Jídlo bez mobilu, večerka „offline“ a jít příkladem. Lékaři sepsali desatero digitálního zdraví pro rodiče

„Tak mu to prostě seber.“ Jedna z rad ze strany prarodičů, když od svých dospělých potomků slyší popis toho, jak doma válčí s dětmi o mobil nebo tablet. Třeba ve chvílích, kdy potřebují každou minutu, aby se ráno včas vypravili do školy. Nebo chtějí stolovat všichni pohromadě.
Pravda, rada je to jednoduchá a nejspíš by mohla být i na chvíli účinná. Jen kdyby po takovém kroku nepřišel záchvat vzteku dítěte. A nejen to, adiktologové z praxe vědí, že někdy se situace může vyhrotit až tak, že dospívající kvůli odpojení internetu dokáže svého rodiče i fyzicky napadnout.
A tak dospělí často před vytrhnutím mobilu či tabletu z rukou dítěte kličkují, aby nepřišla scéna. Fyzické odebrání přístroje skutečně není ideálním řešením. Stejně jako se odborníci shodnou, že cesta nevede ani skrz úplné odstavení dítěte od internetu nebo mobilu. Tedy až na batolata. Účinné je něco úplně jiného.
Existuje pár pravidel, kterými se takovým scénám, jakým je sápání se po mobilu nebo vypínání internetu, dá předejít. Nejsou ovšem jednodušší, protože od rodičů vyžadují jednotný výchovný postup, striktně neuhnout z nastavených mantinelů, hlídat pravidla dlouhodobě a hlavně, dodržovat je také, aby šli příkladem.
Raději pravidla než stopka
Nově a srozumitelně tato pravidla shrnuli lékaři zastoupení v odborných společnostech České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP). Na podkladě shody pediatrů, psychiatrů, ale i odborníků na digitální závislosti sestavili deset doporučení mířících především na rodiče.
„Děti a mladší dospívající mají méně zkušeností v kritickém hodnocení obsahu a nastavování hranic. Proto je nezbytná kombinace rozumných pravidel, otevřené komunikace v rodině a rozvíjení digitální gramotnosti,“ říká Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.
Desatero digitálního zdraví
1. Žádné obrazovky do dvou let
V raném věku dítěte je klíčová interakce s živým člověkem a rozvoj motoriky. Mobil proto nesmí nahrazovat rodičovskou pozornost.
2. Konec „digitálního dudlíku“
Nepoužívejte telefon jako nástroj k utišení emocí nebo zahnání nudy. Dítě se musí naučit usměrňovat své pocity bez pomoci technologií.
3. Digitální večerka
Veškerá digitální zařízení musí být vypnuta minimálně 90 minut před spaním. Modré světlo a stimulace narušují tvorbu hormonu melatoninu a hloubku spánku.
4. Analogové zóny v domácnosti
Jídelní stůl a ložnice by měly být striktně bez technologií. Společné jídlo je klíčový čas pro reálnou komunikaci a upevňování vztahů.
5. Pravidlo „Příklad táhne“
Rodič nemůže vyžadovat omezení u dětí, pokud sám tráví čas na telefonu v jejich přítomnosti. Buďte vzorem v digitální střídmosti.
6. Budování kritického odstupu
Vysvětlujte dětem, jak fungují algoritmy a že svět na sítích je upraven filtrem a často neodpovídá realitě.
7. Sítě jako doplněk, ne náhrada
Prioritou musí zůstat fyzický pohyb a reálné vztahy s kamarády. Digitální svět by měl být jen doplňkem k aktivnímu životu „venku“.
8. Zájem o digitální obsah
Stejně jako víte, s kým si dítě hraje na hřišti, měli byste vědět, co sleduje na sítích. Nejde jen o čas, ale především o obsah.
9. Výchova k sebekontrole
Pomozte dospívajícím pochopit, že jejich mozek je na lajky a notifikace citlivější než mozek dospělého. Učte je vědomému odpojování neboli digitálnímu detoxu.
10. Všímavost k varovným signálům
Pokud dítě ztrácí zájem o koníčky, izoluje se, špatně spí nebo mění stravovací návyky, může jít o důsledek online tlaku. V takovém případě neváhejte vyhledat odborníka.