se stal například loni v Indii, kde policie zatkla třicetiletého muže, který předstíral svou vlastní smrt. Do podvodu byli zapojení i jeho dva kamarádi, kteří hráli jeho rodiče. Policistům takto identifikovali neznámé tělo s rozdrceným obličejem jako svého syna. Měli si tak přijít na dva miliony rupií, tedy něco přes půl milionu korun.

O dva miliony se jednalo i v dalším případě. Tentokrát šlo ale o americké dolary. Loni federální soud odsoudil bývalého vrchního poddůstojníka námořnictva k 30 měsícům vězení za to, že si vymýšlel zranění a různá postižení. V tom mu pomáhala jeho manželka, bývalá zdravotní sestra, a námořní lékař, který podepisoval falešné lékařské záznamy.

Velké pojistné podvody v souvislosti s rizikovým či životním pojištěním se však stávají i ve střední Evropě. Jednoho z největších případů poslední doby se účastnila dokonce početná organizovaná skupina lidí. V roce 2022 Krajský soud v Hradci Králové odsoudil dvacet lidí v kauze podvodů s úrazovým pojištěním. Šlo o fiktivní úrazy, staré neléčené úrazy nebo účelově prodlužované doby léčení u skutečných úrazů. Škoda byla přes padesát milionů korun, z čehož asi 38 milionů pojišťovny vyplatily.





Uměli byste poskytnout první pomoc při úrazu na horách? Ano

Ne

Nejsem si jistý/jistá

Raději bych se o to nepokoušel/a

A to víno mi někdo vzal

Klient-vinař nás kontaktoval s tím, že mu ze sklípku ukradli víno za čtvrt milionu korun a 20 000 korun v hotovosti. Měli jsme protokol od policie, ze kterého jasně vyplývalo, že byl vinař skutečně okraden a pojišťovna by mu měla vyplatit škodu, popisuje případ mluvčí Direct pojišťovny.

Vypadalo to jednoznačně, ale pracovníkům pojišťovny se něco nezdálo. Jednak měl zloděj odvrtat zámky, což je dost neobvyklé, navíc bylo ve sklípku naklizeno, což po loupežích nebývá. Nemluvě o tom, že si v okolí nikdo ničeho podezřelého nevšiml, což bylo v hustě obydlené oblasti podivné. Nejpodezřelejší bylo, že hodnota ukradeného vína i finanční obnos se blížily limitu pojistky. Pojišťovna na to upozornila policii a té se nakonec vinař přiznal, že si všechno vymyslel.

Programy odhalí lež z hlasu

Pojišťovnám pomáhá mimo jiné sofistikovaný software, určený k odhalování podobných podvodů. Unikátní program dokáže upozornit na to, že v daném případě je něco v nepořádku. Pracuje totiž s databází, ve které jsou typické situace, kdy k pojistným podvodům nejčastěji dochází. A pokud jim nahlášený případ odpovídá, tak na něj upozorní. Pak už celou záležitost přebírají vyšetřovatelé škod. Mají hodně zkušeností a umí si všimnout i drobností, kterou třeba podvodník opomenul.

Existují také programy, které z klientovy řeči zvládnou vyhodnotit, jestli lže, nebo ne. Roli hraje například to, že u sdělení určité informace znervózní. Důležitá je i intonace nebo pauzy v řeči a mnoho dalšího. Stejně tak může být pro pojišťovny varováním i to, že si klient sjednává životní pojištění u více pojišťoven najednou. Může to například znamenat, že už ví o nějakém zdravotním problému, který ale u sjednávání smlouvy úmyslně zatajil.