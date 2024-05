Když se děti bojí vyšetření, nelžete jim, že to nic není. Popište jim, co je čeká

Platí psychologická poučka, že děje-li se něco, byť i nepříjemného, podle očekávání, úzkostné napětí se snižuje, napsal o dětském strachu z lékařských zákroků už před více než dvaceti lety profesor Zdeněk Matějček, uznávaný dětský psycholog. Jeho doporučení platí stále.

Pokud dítě čeká nepříjemné vyšetření nebo zákrok, mluvte o tom. Podle odborníků je to nejlepší recept na strach.

Moment překvapení, kdy dítěti neřeknete, co se bude dít, abyste ho předem nestresovali, v tomto případě nefunguje. Dítě cítí a tuší, že se děje něco neobvyklého, vidí strach a rozrušení rodičů. Fakt, že mu nikdo nic nevysvětlí, posiluje jeho přesvědčení, že se chystá něco děsivého, stojí v pokynech pro rodiče, které vydala odběrová laboratoř příbramské nemocnice.

Před rozhovorem s dítětem hlavně zpracujte vlastní emoce. Když potomek pozná, že je rodič z celé situace nervózní, těžko uvěří, že vše bude v pořádku. Pokud v rodině panuje k lékařům obecně strach a nedůvěra, mohu dítě jakkoliv zklidňovat a nebude to nic platné. Je proto důležité začít u sebe, uvedla psycholožka a ředitelka ambulantní kliniky NEO Centrum Markéta Miláčková Čermáková.





Vysvětlete, jak fungují nástroje, ošetřete plyšáky

U předem plánovaných zákroků si na rozhovor vyhraďte dost času. Doporučuji s dítětem mluvit co nejupřímněji – s ohledem na jeho věk. Je dobré probrat obavy, eventuálně požádat lékaře, aby zákrok vysvětlil, pokud ho neumíme vysvětlit my sami. Popsat i nástroje, které mohou při nevědomosti působit někdy až hrozivě – k čemu jsou, co dělají, zda a jakou způsobí bolest, pokračovala psycholožka.

U menších dětí může ke zmírnění obav pomoci hra na lékaře. Poté, co potomkovi popíšete, co se bude dít, si zkuste scénku přehrát třeba s plyšákem nebo panenkou. Střídejte role, dítě může být lékařem nebo rodičem malého pacienta. Může si tak zpracovat obavy a situaci přehrát v mnoha polohách a podobách, což může jeho obavy postupně zmenšit, doplnila Miláčková Čermáková.

„A bude to bolet?“

To je první otázka snad všech dětí. Pokud víte, že zákrok bolí, nelžete. Není dobré slibovat nesplnitelné. Může to naopak udělat medvědí službu, příště nám dítě nebude věřit a jeho obavy a úzkosti spíše narostou, vysvětlila ředitelka kliniky.

Stejného názoru je i zubní lékařka z Prahy 5 Štěpánka Bálková. Pokud se dítě bude ptát samo od sebe na bolest, odpovídejte pravdivě: ‚Může to být nepříjemné, protivné, ale dá se to zvládnout.‘ Ale nikdy, prosím vás, nikdy, neslibujte, že se nebude nic dělat. Ušetříte sobě i ošetřujícím spoustu nervů, času, a hlavně neztratíte důvěru svého potomka, vyzvala rodiče. Výjimkou jsou jen preventivní vyšetření.

V této souvislosti sestry z odběrové laboratoře příbramské nemocnice varují i před opačným extrémem. Pokud budete dlouho mluvit o bolesti a budete ji zdůrazňovat, dítě se začne více bát. Proto raději místo slova bolest použijte příměr ‚štípne to jako komár, vosa‘, můžete ho klidně i štípnout, aby mělo představu o tom, jak velká to bude bolest, uvedly v pokynech pro rodiče.

Dechová cvičení i virtuální realita

Některé děti jsou natolik úzkostné, že můžete mluvit hodiny, a stejně jim to příliš klidu nedodá. U nich psycholožka doporučuje vyzkoušet různé typy uvolňovacích cvičení a zklidňování pomocí dechu.

Podle sester z příbramské laboratoře dětem pomáhá při nepříjemném zákroku počítat nebo si s rodičem vyprávět nějaký příběh.

Ve Šternberské nemocnici začali loni k odvedení pozornosti malých pacientů při odběrech krve používat brýle na virtuální realitu. Dětem pouštíme prostorové video s tematikou lyžování, potápění, skydivingu nebo procházku v divočině. Prostorové 360stupňové video znamená, že vidí vše reálně, jako by byly na místě, a mají rozhled na všechny strany, uvedl krátce po zavedení novinky primář dětského oddělení Štěpán Malec. I po roce jsou brýle velmi oblíbenou pomůckou.





Oceňte alespoň snahu

Ať už potomek situaci zvládne lépe či hůře, měla by následovat pochvala. Alespoň za snahu. Podle sester z příbramské laboratoře u odběru řada dětí pláče, tiše nadává nebo cuká končetinami. To vše jsou podle nich způsoby, jak se malí pacienti snaží své emoce zvládnout, a pochvalu si za to určitě zaslouží. Varují před tím, aby je rodiče kvůli pláči zesměšňovali, nebo třeba vyhrožovali, že se jim ostatní budou smát.

I v ordinaci, stejně jako v celé pedagogice, platí ono známé zlaté pravidlo, že bychom měli zařídit věci tak, aby se dítě zachovalo dobře a my je za to mohli pochválit, napsal profesor Matějček.

Aby všechny zmíněné rady měly alespoň drobnou šanci zafungovat, je třeba v dětech budovat důvěru ke zdravotníkům. „V žádném případě dítě nestrašte doktorem, injekcí nebo odběrem krve v rámci výchovných opatření. Prosím žádné: ‚Vezmi si bačkorky nebo nastydneš a půjdeme k doktorovi – a ten ti píchne injekci‘, žádají sestry z příbramské nemocnice.

