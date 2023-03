Kdy a komu uhradí pojišťovny fyzioterapii? Důležité je neprošvihnout platnost poukazu

Fyzioterapeuti jsou zdravotničtí pracovníci, kteří dokážou řešit problémy svalového a kosterního aparátu, poúrazové stavy, ale umí léčit kupříkladu i neplodnost či pomoci s bolestivou menstruací, migrénou nebo tinnitem.

Fyzioterapeutickou péči může předepsat ošetřující lékař, a to jak praktický, tak ambulantní specialista, tedy například ortoped, neurolog, internista či gynekolog. Daný specialista ovšem může předepsat pouze rehabilitaci na problematiku, která spadá do jeho specializace.

Musí k tomu použít doklad „Poukaz na vyšetření/ošetření FT“. S tímto poukazem se následně pacient může vydat k fyzioterapeutovi, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Pozor na druh poukazu

Rehabilitaci může ošetřující lékař předepsat také na „Poukaz na vyšetření/ošetření K“. Rozdíl je v tom, že s tímto poukazem se musí pacient objednat nejprve k rehabilitačnímu lékaři, který následně předepíše konkrétní procedury, a až poté pacient začne rehabilitovat u fyzioterapeuta. Některé kliniky však poukaz K nepřijímají.

Doba poukazu je jen 7 dní

„Platnost poukazu je 7 dní od vystavení a na tuto skutečnost by vás měl lékař upozornit, ale najdete ji taktéž uvedenou na formuláři. Ačkoli má poukaz sedmidenní platnost, neznamená to v praxi, že hned musíte začít rehabilitovat. Je běžné, že vás na fyzioterapii na odborném pracovišti objednají s časovým odstupem od vystavení. Poukaz je do 7 dnů třeba uplatnit. Některá pracoviště fyzioterapie akceptují objednání po telefonu či elektronicky. Poukaz následně odevzdáte při první fyzické návštěvě v objednaném termínu,“ upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.

Poukaz by měl mít vždy indikujícím lékařem vyplněný kód procedury, počet opakování a také cíl, kterého má být rehabilitací dosaženo, a kontraindikace a možná rizika vyplývající z aktuálního klinického stavu pacienta.

Co pojišťovna hradí

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené např. reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (a to i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy, dále speciální techniky vycházející z pohybového vývoje člověka apod.), elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk, kineziologické vyšetření a další výkony v souladu s platným Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Z koupelí jsou hrazeny vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – tedy např. vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky.





Některé výkony, které mohou fyzioterapeuti poskytovat, ale z veřejného zdravotního pojištění hrazené nejsou – např. klasické masáže (celotělová i částečná), masáže lávovými kameny, perličkové koupele. Pacient si je pak musí zaplatit jako samoplátce.

Počet opakování určuje vyhláška

Maximální počet opakování jednotlivých hrazených procedur je také daný vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a je uvedený v Seznamu zdravotních výkonů.

Například reflexní masáž (21713) trvající 30 minut lze vykázat 1× za den a 10× za čtvrtletí. Komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001) – má dobu trvání 45 minut a lze jej vykázat pouze 1× při zahájení kinezioterapie. Kontrolní kineziologické vyšetření (výkon 21003) trvající 20 minut je možné vykázat 1× za den a 4× za čtvrtletí. Fyzikální terapii II (kód 21113), pod kterou spadá např. elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk či přístrojová lymfodrenáž, lze vykázat 2× za den.

K fyzioterapeutovi i jako samoplátce

Fyzioterapeuta může každý samozřejmě vyhledat také bez poukazu, tedy jako samoplátce. Výhodou soukromých fyzioterapeutů je, že si na vás zpravidla vyhradí více času a také čekací lhůta nemusí být tak dlouhá jako u terapeutů „na pojišťovnu“. Ceny se pohybují v řádech vyšších stokorun. Ve větších městech počítejte i s částkou kolem 1200 až 1800 korun.