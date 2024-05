Menopauzu nemusíte protrpět, příznaky se dají zmírnit díky přírodní léčbě. Hormony nejsou nutné

Na kvalitní výživě záleží vždy, v období menopauzy však obzvláště. Přitom mnoho žen má tendenci se právě ve věku kolem padesátky různě odbývat a zároveń se například méně hýbou a neřeší potíže se spánkem. To všechno může vést k tomu, že projevy klimakteria budou horší, než by nutně musely být.

Je pravda, že v různé míře pociťují příznaky menopauzy dvě třetiny žen, ale většina z nich se dá zmírnit. Mezi ty nejčastější patří návaly horka, noční pocení, změny nálady, podrážděnost a únava.

Zároveň stoupá riziko, že ženy budou mít potíže se srdcem či že se u nich rozvine cukrovka, případně osteoporóza. O důvod více usilovat o to, aby menopauza proběhla co nejmírněji. Tady máte deset tipů, jak toho dosáhnout, aniž by člověk musel pro předpis na hormonální substituci.

1. Přírodní pomoc

Příznaky menopauzy je možné zmírnit pomocí přírodních látek, někdy v podobě doplňků potravy, jde jsou to nejbežnější z nich:





Fytoestrogeny - buď z jídla (nejvíc jich je v sóje a výrobích z nich, dále se dají doporučit fazole, hrách, vojtěška, obiloviny, jablka, třešně, kokosové ořechy, arašídy, mrkev, petržel, brambory, česnek), případně v doplňcích stravy.

Červený jetel – menší studie zjistila, že isoflavony z červeného jetele mohou pomoci snížit denní frekvenci návalů horka coby příznaků menopauzy.

Ploštičník hroznatý - i tady některé studie zjistily, že může účinně zmírnit návaly horka, důkazy jsou však zatím nezcela jednoznačné.

Výzkumy se zaměřují na další nadějné látky, jako jsou probiotika, prebiotika, brusinkový extrakt, rostlinu jménem kava a pupalkový olej.

2. Homeopatie

Homeopatický přístup k mírnění potíží spojených s menopauzou znamená komplexní přístup k organismu ženy a snaží se řešit i psychosomatické potíže spojené s tímto obdobím.





Pomocí homeopatik je možné ovlivnit například návaly, nespavost a pocit vyhoření, což jsou podle Radky Wilhelmové z Ústavu zdravotních věd brněnské Masarykovy univerzity potíže. na které si ženy stěžují vůbec nejčastěji. Pro web Svět homepatie doporučila například následující účinné látky:

Belladonna 15 C – prudké návalovité zrudnutí s bušením srdce a pocením

Lachesis 15 C – nával horkosti a zrudnutí (od krku k hlavě) s pocitem staženého hrdla, podrážděnost, bolest hlavy

Actaea racemosa 9 C – bolest hlavy, duševní otupělost, náladovost

Sepia 15 C – vyhoření, snížené libido, svědění genitálu

Staphysagria 9 C – suchost sliznice pochvy, odpor ke styku, dyspareunie

Sanguinaria 9 C – návaly, zarudnutí, bolest hlavy spojená s nevolností

Léčba na míru Gynekoložka a homeopatka Christelle Besnard Charvet Autor: Christelle Besnard Charvet Francouzská gynekoložka Christelle Besnard-Charvet svým klientkám na potíže spojené s menopauzou doporučuje homeopatii velmi často, je i autorkou knihy na toto téma. Podle ní je skvělou volbou právě pro ženy, které by se rády vyhnuly hormonální substituční léčbě, od jejíhož plošného předepisování se beztak ustupuje, protože může zvyšovat například riziko rakoviny prsu. Gynekoložka a homeopatka Christelle Besnard Charvet ns nedávném setkání s novináři, kterého se zúčastnila i redakce webu Vitalia.cz mimo jiné zmínila, že homeopatie může ženám umožnit projít náročným obdobím přechodu bez větších potíží. U gynekologických problémů bývá nutné vrátit organismu rovnováhu, přičemž homeopatie je zde vhodnou metodou, řekla. Léčbu je však podle ní nutné volit individuálně, podle potíží konkrétních pacientek. A nasadit homeopatika třeba podle typu návalů horka. Vhodně podané homeopatické léky působí na fyzické zdraví i na psychiku. Přinášejí úlevu od bolestí v podbřišku, na prsou či od bolesti hlavy, zmírňují podrážděnost a náladovost, snižují počet návalů horkosti a zlepšují spánek, popsala gynekoložka a homeopatka.

3. Vápník a vitamín D

Hormonální změny během menopauzy mohou oslabit kostí, což zvyšuje riziko osteoporózy. Pro pevné kosti je nezbytný vápník a vitamín D, pokud jich budete mít dost, snížíte si do budoucna například riziko zlomeniny stehenního krčku.

