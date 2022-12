Čtvrtina Čechů má v žaludku bakterii, která může způsobit rakovinu, většinou ale nezlobí

Nákaza v dětství je riziková

Lékaři už nějakou dobu pozorují, že v Česku výskyt Helicobactera klesá a to už od začátku století – potvrdily to postupně dvě velké studie. V roce 2001 jsme zjistili, že bakterii má 42 procent lidí, v roce 2011 to bylo 24 procent. Teď chystáme další studií, abychom zjistili, jak se výskyt vyvíjí, řekl docent Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. který se na chystané studii podílí.

Odborníci se zároveň zabývají tím, proč a jak se někteří lidé Helicobacterem nakazí a proč některým z nich následně působí potíže. Existují v zásadě dvě cesty, jak se člověk může infikovat – buď takzvaně z úst do úst (oro-orální přenos) nebo se mu do úst dostane infekce ze stolice jiného člověka (oro-fekální přenos) třeba kvůli nedostatečné hygieně.

Člověk se může nakazit už jako dítě a soudí se, že pokud se tak stane do pěti let věku, existuje vyšší riziko, že se u něj v dospělém věku vyvine nádor žaludku, ale roli tam hrají i další mechanismy, vysvětluje gastroenterolog Štěpán Suchánek. Riziko potíží spojených s přítomností Helicobactera v žaludku zvyšuje například užívání léků na bolest, dlouhodobý stres, záleží také na tom, jak moc se bakterie v zažívacím traktu množí.





Jak se infekce projevuje

Podle profesora Milana Lukáše, místopředsedy České gastroenterologické společnosti se asi u dvou třetin nakažených H. pylori nijak neprojevuje a s bakterií normálně žijí. U jedné třetiny však způsobuje potíže, zpočátku například v podobě nepříjemných bolestí v břiše, nadýmání, průjmů, říhání, pálení žáhy či nevolnosti. U některých se promítne na kůži jako ekzém, zarudnutí či akné, popsal profesor Lukáš.

Roli každopádně hraje mimořádná a svým způsobem obdivuhodná odolnost, díky níž bakterie přežívá i v extrémně kyselém prostředí žaludku. Pomáhají jí v tom enzymy měnící okolní prostředí tak, že si kolem sebe vytvoří speciální ochranný vak, který ji ochrání před působením kyselých žaludečních šťáv. Ona se pak vlastně zavrtá do sliznice a způsobuje problémy. Například zánět žaludku neboli gastritidu, která může být akutní, ale často bývá chronická, což pak může vést k dalším dvěma potížím – buď může přispět ke vzniku vředů na žaludku či dvanáctníku, případně se podílet na rozvoji zhoubného karcinomu, popsal docent Suchánek, jak se vlastně Helicobacter v žaludku chová.

Lékaři obvykle H. pylori léčí nasazením dvou typů antibiotik a léků nazvaných inhibitory protonové pumpy.

Příznaky zánětu žaludku a vředů

Mezi typické příznaky zánětu žaludku v akutní podobě patří silné bolesti žaludku, celková slabost, někdy i bolest hlavy. Objevuje se nevolnost a zvracení, někdy s příměsí krve, typické je také nechutenství, pocit sytosti a nepříjemný zápach z úst, případně povlak na jazyku.

Pro žaludeční vředy je příznačná palčivá bolest v oblasti žaludku, tedy v horní části břicha, pokud jsou vředy na dvanáctníku, tak spíše na pravé straně. Doprovází je pálení žáhy, pocit plnosti a nadmutí, časté říhání, křeče v žaludku,nevolnost.

Projevy nádoru žaludku mohou být podobné, ale bývají závažnější – krom ztráty chuti k jídlu jde často o bolesti břicha, pocit na zvracení, krev ve zvratkách i ve stolici, hubnutí, slabost, únavu.

Jak vypadá vyšetření na Helicobactera

Lékaři voli pří vyšetřování přítomnosti bakterie ze dvou metod – invazivní a neinvazivní, přičemž neinvazivní způsob v podobě dechového testu je stále populárnější.

Test využívá toho, že Helicobacter v žaludku produkuje enzym ureázu, štěpící močovinu na amoniak a oxid uhličitý – na začátku se nabírá několik vzorků dechu do zkumavky a půl hodině následuje další odběr, mezitím je třeba vypít roztok kyseliny citronové nebo neslazený pomerančový džus a močoviny značené atomem uhlíku 13C. Pokud má člověk v žaludku Helicobactera, bakterie nápoj rozštěpí v dechu se objeví oxid uhličitý rovněž značeného uhlíkem 13C. Na dechový test může pacienta odeslat i jeho praktik.

Další neinvazivní možností je odběr krve, v níž lze najít protilátky, případně lze potvrdit přítomnost Helicobactera laboratorním vyšetřením stolice.

Za invazivní vyšetření se považuje odběr vzorku z horní čísti trávicího traktu pomocí endoskopie, toto vyšetření se v Česku podle Suchánka provádí mnohem častěji než je průměr z jiných zemí. Přítomnost bakterie se pak většinou zkoumá v rámci vyšetření zaměřeného i na něco jiného. Zároveň je možné poslat odebraný vzorek na histologii a podobně.

Zmíněnou studii zaměřenou na aktuální výskyt Helicobactera pylori v české populaci budou provádět čeští a němečtí gastroenterologové ve spolupráci s praktiky. Účastníci budou vybrání anonymně z databází praktiků tak, aby například nešlo o lidi se zvýšeným rizikem výskytu bakterie, protože to by výsledky zkreslilo. A aby ve sledovaném vzorku lidí byli jedinci všech věkových skupin, kteří následně podstoupí například dechové testy.

Kdo je bakterií nejvíce ohrožen? Největší problém s promořeností bakterií H. pylori je v Asii.

Například Číňané, Korejci a Japonci se na rozdíl od nás takřka nepotýkají s rakovinou kolorekta, ale právě s až osmdesátiprocentní přítomností H. pylori v populaci a z toho plynoucími potížemi, včetně velkého výskytu rakoviny žaludku

Přítomnost H. pylori nejvíce nebezpečná u rizikových jedinců, například u mužů mezi 60 a 80 lety, kteří jsou obézní, kouří a karcinom žaludku se už v minulosti v jejich rodině vyskytl

U nás v nemocnici začneme od příštího roku ve spolupráci s praktickými lékaři vyšetřovat 1500 osob z běžné populace, u nichž budeme zjišťovat přítomnost H. pylori. Lidé, u nichž bakterii objevíme, budou zařazeni do studie, kterou povedeme po dobu 10 let. Zjistíme tak mimo jiné, jak je naše populace promořena, a také, jak a zda vůbec zabírá léčba, kterou na H. pylori obvykle nasazujeme. Studii děláme společně s německými kolegy. Data, která z ní vyplynou, budou velmi cenná zvláště s ohledem na to, co všechno může H. pylori v lidském těle způsobit, říká docent Suchánek, který je hlavním řešitelem studie.

Lékaři budou v rámci studie zkoumat i antibiotickou rezistenci při léčbě Helicobactera a také možná rizika pro vznik karcinomu žaludku. Přestože výskyt rakoviny žaludku v Česku pomalu klesá, především díky lepšímu stravování a včasné diagnostice, provázanost s přítomností bakterie je podle lékařů nepopiratelná.