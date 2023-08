Moderní strachy: FOMO a nomofobie se týkají i vás, pokud neumíte odložit mobil

Všichni nejspíše víme, že existuje strach z výšek, z uzavřených prostor, davu lidí, pavouků, hadů, nebo dokonce i knoflíků. Fobie jsou v podstatě strachy z konkrétních věcí, událostí, dějů či lidí, mohou být i důsledkem různých traumat. A nová doba přináší i nové fobie.

Bez telefonu ani krok

Nomofobie nebo FOMO souvisí s dnešní digitální dobou. Nomofobie je jednoduše strach z toho, že nebudete mít u sebe svůj mobilní telefon. Jímá vás hrůza, když si něco takového jen představíte? Pak zřejmě i vy trpíte nomofobií.

I když je to znepokojující, nejste v tom sami. Psychologové se domnívají, že nomofobií trpí velká část populace. A není divu. Mobilní elektronické přístroje jsou našimi věrnými společníky už spoustu let a neuděláme bez nich ani krok. Čím více funkcí, které můžeme využívat v naší každodennosti, tím větší závislost na telefonu vzniká.

Komunikace s druhými lidmi, sociální sítě, vytváření fotek a videí, zachycování a sdílení vzpomínek, sledování času místo hodinek, budík pro ranní vstávání, čtení každodenních zpráv, vyřizování pracovních záležitostí, placení v obchodech a sledování svého účtu, vyhledávání potřebných i nepotřebných informací na internetu, zjišťování odjezdů autobusů i toho, jaké bude počasí, hraní her pro zábavu. A mnoho a mnoho dalšího.





Už jen pouhé zapomenutí telefonu doma, natožpak jeho úplná ztráta se všemi osobními informacemi a daty, v lidech vyvolává posvátnou hrůzu a představu, že jde o velmi významnou ztrátu.

Co když mi něco uteče

Telefon nám umožňuje spojení se světem a bez něj si náhle připadáme odtržení v doslovném významu slova, prázdní, osamocení. Pokud se ocitneme bez telefonu, náhle nevíme, jak zaplnit čas. Nevíme, co s rukama. Jímá nás hrůza, že se nebudeme moci spojit se svými blízkými, kdyby se nám něco stalo. Máme v hlavě myšlenky, že nemůžeme pracovat ani vyřizovat pro nás důležité konverzace. Bojíme se například i toho, že když hned neodepíšeme, partner si bude myslet, že to děláme záměrně, anebo že o něco důležitého přijdeme.

S tím vším souvisí druhá zmiňovaná fobie a tou je FOMO, z angličtiny Fear Of Missing Out překládáno jako strach z toho, že o něco přijdeme, nebo se tato fobie označuje také jako strach ze ztráty příležitostí. V zásadě jde o to, že se bojíme toho, že když nebudeme neustále online a nebudeme klikat a číst, o něco významného přijdeme.

Tento strach nesouvisí jen s telefonem, ale v podstatě se všemi elektronickými přístroji, které nám umožňují připojení k internetu. A zatímco trávíme veškerý čas na internetu sledováním nejrůznějších zpráv a komunikací na sociálních sítích, abychom o něco nepřišli, neuvědomujeme si, že přicházíme o svůj skutečný život tam venku.

Hlavně pořád v kontaktu

Nomofobie i strach ze zmeškání příležitosti se týkají především mladých lidí, kteří jsou zvyklí na digitální život a neustálý kontakt se svým přístrojem, oproti starším lidem, kteří nejsou až tak srostlí se svým mobilním telefonem a pořád ho někde nechávají položený či zapomenutý doma, takže se jim vlastně nikdy nemůžete dovolat. Dále se to však také týká lidí méně sebevědomých a více frustrovaných a nespokojených se svým životem. Nejvíce závislost na telefonu ohrožuje mladé lidi se sklony k závislostem.