Dobrým zdrojem vápníku jsou mléčné výrobky jako je jogurt, mléko a sýr, případně tvaroh, ale také zelená listová zelenina, čili kapusta či špenát, dost je ho i ve fazolích nebo sojovém tofu. Vitamín D si naše tělo umí tvořit samo díky slunečnímu záření, ale s věkem tato schopnost klesá, takže není od věci myslet i na déčko v potravinách, jako jsou mastné ryby, vejce, olej z tresčích jater.

Možné je také volit a potraviny obohacené vápníkem a vitamínem D, případně potravinové doplňky.

4. Nepřestávejte jíst

Mnoho žen se v tomto věku začíná šidit jídle, mimo jiné z obavy, aby nepřibraly, ale není to dobrý nápad. Pravidelné stravování je v tomto období důležité, jídlo jen tu a tam může naopak přispět k přibírání a navíc může zhoršit příznaky klimakteria. Ostatně, existuje i studie, která dokládá, že nepravidelné jídlo přispívá k vzestupu hmotnosti.

5. Jezte dostatek bílkovin

Pravidelný příjem kvalitnách proteinů pomáhá k zachování svalové hmoty. Ideální je, když jsou proteiny součástí každého jídla během dne.

Kromě toho, že pomáhají předcházet ztrátě svalů, mohou diety s vysokým obsahem bílkovin pomoci při hubnutí, protože zvyšují pocit plnosti. Svaly navíc i v klidu spalují více energie než tukové buňky. Mezi potraviny bohaté na bílkoviny patří maso, ryby, vejce, luštěniny, ořechy a mléčné výrobky.

Dobré také je, aby jídlo obsahovalo omega-3 mastné kyseliny a na škodu není ani tryptofan, najdete ho v oříšcích, semínkách, rybách, ale také v oblíbené čokoládě.

6. Udržujte si přiměřenou váhu

Je běžné, že ženy v menopauze něco přiberou, ale nemusí to být deset kilo, mohla by to být jen dvě tři, kteá se snadno dají dostat pod kontrolu. Pravda ale je, že se mění způsob ukládání tuku v těle, více než dříve ho bývá kolem pasu – to bohužel zvyšuje riziko vzniku onemocnění, jako jsou srdeční choroby a cukrovka.

Kromě toho může tělesná hmotnost ovlivnit příznaky menopauzy. Jedna studie provedená na 17 473 postmenopauzálních ženách zjistila, že ty, které za rok zhubly alespoň pět kilo nebo deset procent své hmotnosti, měly větší pravděpodobnost, že je přčestanou trápit návaly horka a noční pocení.

7. Jezte hodně ovoce a zeleniny

Strava bohatá na ovoce a zeleninu může pomoci předejít řadě příznaků menopauzy. Navíc, ovoce a zelenina mají nízkou energetickou hodnotu a přesto dokážou díky obsahu vlákniny zasytit. Dostatečný příjem ovoce a zeleniny, potažmo vlákniny, pomáhá rovněž snižovat riziko vzniku srdečních onemocnění, cukrovky a přispívá ke zdraví kostí.

8. Vyhněte se spouštěčům

Některé potraviny samy o sobě mohou vyvolat návaly horka, noční pocení a změny nálady. Patří mezi ne kofein, alkohol a potraviny, které jsou sladké nebo kořeněné.

Je to ale hodně individuální. Co vadí jednomu, nemusí dalšímu způsobovat žádné potíže a naopak. Vyplatí se proto zapisovat si, po čem se člověk cítil mizerně, vypozorovat díky tomu souvislosti a příště se rizikovým potravinám vyhnout.

Veďte si deník příznaků. Pokud máte pocit, že určité potraviny spouštějí vaše příznaky menopauzy, pokuste se omezit konzumaci nebo se jim úplně vyhnout.





9. Pravidelně cvičte

Cvičenínám dává energii a udržuje metabolismus v potřebném tempu, pozitivním dopadem jsou i zdravější klouby a kosti, snížení stresu a lepší spánek. Myslet na něj ve věku kolem padesátky je obzvlášt důležité, protože takto staří lidé mívají tendenci spíše lenivět a hýbat se méně než dříve.

Velmi doporučuji, aby ženy byly aktivní. Není potřeba, aby se do úmoru dřely na strojích v posilovně, úplně postačí pravidelné svižnější procházky na čerstvém vzduchu. Mimo jiné si tím zlepšují kondici, průtok krve, přísun kyslíku do mozku, a navíc si udržují zdravou hmotnost, doporučuje gynekolog Pavel Turčan. Podle něj je ale zásadní zvolit pohyb, který člověka baví.

10. Omezte cukr a zpracované jídlo

Strava s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a cukru vede ke kolísání cukru v krvi, takže se cítíte unavení a podráždění. Může to zbytečně zhoršit fyzické a duševní příznaky menopauzy.

A nejen to, nedávná studie zjistila, že diety s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů mohou zvýšit riziko deprese u žen po menopauze. Diety s vysokým obsahem zpracovaných potravin mohou negativně ovlivnit zdraví kostí, zvláště je lidé jedí místo zdravých jídel plných živin.