Pro delší život potřebujete víc než dobrý spánek, pohyb a správné jídlo

Dávejte si pozor i na to, co před spánkem popíjíte. Káva nadělá víc škody než užitku, a pokud jde o alkohol, tak i když se může zdát, že vás tlumí a uspává, spánek následně není dost kvalitní a vstanete unavení.

Další zásady jsou také známé a nasnadě. Teplota mezi 18 a 20 stupni Celsia, co možná čerstvý vzduch a co největší tma. Světlo nás totiž probouzí, konkrétně nejhorší je modré světlo, které náš mozek aktivuje a vybízí k činnosti. Nejvíc je ho ve světle ráno, vyzařují ho ale také obrazovky telefonů, tabletů či televizí. Pokud tedy jde o venkovní světlo, používejte závěsy, rolety nebo žaluzie. Pokud jde o obrazovky, odložte je alespoň dvě hodiny před „večerkou“, případně si stáhněte aplikace, které modré světlo blokují. A koupit se dají i červené brýle, které modré světlo ze spektra úplně vymažou.

Co se týče bílkovin, je vlastně jedno, jaké zvolíme. Zdravý člověk by měl přijmout za den asi 1 gram bílkovin na kilo své váhy. Člověk, který se snaží zhubnout, může přijmout asi 1,5 gramu na kilogram hmotnosti a pro sportovce odborníci doporučují i 2 až 3 gramy bílkovin na 1 kg.

Že bychom měli omezit cukr, sůl nebo tuky, ví také asi každý. Ale jak by měl náš talíř tedy vypadat? „Polovinu jídla by měla tvořit zelenina nebo ovoce – sníme jich tedy pět porcí denně, čtvrtinu talíře pak tvoří komplexní sacharidy, například celozrnné obiloviny, čtvrtinu pak bílkoviny. Součástí jsou také kvalitní tuky a dostatečný pitný režim,“ říká školitelka Mašterová.

Vláknina je pro naše tělo velmi prospěšná, mluví se o ní jako o kartáči, který čistí naše střeva. Zdravý člověk by jí měl sníst až 30 gramů za den. Vybírejte proto potraviny, které jí obsahují co nejvíc.

„Tyto kyseliny jsou obsažené v tučných potravinách, másle, uzeninách, šlehačce atd. My jich chceme přijmout co nejméně,“ říká školitelka.

Etikety na potravinách nám hodně napoví o tom, co kupujeme a co jíme. Čeho si všímat?

Nepít alkohol je normální a na abstinenta by se nemělo pohlížet jako na podivína, který nezapadá a kazí zábavu. Neexistuje totiž žádná zdraví nezávadná dávka alkoholu. Maximálně se mluví o nízkorizikovém pití. U žen to znamená 20 gramů čistého lihu, což se dá převést na skleničku (dvě deci) vína, půllitr piva nebo jeden panák tvrdého alkoholu. U mužů je dávka dvojnásobná.

Kouření škodí nejen kuřákům

Kouření cigaret je špatné a ví to úplně každý. Jenže to není všechno. Pozor musíme dávat i na pasivní kouření. Odborníci mluví vlastně o třech stupních kouření: firsthand, kdy jde o samotné aktivní kouření cigarety nebo jiného tabákového výrobku, secondhand, což znamená pasivní kouření, jak si ho představíme, tedy že vdechujeme zplodiny, které kuřák vydechne, a také thirdhand. V tomto případě jde o částice, které se zachytí na okolním prostředí, oblečení, vlasech… A my s nimi pak přijdeme také do kontaktu. Tímto způsobem jsou ohrožené děti, například miminka, která lezou po koberci v kuřácké domácnosti.

„A uvědomit si musíme, že neexistují zdravé cigarety, i když se nás o tom výrobci snaží přesvědčit. Škodlivé jsou i elektronické cigarety, zahřívané tabákové výrobky, žvýkací tabák, nikotinové sáčky, vodní dýmky… U posledně jmenovaných navíc hrozí i přenos infekčních nemocí, vzhledem k tomu, že se jejich kouření bere trochu jako společenská událost,“ míní lektorka.

O pomoc s odvykáním kouření je vhodné požádat odborníky. Ročně to v Česku udělá na dva tisíce lidí. Možností, kam zavolat nebo kam se obrátit, je vícero. Existuje Národní linka pro odvykání kouření, která funguje na telefonním čísle 800 350 000 a je v provozu v pracovních dnech od 10 do 18.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku také na svých stránkách uvádí kontakty na více než čtyřicet Center pro závislé na tabáku, kde je intenzivní intervence dokonce hrazena ze zdravotního pojištění. Léky sice nejsou, ale většina zdravotních pojišťoven na ně přispívá. A pomoci s odvykáním může také mobilní aplikace „quitnow!“.