Navíc závislost na sledování internetových médiích a sociálních sítích pak může skutečně narušovat osobní život a zejména partnerské vztahy, protože lidé visící na telefonu nejsou schopni prožívat intimitu s partnerem a neustále se od partnera odpojují, aby mohli žít alternativní život online. Kromě toho hrozí riziko, že díky přehnanému sledování telefonu nebudeme dávat pozor na ulici, do někoho vrazíme, upadneme, či v horším případě zaviníme nehodu, například při přecházení ulice či řízení auta s mobilem na uchu.

Dokážete odložit mobil na celý den? Ano, bez problémů Ne, chybělo by mi to Ne, nemohu kvůli práci Nepoužívám mobil Zobraz výsledek

Příznaky FOMO bez příkras

Jak se taková nomofobie nebo FOMO projevují? Člověk má pocit strachu a nervozity už jen při představě, že by neměl svůj telefon u sebe. Jakmile se ocitne bez telefonu, mohou se v menší či větší míře dostavit: špatná nálada, rozmrzelost, neklid, mnohdy ale i větší podrážděnost, silná nervozita, úzkost, pocit frustrace či selhání. V krajním případě může přijít i silná panická ataka, protože telefon vzbuzoval pocit bezpečí a najednou není po ruce. Celkově se člověk cítí méně sebevědomý a jeho energie, chuť i vůle k dalším činnostem mohou značně poklesnout.

Další úskalí FOMO souvisí také s tím, že se člověk neustále porovnává s druhými, například dle toho, co sleduje na sociálních sítích, aniž by si uvědomoval, že skutečnost třeba může vypadat zcela jinak. Díky tomu je pak sám frustrovaný a má pocit, že jeho život nestojí za nic. Mladí lidé mají zkrátka pocit, že zmeškají všechno to, co prožívají jejich vrstevníci.

Jak zvládnout FOMO

Určitě se to dá. Je ale důležité mít pevnou vůli, sebevědomí a jasně nastavené hranice. Ideální je vyhnout se toxickému virtuálnímu prostředí, které se stává stejnou drogou jako všechno ostatní, a dobře si vybírat, jakým způsobem, a s kým, budete trávit svůj čas. V neposlední řadě je zásadní nezasvětit malé děti do virtuálního světa a hraní si s mobilním telefonem příliš brzy.

Přátelé mi doporučují, abych si už konečně pořídila kvalitní dotykový telefon a naučila se jej používat, já jsem ale takhle spokojená. Mám svůj starý tlačítkový telefon, se kterým nejdou udělat ani pořádné fotky. Podle mě má být telefon na telefonování. Pokud něco potřebuji vyřídit, zvednu jej a každému zavolám, vysvětluje čtyřicetiletá atraktivní žena, jak se jí žije bez moderního mobilu, jaký přitom má většina lidí.

Na nějaké vypisování a trávení času na sociálních sítích nebo čtení různých zpráv nemám opravdu čas, ostatně tento můj telefon mi to ani neumožňuje. Když jej nemám u sebe, což se dost často stává, nijak mě to v mém životě neomezuje. A spíše tento svůj přístup považuji za přednost, nikoli handicap. Ani dětem jsme s manželem nepořizovali telefony příliš brzy, dcera má patnáct a vím, že už svůj telefon potřebuje, ale mladší desetiletý syn jej nemá, dodává.

Na závěr několik dalších moderních fobií týkajících se digitálního světa:

● FOJI (Fear of Joining In): Strach z toho, že budete sdílet věci na sociálních sítích, ale nebude to mít žádnou odezvu, nikoho to nebude zajímat a nedostanete žádné lajky.

● FOBO (Fear of Better Options): Strach z toho, že přicházíte o potenciálně lepší alternativy.

● MOMO (Mystery of Missing Out): Strach z toho, kdy vlastně ani nevíte, o co přicházíte, přestože máte ten pocit.

● ROMO (Reality of Missing Out): Potřeba uvědomění, že o nic nepřicházíte.

● JOMO (Joy of Missing Out): Radost z toho, že jste něco promeškali, a z toho, že zvládnete být odpojení od internetu a sociálních sítí.