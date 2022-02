Epidemie chřipky se letos opět nekoná. Existují ale dva rizikové scénáře

Poslední data Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který tuto a další nemoci sleduje, říkají, že v týdnu od 24. do 30. ledna byly na území ČR zachyceny pouhé čtyři prokazatelné případy viru chřipky.

Počty nemocných snižuje strach z covidu i hygienická opatření

„Chřipka stále zůstává méně aktivní než v předcovidových sezónách, což je jistě ovlivněno platnými protipandemickými opatřeními. I na virus chřipky výborně zabírají respirátory a hygiena rukou, obojí omezuje jeho šíření stejně jako šíření covidu,“ uvádí mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Druhým důvodem je, že nemocní často tápou, zda mají chřipku, nebo covid-19. Obě nemoci se mohou projevovat totožně. Třeba bolestí svalů a kloubů nebo horečkou. Raději proto zůstávají doma, než aby šli k lékaři. „Proto také Národní referenční laboratoř pro chřipku vydala ve svých zprávách doporučení, aby lidé s horečnatými stavy, kteří jsou covid negativní, vyhledali cíleně vyšetření na chřipku,“ dodává Štěpánka Čechová.

Na očkování není pozdě

Jak totiž v týdnu upozornila primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová, chřipka není banální onemocnění. „Je to velmi těžké onemocnění a je stále podceňována. Bohužel i co se týká očkování. Chřipková sezóna je zhruba tři měsíce v roce, i když loni nebyla, a za tu dobu tady máme třeba i 1500 úmrtí,“ uvedla Hana Roháčová při odpovědích na to, zda průběh vlny covidu již lze přirovnat k chřipce.

Ačkoliv očkování proti nemoci je vhodné především před jejím příchodem, v Česku tedy zejména v říjnu, listopadu či prosinci, podle SZÚ je vakcínu možné podat i nyní. Česká vakcinologická společnost již dříve uvedla, že je to možné v jeden den i s očkováním proti covidu, každá dávka očkovací látky ale musí jít do jiné paže.

Dva rizikové scénáře: delší sezóna i možný vyšší výskyt po ústupu omikronu

Podle SZÚ už letos ČR asi žádná mimořádná vlna chřipky nezasáhne. Ještě stále jsou ve hře ale dvě varianty, kvůli kterým letošní chřipková sezóna není uzavřena.

„Letos pravděpodobně asi již nedojde k tzv. explozivní epidemii chřipky, spíše předpokládáme delší průběh chřipkové sezóny, kdy bude docházet k postupnému pomalému šíření chřipky a část případů ani nemusí být zaznamenána. Stále však také nelze vyloučit případný zvýšený výskyt chřipky například v březnu, po odeznění vlny covidu vyvolané variantou omikron,“ popisuje možný vývoj Štěpánka Čechová.

V Evropě zatím chřipka na ústupu není

Zatímco u nás je situace klidná, v Evropě je virus chřipky na vzestupu. Jen v posledním týdnu bylo laboratorně potvrzeno více případů chřipky než za celou předchozí sezónu, uvádí SZÚ.

Nejde ale o žádné drama. Loni byla čísla prakticky nulová, takže se není čemu divit, že letos jsou vyšší. Konkrétně čísla, která má SZÚ k dispozici, říkají, že za třetí kalendářní týden (tj. od 17. do 23. ledna) byly hlášeny dva hospitalizovaní pacienti v Anglii. Testováno bylo 1674 vzorků, z toho 115 bylo pozitivních na chřipku A.

Celoplošné rozšíření nyní hlásí jen Norsko, Moldavská republika a Švédsko. Lokálně se chřipka šíří v Estonsku a Německu a regionální šíření hlásí Francie, Izrael, Kosovo, Kyrgyzstán, Republika Severní Makedonie, Ruská Federace, Srbsko a Ukrajina.